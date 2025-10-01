Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чёрная малина
Чёрная малина
© creativecommons.org by Jim Clark is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:29

Малина просыпается голодной: три шага, чтобы накормить кусты и вырастить сладкие ягоды

Малина весной требует азотных удобрений для старта роста побегов

Как только снег сходит и кусты малины "просыпаются", у растения начинается гонка за питанием. За один-два сезона корни вытягивают из почвы почти всё ценное, и без весенних подкормок побеги получаются тонкими, а ягоды — мелкими и кислыми. Ниже — понятная трёхэтапная схема питания, список работающих удобрений и практические приёмы, которые помогут получить сладкий и крупный урожай уже в этом сезоне и заложить основу на следующий.

Базовые принципы весенней подкормки малины

Малина реагирует на питание быстрее большинства ягодников. В начале вегетации ей нужен азот для старта зелёной массы; в фазе бутонизации и во время цветения — фосфор и калий для закладки кистей, завязывания и налива ягод. Органика (перегной, компост, настои коровяка и помёта) улучшает структуру почвы, а минеральные смеси (карбамид, аммиачная селитра, нитроаммофоска) дают быстрый результат. Хорошо работает комбинация: базовое минеральное питание + органическая мульча + поддержка гуматами и золой. Важно помнить о поливе: питание должно приходить к корням вместе с влагой (лейка, шланг, капельный полив), иначе гранулы "сжигают" корешки и толку мало.

Сравнение

Категория Когда применять Что даёт Примеры удобрений/средств Скорость эффекта Инструменты
Азотные старт вегетации (+7…+9 °C почвы) рост побегов и листьев карбамид, аммиачная селитра, настой коровяка/помёта быстро лейка, мерный стакан
Фосфорные бутонизация закладка цветков, корневая система суперфосфат, диаммофоска (с низким N) средне рыхлитель, совок
Калийные цветение и налив сладость, плотность, сочность сульфат калия, калийная селитра, зола быстро/средне лейка, капельная лента
Комплексные NPK весь сезон по нормам сбалансированное питание нитроаммофоска, смеси "Весна", "Универсал" быстро весы, лейка
Биостимуляторы стресс/укоренение усвоение питания, иммунитет гумат калия, дрожжевой и крапивный настой мягко опрыскиватель
Органика и мульча при посадке и весной структура почвы, влага перегной, компост, торф, солома долго ведро, грабли

Советы шаг за шагом

  1. Подготовка участка. До распускания почек уберите прошлогодние листья, вырежьте слабые и поломанные побеги, замульчируйте перегноем (3-5 кг/м²). Полейте за 3-4 часа до подкормки (5-10 л/м²) — влага нужна, чтобы гранулы растворялись равномерно.

  2. Старт вегетации (почва +7…+9 °C). Дайте азот: карбамид 20-30 г/м² или аммиачная селитра 30-40 г/м². Из органики — настой коровяка (100 г на 10 л воды, 5 л под куст) или настой помёта (50 г на 10 л). Можно заменить на нитроаммофоску 25-35 г/м² с лёгким рыхлением.

  3. Поддержка мульчей. После полива обновите слой мульчи (солома, щепа, компост 3-5 см) — это удерживает влагу и снижает расход удобрений.

  4. Бутонизация. Уменьшите азот, добавьте фосфор и калий: диаммофоска 10-15 г на куст или нитроаммофоска 10-15 г, растворённые в 5 л воды. Параллельно — гумат калия 5-10 мл/10 л воды. Для мягкой стимуляции — дрожжевой настой (100 г дрожжей + 100 г сахара на 5 л, настоять, развести 1:10, полить по влажной почве). Через неделю — зольная подкормка (200-300 г под куст).

  5. Цветение и завязь. Работают калий и фосфор: сульфат калия 1 ст. л. под куст + суперфосфат 1 ст. л. под куст; либо калийная селитра 30-40 г на 10 л воды (5 л под куст). Поддержите крапивным настоем (настоять 2 дня, развести 1:5).

  6. Контроль pH и влаги. При необходимости раскисляйте золой (200-300 г/м²) и ставьте капельную ленту — это экономит воду и равномерно приносит питание к корням.

