Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Высыхающий ландшафт с трещинами на земле и отступающим озером
Высыхающий ландшафт с трещинами на земле и отступающим озером
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:13

16 миллиардов на спасение водоемов: Астраханский регион начал борьбу с засухой

Астраханская область готова к реализации нацпроекта для решения проблемы маловодья

Астраханская область начала участвовать в национальном проекте "Экологическое благополучие" в рамках федеральной программы "Вода России". Это должно помочь региону справиться с хронической проблемой нехватки воды.

Ежегодно объем воды, поступающей во время весеннего паводка с Волжской ГЭС, оказывается недостаточным для поддержания баланса местных водоемов. Это создает трудности с водоснабжением населенных пунктов, орошением сельскохозяйственных земель и ведением рыбного хозяйства.

Губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что область направила в Росводресурсы заявку на финансирование 100 мероприятий общей стоимостью 16 миллиардов рублей. Пока одобрено только семь проектов на сумму менее двух миллиардов, но работа в этом направлении будет продолжена.

Особое внимание уделяется предотвращению необоснованного забора воды из Волги. Власти намерены совместно с федеральными структурами регулировать водосбросы в период половодья и продолжать расчистку рек и протоков.

За последние пять лет в рамках проекта "Оздоровление Волги" в регионе уже расчистили около 200 километров водных путей и построили восемь гидротехнических сооружений, которые помогают удерживать воду в засушливые периоды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пять человек пострадали при опрокидывании туристического УАЗа на горной дороге в Сочи 17.08.2025 в 13:38

Экскурсия с риском для жизни: почему УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге

В воскресное утро 17 августа на горной дороге в районе поселка Красная Воля ( Сочи) произошло серьезное ДТП с участием туристического транспорта. По предварительным данным, водитель УАЗа не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на бок. В результате инцидента пострадали пять человек: сам водитель и четыре женщины-пассажира.

Читать полностью » В Сочи открылись четыре локации, где можно пообщаться с капибарами 17.08.2025 в 8:07

: Грызуны-антистресс: где в Сочи найти самых дружелюбных капибар

Сочи стал настоящим раем для любителей капибар — самых крупных грызунов в мире. В городе сейчас можно посетить четыре места, где этих удивительных животных не только содержат в комфортных условиях, но и позволяют гостям с ними пообщаться. Одной из первых в курортной столице появилась капибара по кличке Греза, которая живет в зоопарке микрорайона Соболевка.

Читать полностью » Севастополь усиливает контроль за мигрантами, там начались масштабные рейды 17.08.2025 в 6:38

Проверки документов и автотранспорта: как в российском городе контролируют миграцию

В Севастополе стартовали масштабные рейды, направленные на контроль соблюдения миграционного законодательства. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, операция проводится силовыми ведомствами в рамках комплекса профилактических и поисковых мероприятий. Основное внимание уделяется районам Фиолентовского шоссе в Гагаринском округе.

Читать полностью » Волгоградец Денис Медведев признан лучшим водителем грузовика России 17.08.2025 в 4:09

Финальный вираж: как волгоградец обошёл соперников в конкурсе профессиональных водителей

Волгоградец Денис Медведев стал победителем всероссийского конкурса "Лучший водитель России — 2025", продемонстрировав безупречное мастерство управления грузовым транспортом. Соревнования проходили на специально оборудованной площадке у "Волгоград Арены", где участникам предстояло выполнить сложные элементы вождения на многотонных машинах.

Читать полностью » МЧС ликвидировало девять мин вблизи железной дороги в Крыму 17.08.2025 в 1:18

Опасная находка у Крымского моста: сапёры обезвредили мины времен ВОВ

Специалисты МЧС провели операцию по обезвреживанию девяти взрывоопасных предметов, обнаруженных в непосредственной близости от железнодорожных путей в Ленинском районе Крыма. Восемь противотанковых мин и один сапёрный заряд, предположительно оставшиеся со времён Великой Отечественной войны, были уничтожены специалистами на месте.

Читать полностью » Краснодарский край вошёл в топ регионов для приёма иностранцев 16.08.2025 в 22:21

Кубань в топе: как Краснодарский край становится магнитом для международного туризма

Кубань признана одним из лучших регионов для развития международного туризма, укрепляя связь с Азией и СНГ.

Читать полностью » Летний зной и ясное небо: прогноз погоды в Краснодарском крае на 17 августа 16.08.2025 в 21:50

Август ближе к осени, но в Краснодаре снова лето: жара до +35 и сухой воздух

17 августа в Краснодарском крае ожидается летний день с температурой до +35°C и отсутствием осадков.

Читать полностью » ГИБДД Краснодарского края опровергла слухи о внеплановой проверке знаний ПДД 16.08.2025 в 20:46

Хотели предупредить — а создали панику: как слухи о пересдаче ПДД захватили Краснодарский край

Госавтоинспекция опровергла слухи о массовых пересдачах ПДД. Узнайте, кому действительно нужно пересдать экзамен и как избегать фейков.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Открытие блазара: астрономы нашли источник космических частиц в чёрной дыре
Еда

Отравление шаурмой: как неправильное хранение мяса и нарушения гигиены приводят к риску для здоровья
Мир

Politico: В США недовольны позицией Зеленского по Донбассу
Наука и технологии

Учёные выяснили, что кипу инков плелись из волос простолюдинов
Мир

Трамп невольно прокомментировал возможную сделку с Зеленским перед встречей с лидерами ЕС
Дом

Монета заменяет бытовую химию и помогает продлить срок службы духовки
Туризм

Россиянка пожаловалась на крыс и грязь во время отдыха на Хайнане
Спорт и фитнес

Программа тренировок Чарльза Поликвина 6–12–25 направлена на силу, гипертрофию и выносливость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru