Беременная женщина на приёме у врача
Беременная женщина на приёме у врача
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:59

Малыш растёт — и мама тоже: как вернуть форму, не превращая жизнь в марафон диет

Гормональные изменения и недосып мешают похудеть после родов — рекомендации Елены Соломатиной

После родов многие женщины сталкиваются с неожиданной проблемой — вес, который должен был постепенно уйти, остаётся. И дело не только в изменениях питания или малоподвижности. Организм переживает мощную гормональную перестройку, а постоянное напряжение и недосып нарушают обмен веществ.

"Бывает, что во время беременности набирается слишком много веса, или после родов мамочки сидят дома, оказываются в послеродовой депрессии, которую многие "заедают” сладким", — добавила врач-диетолог Елена Соломатина.

Почему вес не уходит после родов

После рождения ребёнка уровень гормонов, особенно эстрогена и прогестерона, резко меняется. Эти вещества влияют на аппетит, настроение и способность организма тратить энергию. Добавьте сюда хронический стресс, бессонные ночи и эмоциональную усталость — и получится идеальный фон для набора килограммов.

Мозг в такие периоды ищет "утешение" — чаще всего в сладком или жирном. Это не слабость, а древний биологический механизм. В прежние века добыча калорийной пищи повышала шансы на выживание, и мозг награждал человека гормонами радости. У современных мам этот рефлекс работает по той же схеме, но без физической активности.

Сравнение факторов, влияющих на вес после родов

Фактор Как влияет Возможное решение
Гормональные сдвиги Замедляют обмен веществ, повышают аппетит Грамотная диета, консультация эндокринолога
Недосып и стресс Повышают уровень кортизола Восстановление режима сна, дыхательные практики
Малоподвижность Снижает расход калорий Ежедневные прогулки, лёгкая гимнастика
Несбалансированное питание Создаёт избыток калорий Подсчёт калорий, дробное питание

Советы шаг за шагом

  1. Определите базовый уровень обмена веществ. Для этого можно использовать онлайн-калькуляторы или обратиться к специалисту, чтобы рассчитать индивидуальную норму калорий.

  2. Создайте лёгкий дефицит калорий. Уменьшите ежедневную норму на 10-15%, но не ниже уровня комфорта — голод тормозит обмен веществ.

  3. Следите за качеством пищи. Основу рациона должны составлять белки (птица, рыба, яйца), овощи, цельнозерновые крупы и полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло).

  4. Не отказывайтесь от перекусов. Лёгкий йогурт, фрукты или орехи между приёмами пищи помогут стабилизировать уровень сахара.

  5. Пейте воду. Недостаток жидкости замедляет выведение токсинов и провоцирует ложное чувство голода.

  6. Добавьте движение. Даже 20-30 минут прогулки в умеренном темпе ежедневно ускоряют метаболизм.

  7. Не сравнивайте себя с другими. Каждый организм восстанавливается в своём темпе — важно слушать тело, а не стандарты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: резкое ограничение калорий и полный отказ от углеводов.
    Последствие: замедление обмена веществ, упадок сил, раздражительность.
    Альтернатива: сбалансированное питание с умеренным дефицитом калорий и "умными" углеводами — кашами, фруктами, бобовыми.

  • Ошибка: попытка сбросить вес в первый месяц после родов.
    Последствие: гормональный сбой и падение лактации.
    Альтернатива: дать организму минимум 8-10 недель на восстановление, затем постепенно вводить физическую активность.

  • Ошибка: опора на монодиеты или детокс-программы.
    Последствие: дефицит питательных веществ, усталость, выпадение волос.
    Альтернатива: полноценное меню с витаминами, белками и жирами, а при необходимости — витамины для кормящих матерей.

А что если…

…вес стоит на месте, несмотря на правильное питание и прогулки?
Это может быть сигналом о скрытом гормональном сбое — например, о снижении функции щитовидной железы или повышенном уровне кортизола. В таком случае поможет консультация эндокринолога и базовые анализы.

…не хватает сил на тренировки?
Не обязательно идти в спортзал. Начните с бытовой активности — уборки, прогулок с коляской, растяжки. Даже лёгкая нагрузка стимулирует обмен веществ.

…постоянно хочется сладкого?
Попробуйте заменить десерты фруктами, финиками или горьким шоколадом. А если тяга не проходит, стоит проверить уровень железа и магния — их нехватка усиливает желание сладкого.

Плюсы и минусы популярных способов восстановления

Метод Плюсы Минусы
Счёт калорий Контроль питания, снижение переедания Требует времени и дисциплины
Интервальное голодание Удобно в рутине, улучшает чувствительность к инсулину Не подходит кормящим мамам
Йога и пилатес Мягко укрепляют мышцы, снижают стресс Медленный результат
Прогулки с ребёнком Доступно, полезно для сна и метаболизма Эффект виден не сразу

FAQ

Как рассчитать норму калорий после родов?
Умножьте свой вес на коэффициент активности (1,2-1,5). Из полученного числа вычтите 10-15% — получится комфортный дефицит.

Сколько стоит консультация диетолога?
В среднем 1500-3000 рублей за первичный приём. Онлайн-консультации обычно дешевле.

Что лучше — спорт или диета?
Лучше сочетание. Физическая активность ускоряет обмен веществ, а питание создаёт баланс калорий.

Можно ли принимать витамины для похудения?
Да, но только после консультации с врачом. Некоторые комплексы содержат стимуляторы, не совместимые с грудным вскармливанием.

Мифы и правда

  • Миф: после родов вес сам уйдёт, если кормить грудью.
    Правда: лактация ускоряет обмен веществ, но аппетит тоже растёт. Без контроля рациона вес может даже увеличиться.

  • Миф: сахар полностью запрещён.
    Правда: в умеренных количествах он допустим, особенно при активном образе жизни. Главное — не превышать норму.

  • Миф: спорт противопоказан при грудном вскармливании.
    Правда: умеренные тренировки не влияют на качество молока и даже помогают снизить уровень стресса.

Исторический контекст

В XIX веке полнота считалась символом достатка и здоровья женщины, особенно после родов. Худоба, напротив, вызывала тревогу и ассоциировалась с болезнями. Только в XX веке, с развитием модной индустрии, идеал женской фигуры стал стремительно меняться — сначала в сторону хрупкости, затем к спортивной подтянутости. Сегодня акцент всё чаще делают не на цифрах, а на самочувствии и устойчивом здоровье.

Три интересных факта

  1. После родов уровень гормона пролактина остаётся повышенным несколько месяцев, что влияет на аппетит и накопление жира.

  2. Женщины, которые высыпаются хотя бы 6 часов в сутки, теряют вес на 30% быстрее.

  3. Даже лёгкий дефицит калорий без спорта может запустить жиросжигание, если рацион сбалансирован по белкам и жирам.

