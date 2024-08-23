Урожай попрёт: как правильно обрезать малину

Уход за малиной зависит от сорта и времени плодоношения. Для обычной малины после сбора урожая важно удалить старые ветки, оставив на каждый метр грядки 5-7 сильных молодых побегов.
Верхушки этих побегов укорачивают на ладонь, чтобы стимулировать рост боковых веток.
С ремонтантной малиной, которая плодоносит дважды за сезон, всё чуть сложнее. Если хотите собрать урожаё дважды, обрезайте только отплодоносившие ветки, а молодые оставляйте.
Для одного обильного осеннего урожая срезайте все ветки под корень в конце лета.
Есть ещё малина в виде деревца, которая требует особого подхода. В августе оставляют только один сильный побег, остальные удаляют. Весной его укорачивают до уровня пояса для стимулирования роста боковых веток.
Фото: commons.wikimedia.org/Borealis55(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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