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В окрестностях Петергофа стартует масштабный проект малоэтажного жилья
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Новый проект малоэтажного жилья в окрестностях Петергофа

В окрестностях Петергофа стартует масштабный проект малоэтажного жилья

В окрестностях Петергофа будет реализован масштабный проект малоэтажного жилья. Группа компаний "Мавис" приобрела ООО "Русская Голландия", владельца участка в 50,5 га в деревне Низино в Ломоносовском районе Ленинградской области. Планируется возвести более 220 тыс. квадратных метров жилой площади, представитель застройщика.

Строительные работы должны быть завершены в течение следующего десятилетия, а объем инвестиций составит свыше 30 миллиардов рублей.

Ранее компания "Русская Голландия" принадлежала Владимиру Борисенко и его партнерам, которые намеревались построить комплекс комфорт-класса на 205 тыс. кв. м, но не смогли осуществить свои планы.

Эксперт Валентина Ветрова оценивает стоимость земельного участка в 300 миллионов рублей. Игорь Карцев из ГК "Максимум Лайф Девелопмент" отмечает, что Ломоносовский район нуждается в современных жилых проектах с целостным подходом к развитию. Для "Мавис" данный проект — новый шаг в малоэтажном строительстве, что позволит компании адаптироваться к изменяющемуся спросу на жилье.

Фото: commons.wikimedia.org/El Pantera

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