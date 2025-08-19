Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Казались полезными, а оказались опасными: ягоды, которые лучше есть с оглядкой

Диетолог: малина и смородина могут вызвать аллергию и нарушить действие лекарств

Сезон ягод — время витаминов и свежих вкусов. Но за кажущейся пользой может скрываться угроза, особенно если речь идёт о малине и смородине. Доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева в беседе с "Лентой.ру" объяснила, в каких случаях эти ягоды могут нанести вред организму и кому стоит ограничить их употребление.

Не для всех желудков

"При гастрите, язве желудка или повышенной кислотности малина и смородина, особенно кислые сорта, могут раздражать слизистую, провоцируя изжогу и боли", — пояснила Лебедева.

Людям с заболеваниями ЖКТ следует особенно внимательно относиться к этим продуктам: их кислотность и наличие мелких семян могут усугубить состояние. Даже при отсутствии гастроэнтерологических диагнозов злоупотреблять ягодами не стоит.

Аллергия, давление и взаимодействие с лекарствами
Малина и смородина, несмотря на всю свою витаминную ценность, нередко становятся причиной аллергии: могут вызывать зуд, сыпь или отёки. Отдельную осторожность нужно проявить людям с непереносимостью салицилатов — именно они содержатся в малине.

Кроме того:

  • Черная смородина богата пуринами, что способствует накоплению мочевой кислоты. Это особенно опасно при подагре и мочекаменной болезни.
  • Она же может снижать давление, что требует внимания у людей, склонных к гипотонии.
  • Смородина также влияет на эффективность антикоагулянтов — препаратов для разжижения крови.
  • Малина усиливает потоотделение, что потенциально может повлиять на действие жаропонижающих средств.

Ягоды с умом: сколько можно?

"Даже при отсутствии противопоказаний не стоит злоупотреблять ягодами — оптимальная порция до 100-150 граммов в день", — советует Лебедева.

Перед тем как вводить в рацион ягоды детям, беременным или людям с хроническими заболеваниями, специалист рекомендует проконсультироваться с врачом. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить здоровье.

