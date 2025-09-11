Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с курицей и авокадо
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:40

Эмоциональный шторм в тарелке: как салат Малибу с курицей захватывает сердце мгновенно

Салат Малибу с копчёной курицей получается лёгким и вкусным по рецепту

Представьте себе: сочные овощи, нежная курица и хрустящие сухарики в одном блюде. А что, если я скажу, что этот салат готовится за полчаса и подходит как для обеда, так и для ужина? Давайте разберёмся, как приготовить салат "Малибу" с копченой курицей, чтобы он вышел пальчики оближешь!

Ингредиенты

  • Копчёная курица (или запечённая курица, ветчина, индейка): 300 г
  • Помидоры (не водянистые): 2 шт.
  • Огурцы: 3 шт.
  • Мягкий сыр (или фета, адыгейский, моцарелла): 150 г
  • Батон (или цельнозерновой хлеб, чиабатта): 200 г
  • Майонез (или греческий йогурт, сметана): 180 г
  • Соль: по вкусу
  • Растительное масло: 1 десертная ложка

Пошаговое приготовление

Овощи тщательно вымойте и обсушите. Копчёную курицу нарежьте мелкими кусочками. Батон нарежьте кубиками.

Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте кубики батона до румяной корочки, помешивая. Снимите с огня. Огурцы очистите от плодоножек, разрежьте пополам, затем на продольные кубики.

Помидоры очистите от плодоножек и нарежьте средними кубиками. Смешайте все ингредиенты в салатнице. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте сухарики, заправьте майонезом и посолите.

