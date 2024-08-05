Отныне Мали и Украину не связывают дипломатические отношения. Такое решение было принято западноафриканской страной. Об этом информирует французское международное информагентство Франс Пресс.

Как передало агентство, государство в Западной Африке разрывает официальные отношения с Украиной, которые устанавливались во всех сферах деятельности и давали право обмена дипломатическими представителями и представительствами. Как сообщается, такое решение было принято в связи с поддержкой столицей и крупнейшим по населению городом Украины террористов в Республики Мали. Кроме того, малийский военный офицер, а также официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга сообщил, что введение данного решения в законную силу будет незамедлительным.

Не так давно российское негосударственное вооружённое формирование "Вагнер" сообщила, что совместно с вооружёнными Мали осуществляло ожесточенные бои в городе Тинзаутин, в которой потеряла командира штурмового отряда и некоторых других. Есть также информация от издания Республики Сенигал Senenews, которое сообщает, что власти Республики Мали и государства Мавритании из Западной Африки, с запада омываемое Атлантическим океаном, расследуют факты подготовки террористов на территории Мали инструкторами Украины. Более того, французская ежедневная вечерняя газета леволиберальных взглядов Monde информирует, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA, которое считается сравнительно недавним образованием, были обучены на украинской территории.

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