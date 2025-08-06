Этот рейтинг стоит прочитать всем родителям: как не вырастить нового Митрофанушку

Какой герой вызывает у читателей ассоциации с типичным маменькиным сынком? Ответ оказался неожиданным — и даже немного комичным.

Дадли против Митрофанушки: битва маменькиных любимчиков

По результатам опроса, организованного книжным сервисом "Литрес" и сетью магазинов "Читай-город", россияне выбрали самых ярких литературных персонажей, чья привязанность к матери вызывает недоумение. Женская и мужская аудитории сошлись не во всём — и это делает результаты особенно любопытными.

Среди женщин первое место уверенно занял Дадли Дурсль — капризный и избалованный кузен Гарри Поттера из саги Джоан Роулинг. За него проголосовали 49% респонденток. На втором месте оказался Митрофанушка, герой классической комедии Фонвизина "Недоросль", с незначительным отставанием — 47%. Замыкает тройку Тихон из "Грозы" Александра Островского (42%).

В мужском рейтинге симпатии распределились иначе. Первое место досталось уже Митрофанушке — 44% опрошенных мужчин посчитали его главным "маменькиным сынком" русской литературы. За Дадли проголосовали 40%, а Тихон набрал 36%. Четвёртое и пятое места поделили Бальзаминов из "Женитьбы Бальзаминова" и Драко Малфой — ещё один герой из волшебного мира Гарри Поттера.

Интересно, что Обломов, любимец женской аудитории, в мужском рейтинге оказался лишь на седьмом месте. За него проголосовали всего 9% респондентов. Мужчины, по всей видимости, не склонны считать мечтательного и пассивного Илью Ильича типичным примером "мамино-папиного мальчика".

Общее у разных героев — зависимость

Что объединяет всех героев рейтинга, несмотря на их разную эпоху, жанр и культурный контекст? Ответ на этот вопрос дала Анна Данилина, редактор художественной литературы группы компаний "Литрес".