  7. При посадке. На 1 м² внесите ведро компоста + 1 ст. л. сульфата калия + 300 г золы. В лунку смешайте землю, песок и компост (1:1:1) + 1 ст. л. нитроаммофоски + 1 стакан золы, сверху присыпьте слоем почвы, чтобы корни не касались удобрений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подкармливать по сухой земле.
    Последствие: ожог корней и отсутствие эффекта.
    Альтернатива: предварительный полив за 3-4 часа, затем внесение раствора из лейки или через капельный полив.

  • Ошибка: превышать дозы азота на старте.
    Последствие: жирующие побеги, мало ягод.
    Альтернатива: держать дозировки (карбамид 20-30 г/м²) и вовремя перейти на фосфор-калий.

  • Ошибка: лить корневой раствор по листьям.
    Последствие: ожоги пластин, задержка роста.
    Альтернатива: использовать опрыскиватель только для внекорневых (гуматы, микроэлементы), корневые — строго под основу куста.

  • Ошибка: игнорировать кислотность почвы.
    Последствие: фосфор "запирается", ягоды мельчают.
    Альтернатива: раз в сезон проверять pH тест-полосками, при pH<5,5 добавлять золу/доломит.

  • Ошибка: вносить гранулы впритык к корням при посадке.
    Последствие: подсушивание и подгорание корешков.
    Альтернатива: всегда создавать прослойку чистой земли 3-5 см над удобрениями.

А что если…

…весна холодная и затяжная? Сместите первый азотный полив на момент стабилизации температуры почвы выше +7 °C и начните с половинной дозы.
…нет возможности часто приезжать на участок? Поставьте бочку-капельницу или недорогую систему капельного полива: раз в две недели растворяйте нужную норму NPK, питание будет приходить равномерно.
…почва бедная и лёгкая? Увеличьте долю органики (перегной, компост), добавьте гидрогель и мульчу из коры — так вы сократите вымывание питания.

Плюсы и минусы

Решение Плюсы Минусы
Карбамид (мочевина) быстрый старт зелени, удобно растворять риск перекорма, нужен обязательный полив
Аммиачная селитра действует в прохладу, доступна по цене подкисляет почву, хранить осторожно
Нитроаммофоска/диаммофоска сбалансированное NPK, удобно дозировать легко "переборщить" без весов
Суперфосфат корни, цветение медленно работает в холодную почву
Сульфат калия/калийная селитра сахаристость, плотность ягод требует точной дозировки
Древесная зола калий, кальций, раскисление, почти бесплатно не сочетать с аммиачной селитрой, нестабильный состав
Перегной/компост структура и микробиота почвы, удержание влаги нужен объём и место для хранения
Гумат калия повышает усвоение, снижает стресс сам по себе не "кормит"
Настои коровяка/помёта мягкое органическое питание возможен запах, обязательно разводить
Крапивный/дрожжевой настои доступно и экологично эффект мягкий, как дополнение

FAQ

Как понять, что растение "проснулось" и пора кормить?
Ориентируйтесь на набухание почек и температуру почвы +7…+9 °C. В этот момент давайте азот, затем переходите к фосфору и калию.

Сколько в среднем стоит сезонная схема на 10 кустов?
Базовый комплект (карбамид, нитроаммофоска, сульфат калия, суперфосфат, зола) — ориентировочно 1 500-2 500 ₽, органика и мульча — по наличию.

Можно совмещать органику и "минералку"?
Да, это лучший вариант: минеральные дают быстрый отклик, органика работает "вдолгую". В один день смешивать не обязательно — чередуйте.

Нужны ли внекорневые подкормки?
Полезны в стресс (похолодание, пересадка): гуматы, микроэлементы через опрыскиватель вечером по сухой листве.

Мифы и правда

  • Миф: азота много не бывает весной.
    Правда: избыток даёт "ботву" вместо ягод.

  • Миф: зола заменяет все калийные удобрения.
    Правда: состав золы непостоянен; при большом урожае нужен сульфат калия.

  • Миф: органика безопасна и её можно сколько угодно.
    Правда: концентраты помёта и навоза в избытке обжигают корни.

  • Миф: если почва кислая, это не влияет на урожай.
    Правда: при низком pH фосфор недоступен, ягоды мельчают.

Исторический контекст

  1. Древние садоводы использовали золу и навоз как основные источники калия и азота.

  2. Начало XX века — промышленный аммиак (процесс Габера-Боша) сделал азотные удобрения массовыми.

  3. Вторая половина XX века — распространение комплексных NPK смесей и суперфосфата в любительских садах.

  4. Конец XX — начало XXI века — капельный полив и мульчирование вошли в стандартный уход за ягодниками.

  5. Сегодня — акцент на гуматы, биопрепараты и комбинирование органики с "минералкой" для стабильного вкуса и крупности ягод.

Три интересных факта

  1. Малина предпочитает слабокислые почвы (pH 5,8-6,5): в этом диапазоне лучше всего усваивает фосфор и калий.

  2. Зола от берёзы богаче калием, чем зола от хвойных: это заметно влияет на сладость ягод.

  3. При капельном поливе расход удобрений снижается до 25-30% за счёт точной доставки к корням.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Папоротник девичий волос и жабья лилия требуют весеннего деления из-за долгого укоренения сегодня в 2:43

Деление, которое обернётся потерей куста: тонкий момент, о котором забывают

Деление многолетников осенью может обернуться печальными последствиями. Узнайте, какие 10 растений лучше делить весной и как избежать ошибок.

Читать полностью » Ананас плодоносит в квартире через 2–3 года при правильном уходе сегодня в 2:01

Фрукт из супермаркета оживает: верхушка ананаса превращается в новое растение

Вырастить ананас дома реально: достаточно купить плод в магазине и укоренить верхушку. Как заставить его зацвести и получить свой первый плод?

Читать полностью » Эксперты Homes & Gardens: тёплый сухой воздух от батарей вытесняет влагу и вредит растениям сегодня в 1:36

Листья сохнут, бутоны опадают: типичная ошибка, из-за которой комнатные цветы не доживают до весны

С приходом зимы ваше отопление может негативно сказаться на здоровье растений. Узнайте, как создать для них комфортные условия и избежать ошибок.

Читать полностью » Подкормка моркови золой защищает от морковной мухи и повышает урожайность сегодня в 1:01

Сожжённые дрова кормят морковь: пошаговые правила применения золы на даче

Хотите получить сладкую и ровную морковь без черноты? Узнайте, как правильно применять золу, чтобы собрать богатый урожай.

Читать полностью » Ромашка защищает огородные культуры от тли, муравьёв и паутинных клещей сегодня в 0:01

Красота со скрытым оружием: ромашка защищает грядки и помогает всей семье

Ромашка — не только украшение сада. Она отпугивает вредителей и становится домашним лекарем. Узнайте, как правильно её использовать.

Читать полностью » Агроволокно и плёнка помогают защитить рассаду от заморозков в условиях климата Поволжья 01.10.2025 в 0:00

Мини-теплица спасает урожай в Ульяновской области: секреты выживания дачников

Как создать мини-теплицу в Ульяновской области за минимальные вложения и избежать заморозков? Подборка советов для дачников на старт сезона.

Читать полностью » Крупнолистные гортензии нельзя обрезать осенью вчера в 23:47

Не все гортензии любят секатор: вот какие ошибки нельзя допускать при обрезке

Ошибка в обрезке гортензии может оставить вас без цветов на целый сезон. Узнайте, какие сорта можно подрезать осенью, а какие трогать нельзя.

Читать полностью » Осенняя посадка тюльпанов, нарциссов и гиацинтов: сроки и глубина заглубления луковиц вчера в 23:46

Осень готовит сюрприз: какие цветы нужно посадить сейчас, чтобы весной не узнать сад

Опытные дачники советуют не упускать осень. Пять луковичных культур можно высадить уже сейчас, чтобы весной сад порадовал ярким цветением.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоэксперты: поездки на машине Москва — Санкт-Петербург обходятся в 5–7 тысяч рублей
Авто и мото

Lucid Air Sapphire разогнался до 60 миль/ч за 1,881 секунды — тест Motor Trend
УрФО

Мэр Тюмени Максим Афанасьев пробежал свыше трёх километров на марафоне "Врата Сибири"
Технологии

ИИ не снизил спрос на радиологов: количество вакансий продолжает расти
Питомцы

В Сибири зафиксированы нападения медведей весом до 600 кг и скоростью до 50 км/ч
Спорт и фитнес

Тренер Майкл Мэттьюс назвал оптимальное сочетание силовых и кардио для преодоления плато
Еда

Оладьи из рыбной икры сохраняют основные полезные вещества при жарке
Еда

Крабовый салат с добавлением сухариков и майонеза получается более сытным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet