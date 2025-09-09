Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:27

Мальва в домашней аптечке: три эффекта, о которых знают не все

Профессор Alonso: Мальва снижает воспаление слизистых и облегчает кашель

Мальва с её нежными фиолетовыми цветками давно известна как растение, которое помогает справляться с воспалением и раздражением слизистых. Её часто называют природным бальзамом для дыхательных путей и кожи, а в народной медицине она занимает почётное место наряду с ромашкой и липой. Сегодня интерес к мальве поддерживают и научные исследования, подтверждающие её уникальные свойства.

Смягчающее действие

Главное достоинство мальвы заключается в высоком содержании слизи — особых водорастворимых волокон. При соединении с водой они образуют вязкий гель, который словно мягким покрывалом обволакивает слизистые оболочки. Этот защитный слой снимает воспаление, уменьшает боль и раздражение.

"Слизи мальвы образуют защитный барьер, который уменьшает раздражение и способствует заживлению повреждений на слизистых оболочках", — пояснил профессор Alonso.

Именно поэтому отвары и настои мальвы используют при боли в горле, стоматите, раздражениях полости рта, а также при проблемах с желудком. Такое обволакивающее действие помогает тканям восстановиться быстрее и снижает риск осложнений.

Противовоспалительные и антиоксидантные свойства

Фиолетовый оттенок цветков мальвы объясняется высоким содержанием антоцианов и флавоноидов. Эти соединения не только придают растению привлекательный вид, но и наделяют его мощным противовоспалительным и антиоксидантным потенциалом.

"Экстракт мальвы сильвестриса обладает значительной антиоксидантной активностью благодаря наличию фенольных соединений и антоцианов", — отмечают исследователи во главе с Guerrero.

Такие вещества нейтрализуют действие свободных радикалов, уменьшают окислительный стресс и помогают организму справляться с воспалительными процессами. Благодаря этому настои и экстракты мальвы полезны не только при простуде, но и при хронических воспалительных состояниях кожи и слизистых.

Поддержка дыхательных путей

Мальва традиционно считается "растением от кашля". Её слизь смягчает воспалённое горло, снимает першение и облегчает дыхание. Дополнительным плюсом является мягкий отхаркивающий эффект: густая мокрота становится более жидкой, и её легче вывести.

"Мальва — лекарственное растение с признанными отхаркивающими и противокашлевыми свойствами", — говорится в исследовании Lima.

Благодаря такому действию отвары и чаи с мальвой применяют при бронхите, фарингите и сухом кашле. Растение подходит и детям, и взрослым, так как действует мягко и безопасно.

Как применять

Использовать мальву можно в разных формах:

  • настой из сухих листьев и цветков — для питья или полоскания горла;
  • компрессы и примочки — при кожных воспалениях;
  • отвары — при проблемах с желудком и кишечником.

Обычно готовят чай: столовую ложку сухого сырья заливают стаканом горячей воды и настаивают 10-15 минут. Такой напиток пьют тёплым, чтобы смягчить горло, или используют для полосканий.

Натуральный бальзам природы

Мальва объединяет в себе три ключевых эффекта:

  1. Смягчает слизистые оболочки и защищает их от раздражения.
  2. Борется с воспалением и окислительным стрессом благодаря флавоноидам и антоцианам.
  3. Поддерживает здоровье дыхательной системы, облегчая кашель и выводя мокроту.

Эти свойства делают её универсальным средством, полезным в домашней аптечке. Современные исследования лишь подтверждают то, что народная медицина знала веками: фиолетовые цветки мальвы действительно дарят облегчение и помогают восстанавливаться при простудных и воспалительных заболеваниях.

