Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
голый землекоп
голый землекоп
© commons.wikimedia.org by Ltshears - Trisha M Shears is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naked_Mole_Rat_Eating.jpg
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:41

Маленькие и почти бессмертные: учёные раскрыли молекулярный секрет долголетия голых землекопов

Генетическое исследование голых землекопов показало усиленную репарацию ДНК и устойчивость к раку

Голые землекопы давно считаются биологической загадкой. Эти маленькие грызуны живут в десять раз дольше, чем обычные мыши — до 37 лет, оставаясь активными и здоровыми почти до конца жизни. Новое исследование китайских ученых приоткрыло тайну их долголетия — и возможно, приблизило науку к созданию средств, способных продлить человеческую жизнь.

Сравнение: разные подходы к долголетию у животных

Вид Средняя продолжительность жизни Основной механизм защиты клеток Особенности
Мышь 2-3 года Стандартная репарация ДНК, высокая скорость метаболизма Быстро стареет
Голый землекоп До 37 лет Усиленная репарация ДНК через уникальный белок cGAS Практически не болеет раком
Человек 70-80 лет Комбинация генетических и иммунных механизмов Репарация ДНК ослабевает с возрастом

Советы шаг за шагом

  1. Исследовать молекулярные механизмы долголетия. Учёные сосредоточены на изучении белка cGAS, который регулирует восстановление ДНК.

  2. Определить разницу между белками видов. У голых землекопов найден вариант cGAS, усиливающий репарацию, тогда как у людей он, наоборот, её подавляет.

  3. Проверить возможности генной модификации. Изменение четырёх аминокислот в человеческом белке способно изменить его свойства.

  4. Оценить потенциал лекарственной терапии. Разрабатываются препараты, имитирующие действие cGAS землекопов.

  5. Проверить эффективность на модельных организмах. Эксперименты с плодовыми мушками уже показали увеличение их жизни на 10-15%.

  6. Создать безопасные способы доставки белка. Учёные рассматривают мРНК и генное редактирование как возможные инструменты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что увеличение жизни — это просто вопрос изменения одного гена.
    Последствие: игнорирование сложных взаимодействий между системами организма.
    Альтернатива: подходить комплексно — учитывать иммунитет, обмен веществ и клеточную регенерацию.

  • Ошибка: думать, что долголетие землекопов полностью объясняется генетикой.
    Последствие: недооценка экологических и поведенческих факторов.
    Альтернатива: учитывать особенности среды, питания и колониального образа жизни этих животных.

  • Ошибка: считать, что найденное открытие можно мгновенно применить к человеку.
    Последствие: риск поспешных и опасных экспериментов.
    Альтернатива: использовать открытие как основу для долгосрочных исследований и фармакологических разработок.

А что если…

А что если удастся изменить человеческий cGAS, чтобы он работал как у землекопов? Теоретически это позволит клеткам эффективнее восстанавливать повреждения ДНК, замедляя процессы старения.

А что если вместо генного редактирования использовать лекарства? Учёные предлагают создавать вещества, которые "обманывают" человеческий cGAS, заставляя его действовать так же, как у землекопов, без изменения ДНК.

А что если мы применим этот принцип к лечению болезней? Такой подход может помочь не только продлить жизнь, но и снизить риск рака, болезни Альцгеймера и других возрастных нарушений.

Плюсы и минусы исследования

Аспект Плюсы Минусы
Научная новизна Открыт новый механизм долголетия Требуются десятилетия испытаний
Потенциал применения Возможность продления жизни человека Этические вопросы генного вмешательства
Экологическая устойчивость Пример естественной эволюции защиты ДНК Трудность воспроизведения условий в лаборатории
Медицинская польза Новые лекарства против старения и рака Высокая стоимость исследований

FAQ

Что такое белок cGAS?
Это иммунный белок, который реагирует на повреждения ДНК и активирует защитные процессы в клетке. У землекопов его форма усиливает восстановление ДНК.

Почему землекопы почти не болеют раком?
Их клетки обладают способностью предотвращать накопление мутаций. Комбинация белков cGAS и гиалуроновой кислоты делает ткани устойчивыми к опухолевым изменениям.

Можно ли использовать технологию для продления человеческой жизни?
Пока — нет. Учёные только изучают безопасные способы имитации действия cGAS с помощью лекарств и генетических инструментов.

Кто стоит за открытием?
Команда профессора Мао Чжиюна из Университета Тунцзи, при участии исследователей из Шанхая, Рочестера и Кембриджа.

Мифы и правда

  • Миф: долголетие землекопов — результат особой диеты.
    Правда: их рацион беден, а основной секрет — в устойчивости ДНК.

