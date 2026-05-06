Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:55

Сокращение грантов меняет правила для малого бизнеса: последствия почувствуют обычные граждане

Сокращение грантов для малого бизнеса может ударить по социально значимым проектам и лишить граждан привычных услуг по приемлемым ценам, отметил президент Союза предпринимателей и арендаторов России, кандидат экономических наук Андрей Бунич. О том, почему снижение грантовой поддержки негативно скажется на развитии малого бизнеса, эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.

Выдача грантов малому и среднему бизнесу рухнула в первом квартале 2026 года на 53%, за три года падение составило 84%, сообщило ранее издание "Известия".

Бунич подчеркнул, что гранты не являются главным фактором развития малого бизнеса. По его словам, они скорее работают как вспомогательный инструмент, который может быть важен для отдельных регионов и социально значимых направлений.

"Основная все-таки динамика малого бизнеса определяется макроэкономическими показателями, налоговой политикой государства, стимулирующая она или наоборот жестко фискальная. Денежно-кредитной политикой, то есть низкая процентная ставка или высокая, общими условиями ведения бизнеса", — пояснил Бунич.

Экономист отметил, что сокращение грантов связано с тяжелым состоянием бюджетов и ужесточением фискальной политики. По его оценке, региональные администрации в таких условиях сокращают расходы, которые проще убрать, чем социальные программы.

"Думаю, что у администраций регионов в нынешних условиях не хватает средств. Это одна из статей, которые подпадают под сокращение. Поэтому здесь удивляться не приходится, бюджетная консолидация так называемая", — сказал эксперт.

Он добавил, что отмена грантов не всегда означает полное исчезновение поддержки. По словам эксперта, часть мер может быть переведена в другие формы, например в скидки по аренде или инструменты без прямых выплат из бюджета.

При этом Бунич считает, что для отдельных предпринимателей сокращение таких программ может стать болезненным. Особенно это касается социального бизнеса, который помогает удерживать приемлемые цены на бытовые, ремонтные и другие услуги для населения. В таких случаях, по его словам, закрытие предприятий создает проблемы уже не только для бизнеса, но и для потребителей.

"Люди, которые занимаются малым бизнесом испытывают проблемы, у них нет дополнительных доходов, они могут сильно пострадать, могут просто закрыться, это будут проблемы для потребителей. Отрицательных последствий достаточно много. Поэтому желательно поддержать малый бизнес в других формах", — подчеркнул экономист.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

