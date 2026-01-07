Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Прогулка с собакой
© unsplash.com by Dmitry Konnov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:11

Маленькие ошибки, большие последствия: как неправильно подобранная одежда может привести к обморожению

Главный врач предупреждает об опасности обморожений в зимнюю погоду – ТАСС

В холодные зимние дни риск обморожений становится особенно актуален, однако многие не замечают первых признаков переохлаждения. Об этом предупреждает главный врач университетской клинической больницы №5 Сеченовского университета, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Алексей Коваленко. В интервью ТАСС он отметил, что обморожение — это скрытая угроза, с которой сталкиваются многие во время новогодних праздников.

Обморожение: незаметная угроза

По словам Коваленко, обморожение происходит не сразу, а его первые признаки могут быть незаметными.

"Сначала снижается чувствительность, потом появляется онемение, и только после этого человек осознает, что подвергся переохлаждению", — пояснил он.

Особенно подвержены риску открытые участки тела: кисти, пальцы, ноги, уши, нос и щеки. Важно понимать, что процесс замерзания может развиваться скрыто, и человек не всегда осознает его вовремя, что затрудняет принятие своевременных мер.

Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, Коваленко рекомендует внимательнее подходить к выбору одежды для прогулок в зимнюю погоду. Ведь неверно подобранная одежда или обувь может существенно повысить риск обморожений. Например, тесные перчатки и обувь могут сдавливать мягкие ткани, что нарушает кровообращение и способствует переохлаждению.

Профилактика и меры предосторожности

Для предотвращения обморожений важно не оставаться без движения длительное время, особенно в условиях уличных мероприятий. Если предстоит долгое пребывание на морозе, необходимо выбирать одежду по принципу многослойности. Это поможет сохранить тепло и обеспечить более комфортные условия для тела. Также важным моментом является термобелье, которое помогает сохранять тепло даже в условиях сильного холода.

Кроме того, в холодную погоду рекомендуется делать регулярные перерывы для согревания. Если на коже появляются симптомы переохлаждения, такие как побледнение, потеря чувствительности или боль при согревании, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Важно помнить, что в случае подозрения на обморожение нельзя пытаться активного растирать пострадавшую кожу, так как это может привести к дополнительным повреждениям тканей.

Как действовать при обморожении

Если все-таки произошло обморожение, важно не медлить. Коваленко подчеркивает, что единственным правильным решением является обращение за медицинской помощью. Важно помнить, что своевременная диагностика и лечение могут предотвратить серьезные последствия.

Когда температура на улице сильно низкая, особое внимание стоит уделить не только правильному выбору одежды, но и поведению в холоде. Обморожение — это не просто неприятность, а реальная угроза здоровью. Поэтому к зимним прогулкам нужно подходить с полной ответственностью, а если случилось переохлаждение, не стоит затягивать с обращением к специалистам.