  • Миф: генные модификации уже позволяют продлевать жизнь человеку.
    Правда: пока это теоретическая возможность, требующая десятков лет испытаний.

  • Миф: землекопы не стареют вовсе.
    Правда: стареют, но гораздо медленнее из-за усиленной репарации клеток.

Исторический контекст

Интерес к голым землекопам появился ещё в 1970-х, когда биологи впервые заметили их необычайную выносливость и социальную структуру, напоминающую пчелиные ульи. Позже, в начале XXI века, исследователи из США и Китая доказали, что эти животные практически не болеют раком.

С каждым десятилетием находки дополняют картину их "биологического бессмертия": от роли гиалуроновой кислоты до новых открытий о cGAS. Эти исследования стали основой для современной геронтологии — науки о продлении жизни.

Три интересных факта

  1. Голые землекопы способны жить без кислорода до 18 минут — рекорд среди млекопитающих.

  2. Их кожа нечувствительна к боли, что помогает выживать в суровых подземных условиях.

  3. Они живут колониями, где есть "королева" и рабочие — уникальная структура для млекопитающих.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Международная экспедиция сообщила о находке металлического диска в Антарктиде сегодня в 4:22
Врата богов или древняя технология: что скрывает антарктический артефакт

В отдалённом уголке Земли физики наткнулись на устройство, которое может подтвердить древние легенды о вратах между мирами. Что это — артефакт, технология или предупреждение?

Читать полностью » Фонд Шампалимо: ИИ смог определить стратегии мышей по выражению лиц сегодня в 3:25
Лицо мыши выдало её мысли: нейробиологи в шоке от результата

Учёные научились распознавать мысли мышей по мимике, а искусственный интеллект — отличать стратегии поведения по лицу. Что это значит для людей и где границы науки?

Читать полностью » Астрономы из Сербии провели фотометрию звёздной пары V717 Андромеды сегодня в 2:16
Звёзды, которые дышат в унисон: редкая система удивила даже астрофизиков

Астрономы из Австралии и Сербии раскрыли тайну редкой звёздной пары V717 Андромеды. Что делает эту систему уникальной и почему она не готова к слиянию?

Читать полностью » NASA: миссия MMS обнаружила солнечные структуры в магнитосфере Земли сегодня в 1:22
Тайные струны Вселенной: как невидимые нити Солнца управляют Землёй

Учёные впервые зафиксировали у Земли те же зигзагообразные изгибы магнитного поля, что и у Солнца. Это открытие может изменить понимание космической погоды и защитных механизмов планет.

Читать полностью » Лаборатория физической океанографии Франции: спутники зафиксировали волны до 20 метров сегодня в 0:25
20 метров ярости: океан показал силу, которой не видели десятилетиями

Спутники зафиксировали волны высотой с Триумфальную арку — теперь учёные знают, как энергия штормов путешествует по планете и почему это меняет прогнозы.

Читать полностью » Правильное питание замедляет старение мозга на 30% вчера в 23:39
15 лет наблюдений доказали: эта еда буквально останавливает старение

Шведские учёные выяснили, что выбор продуктов способен буквально замедлить старение мозга и сосудов. Как питание помогает сохранить ясность ума до глубокой старости?

Читать полностью » Неправильный дневной сон может быть признаком серьёзных заболеваний вчера в 23:06
Почему ваш послеобеденный сон может быть опасен для жизни: выводы Гарварда

Новое исследование Гарвардской медицинской школы показало, что нерегулярный и длительный дневной сон может повышать риск ранней смерти. Учёные призывают внимательнее относиться к своему режиму сна.

Читать полностью » Молекула Lac-Phe выключает голод после физических нагрузок вчера в 22:33
Как спорт обманывает мозг: найдена молекула, отключающая чувство голода

Учёные выяснили, что после тренировок в крови вырабатывается молекула Lac-Phe, которая "выключает" нейроны голода. Это открытие может стать основой новых методов борьбы с ожирением.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат с капустой и сухариками сохраняет свежесть при заправке майонезом
Еда
Мясо с грибами и сыром в духовке сохраняет сочность без майонеза
Дом
Дизайнер показал, как объединить кухню и гостиную с помощью зонирования и цвета
Еда
Салат с копчёной колбасой и огурцом создает яркий и домашний вкус
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Ходырев назвал эффективные упражнения для укрепления кора и формирования талии
Питомцы
Раннее отлучение котят от матери приводит к серьёзным проблемам в поведении
Красота и здоровье
Врач Демьяновская: молочные продукты и рыба улучшают состояние суставов при подагре
Красота и здоровье
Хроническая усталость ночью сигнализирует о возможном раке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet