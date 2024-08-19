Малины в следующем сезоне будет очень много: нужна лишь эта подкормка

В августе малина наращивает корневую систему, закладываются зачатки корневых почек, из которых вырастают побеги замещения — молодая поросль.
Чтобы обеспечить ей все необходимые питательные вещества, важно правильно подкармливать растения.
Ингредиенты для подкормки
10 литров воды, 1 стакан древесной золы, 1 стакан коровяка (или куриного помета), 2 столовые ложки суперфосфата.
Приготовление
В ведре с водой растворите коровяк (или куриный помет) до получения однородной массы. Добавьте древесную золу и суперфосфат. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Оставьте смесь на 3-5 дней для ферментации.
Применение
Разведите полученную настойку водой в соотношении 1:5 перед использованием. Поливайте малину под корень, избегая попадания на листья.
Фото: flickr.com/Maja Dumat(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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