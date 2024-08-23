Урожай попрёт: как правильно обрезать малину

Уход за малиной зависит от сорта и времени плодоношения. Для обычной малины после сбора урожая важно удалить старые ветки, оставив на каждый метр грядки 5-7 сильных молодых побегов.

Верхушки этих побегов укорачивают на ладонь, чтобы стимулировать рост боковых веток.

С ремонтантной малиной, которая плодоносит дважды за сезон, всё чуть сложнее. Если хотите собрать урожаё дважды, обрезайте только отплодоносившие ветки, а молодые оставляйте.

Для одного обильного осеннего урожая срезайте все ветки под корень в конце лета.

Есть ещё малина в виде деревца, которая требует особого подхода. В августе оставляют только один сильный побег, остальные удаляют. Весной его укорачивают до уровня пояса для стимулирования роста боковых веток.

Фото: commons.wikimedia.org/Borealis55(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)