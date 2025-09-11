Эмоциональный шторм в тарелке: как салат Малибу с курицей захватывает сердце мгновенно
Представьте себе: сочные овощи, нежная курица и хрустящие сухарики в одном блюде. А что, если я скажу, что этот салат готовится за полчаса и подходит как для обеда, так и для ужина? Давайте разберёмся, как приготовить салат "Малибу" с копченой курицей, чтобы он вышел пальчики оближешь!
Ингредиенты
- Копчёная курица (или запечённая курица, ветчина, индейка): 300 г
- Помидоры (не водянистые): 2 шт.
- Огурцы: 3 шт.
- Мягкий сыр (или фета, адыгейский, моцарелла): 150 г
- Батон (или цельнозерновой хлеб, чиабатта): 200 г
- Майонез (или греческий йогурт, сметана): 180 г
- Соль: по вкусу
- Растительное масло: 1 десертная ложка
Пошаговое приготовление
Овощи тщательно вымойте и обсушите. Копчёную курицу нарежьте мелкими кусочками. Батон нарежьте кубиками.
Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте кубики батона до румяной корочки, помешивая. Снимите с огня. Огурцы очистите от плодоножек, разрежьте пополам, затем на продольные кубики.
Помидоры очистите от плодоножек и нарежьте средними кубиками. Смешайте все ингредиенты в салатнице. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте сухарики, заправьте майонезом и посолите.
