16 миллиардов на спасение водоемов: Астраханский регион начал борьбу с засухой

Астраханская область начала участвовать в национальном проекте "Экологическое благополучие" в рамках федеральной программы "Вода России". Это должно помочь региону справиться с хронической проблемой нехватки воды.

Ежегодно объем воды, поступающей во время весеннего паводка с Волжской ГЭС, оказывается недостаточным для поддержания баланса местных водоемов. Это создает трудности с водоснабжением населенных пунктов, орошением сельскохозяйственных земель и ведением рыбного хозяйства.

Губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что область направила в Росводресурсы заявку на финансирование 100 мероприятий общей стоимостью 16 миллиардов рублей. Пока одобрено только семь проектов на сумму менее двух миллиардов, но работа в этом направлении будет продолжена.

Особое внимание уделяется предотвращению необоснованного забора воды из Волги. Власти намерены совместно с федеральными структурами регулировать водосбросы в период половодья и продолжать расчистку рек и протоков.

За последние пять лет в рамках проекта "Оздоровление Волги" в регионе уже расчистили около 200 километров водных путей и построили восемь гидротехнических сооружений, которые помогают удерживать воду в засушливые периоды.