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  • Опубликована сегодня в 15:48

Глава МИД Диоп: Мали хочет усилить экономическое сотрудничество с Россией

По словам министра иностранных дел Мали Абдулай Диоп, государство в Западной Африке хочет укрепить экономическую составляющую отношений с Россией и усилить партнерство с Москвой.

"Мы приветствуем решение по укреплению отношений между Москвой и Бамако - эта ось "Бамако - Москва" должна укрепляться", - сказал Диоп в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Диоп утверждает, что это решение малийцев, которое было принято совершенно ответственно. Таким образом они показывают, что не будут "оправдываться за выбор партнёров".

В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что Россия планирует развивать торговые и инвестиционные отношения с государством Мали.

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