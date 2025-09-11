Эмоциональный шторм в тарелке: как салат Малибу с курицей захватывает сердце мгновенно

Представьте себе: сочные овощи, нежная курица и хрустящие сухарики в одном блюде. А что, если я скажу, что этот салат готовится за полчаса и подходит как для обеда, так и для ужина? Давайте разберёмся, как приготовить салат "Малибу" с копченой курицей, чтобы он вышел пальчики оближешь!

Ингредиенты

Копчёная курица (или запечённая курица, ветчина, индейка): 300 г

Помидоры (не водянистые): 2 шт.

Огурцы: 3 шт.

Мягкий сыр (или фета, адыгейский, моцарелла): 150 г

Батон (или цельнозерновой хлеб, чиабатта): 200 г

Майонез (или греческий йогурт, сметана): 180 г

Соль: по вкусу

Растительное масло: 1 десертная ложка

Пошаговое приготовление

Овощи тщательно вымойте и обсушите. Копчёную курицу нарежьте мелкими кусочками. Батон нарежьте кубиками.

Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте кубики батона до румяной корочки, помешивая. Снимите с огня. Огурцы очистите от плодоножек, разрежьте пополам, затем на продольные кубики.

Помидоры очистите от плодоножек и нарежьте средними кубиками. Смешайте все ингредиенты в салатнице. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте сухарики, заправьте майонезом и посолите.