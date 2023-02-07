По словам министра иностранных дел Мали Абдулай Диоп, государство в Западной Африке хочет укрепить экономическую составляющую отношений с Россией и усилить партнерство с Москвой.
"Мы приветствуем решение по укреплению отношений между Москвой и Бамако - эта ось "Бамако - Москва" должна укрепляться", - сказал Диоп в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Диоп утверждает, что это решение малийцев, которое было принято совершенно ответственно. Таким образом они показывают, что не будут "оправдываться за выбор партнёров".
В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что Россия планирует развивать торговые и инвестиционные отношения с государством Мали.
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