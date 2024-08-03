Как приготовить варенье-пятиминутку из малины

Малиновое варенье по этому рецепту обладает насыщенным вкусом и ароматом свежих ягод благодаря минимальной тепловой обработке, так как ягоды варятся всего пять минут. Такое лакомство можно съесть сразу после варки или заготовить на зиму.

Ингредиенты:

Свежая малина — 1 кг.

Сахар — 600 г.

Приготовление:

Аккуратно переберите малину, удалите мелкие веточки и плодоножки. Выложите тонкий слой ягод на дно кастрюли, посыпьте сахаром. Уложите следующий слой и снова посыпьте сахаром. Повторяйте, пока не заполнится кастрюля. Не перемешивайте. Накройте кастрюлю с малиной чистым кухонным полотенцем и оставьте на 3-4 часа. ЗАэто время сахар растворится, а ягода даст сок. Поставьте кастрюлю на малый огонь и доведите до кипения. Варите около 5 минут, периодически снимая пенку и аккуратно помешивая варенье. Выключите огонь и дайте варенью немного остыть. Разлейте его по стерилизованным банкам и закрутите простерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте одеялом. Когда варенье полностью охладится, уберите его на хранение в тёмное прохладное место.

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