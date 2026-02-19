Ремонтантная малина делится урожаем дважды: но есть один важный нюанс

Ремонтантную малину можно обрезать весной "под ноль" или оставить однолетние побеги для получения двух урожаев, пояснил ученый- агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов. О том, как правильно провести обрезку ягодного кустарника и какие удобрения внести, эксперт рассказал NewsInfo.

Все зависит от того, какой урожай планирует получить садовод, говорит эксперт. Если оставить весной однолетние побеги, можно собрать малину дважды за сезон.

"Один урожай в обычные сроки, другой в августе-сентябре. Урожай в таком случае разделится примерно пополам. Т есть не весь в августе, а в два разных срока. Весь смысл ремонтантной малины как раз в том, что получаем урожай осенний, экологически чистую продукцию, потому что все вредители в это время свой цикл заканчивают, ягоды чистые без червяка", — отметил агроном.

По его словам, если нужен только осенний урожай, побеги стоит вырезать полностью, как весной, так и осенью. При этом необходимо учитывать, что надземные ветви малины живут два года, старые, сухие побеги старше этого срока подлежат удалению.

"Они наверняка двухлетки плодоносили где-то на верхушке. Такие ветки можно немножечко вверх от плодоносившей части отрезать. Сократить на одну треть буквально. И она даст ещё урожай в обычные сроки", — добавил Седов.

Говоря о подкормке, специалист посоветовал с осени замульчировать посадки перегноем или другой органикой. Весной, по его мнению, достаточно внести сбалансированное минеральное удобрение.

"Азофоску, калий, более-менее сбалансированные удобрения. Сейчас есть растворимые удобрения типа акварина", — посоветовал эксперт.

Он уточнил, что свежий навоз весной использовать не стоит, тогда как перегной подходит отлично. Кроме того, мульчирование помогает сократить численность малинового комарика, который зимует в почве.