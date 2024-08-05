Украина недовольна расторжением Мали дипломатических отношений

Киев отверг обвинения в поддержке терроризма, выдвинутые Мали, которая вчера, 4 августа, расторгла дипломатические отношения с Украиной из-за предполагаемой поддержки туарегов, атаковавших солдат Мали и наемников ЧВК "Вагнер" на севере страны в конце июля. Украинский Министерство иностранных дел (МИД) назвало это решение "поспешным и недальновидным".

Переходное правительство Мали приняло решение о разрыве отношений с Киевом после того, как украинская сторона признала свою поддержку повстанцев из племени туарегов. В конце июля эти повстанцы напали на колонну малийских войск и наемников ЧВК "Вагнер", что, по мнению малийских властей, является нарушением суверенитета страны и поддержкой международного терроризма.

В ответ на обвинения Мали, украинский МИД подчеркнул, что строго соблюдает нормы международного права, а также принципы неприкосновенности суверенитета и территориальной целостности других государств.

Малийские власти приняли решение о разрыве дипломатических отношений, не проведя тщательного расследования инцидента с туарегами и не предоставив доказательств причастности Украины к этим событиям, заявили в украинском МИД. "Украина оставляет за собой право на принятие всех необходимых политико-дипломатических мер в ответ на недружественные действия переходного правительства Республики Мали", — заключили в министерстве.

28 июля повстанческая группировка Мали "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) сообщила о нападении туарегов на солдат малийской армии и наемников ЧВК "Вагнер" неподалеку от границы с Алжиром, в результате которого погибли и были ранены десятки военных, а также взяты в плен несколько человек. ЧВК "Вагнер" подтвердила потери среди своих бойцов и малийских военных, отметив, что им противостояло около тысячи боевиков, и бои продолжались с 22 по 27 июля.﻿

Фото: From Wikimedia Commons/ Jacques Taberlet (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)