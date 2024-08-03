Как приготовить варенье-пятиминутку из малины

Малиновое варенье по этому рецепту обладает насыщенным вкусом и ароматом свежих ягод благодаря минимальной тепловой обработке, так как ягоды варятся всего пять минут. Такое лакомство можно съесть сразу после варки или заготовить на зиму.
Ингредиенты:
- Свежая малина — 1 кг.
- Сахар — 600 г.
Приготовление:
- Аккуратно переберите малину, удалите мелкие веточки и плодоножки.
- Выложите тонкий слой ягод на дно кастрюли, посыпьте сахаром. Уложите следующий слой и снова посыпьте сахаром. Повторяйте, пока не заполнится кастрюля. Не перемешивайте.
- Накройте кастрюлю с малиной чистым кухонным полотенцем и оставьте на 3-4 часа. ЗАэто время сахар растворится, а ягода даст сок.
- Поставьте кастрюлю на малый огонь и доведите до кипения. Варите около 5 минут, периодически снимая пенку и аккуратно помешивая варенье.
- Выключите огонь и дайте варенью немного остыть. Разлейте его по стерилизованным банкам и закрутите простерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте одеялом.
- Когда варенье полностью охладится, уберите его на хранение в тёмное прохладное место.
Фото: Freepik/wirestock.
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