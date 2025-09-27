Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сердце, окружённое висцеральным жиром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:19

Мужчины рождаются с риском: сердце начинает отсчёт ещё в молодости

Кардиолог Гаврилюк: мужской пол сам по себе является фактором риска инфаркта и инсульта

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются одной из главных причин смертности во всём мире. Инфаркты и инсульты особенно часто поражают мужчин среднего возраста — именно они оказываются в зоне риска из-за особенностей гормонального фона, образа жизни и накопленного стресса. Врачи подчёркивают: многие трагедии можно было бы предотвратить, если вовремя позаботиться о здоровье сердца.

"Мужской пол — фактор риска сердечно-сосудистых болезней. К сожалению, рождаясь мужчиной, человек уже делает первый шаг к кардиологу. Связано это преимущественно с особенностями гормонального статуса, прежде всего, с мужскими половыми гормонами", — пояснила врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

Почему мужчины рискуют больше

У мужчин чаще отмечается повышенный уровень гормонов, влияющих на обмен веществ и сосуды. Кроме того, с детства им навязывается необходимость быть сдержанными: эмоции скрываются, а стресс копится внутри. В зрелом возрасте это превращается в привычку гасить напряжение с помощью алкоголя и курения.

Роль стресса и сна

"Хронический стресс и нарушения сна тесно взаимосвязаны с риском развития сердечно-сосудистых катастроф", — отметила невролог Марина Гаджиева.

Недостаток отдыха усиливает гормональные сбои, провоцирует гипертонию и повышает риск инсульта. Мужчины, занятые работой и карьерой, часто жертвуют сном и не обращаются к врачу при первых симптомах.

Сравнение факторов риска

Фактор Влияние Последствие
Пол (мужчины 45-55 лет) Гормональный фон Более высокий риск инфаркта
Хронический стресс Гормональные всплески, гипертония Инсульт, аритмии
Курение Повреждение сосудов Атеросклероз, тромбоз
Алкоголь Перегрузка сердца, печени Гипертония, аритмия
Недостаток сна Нарушение регуляции давления Риск инсульта
Малоподвижность Ожирение, застой крови Атеросклероз

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте давление минимум раз в неделю.

  2. Сдавайте кровь на холестерин и глюкозу хотя бы раз в год.

  3. Найдите способы снять стресс: спорт, дыхательные практики, йога.

  4. Откажитесь от курения — это один из самых быстрых способов снизить риски.

  5. Употребляйте алкоголь не чаще пары раз в месяц и в умеренных дозах.

  6. Спите 7–8 часов каждую ночь.

  7. Добавьте в рацион овощи, рыбу, продукты с омега-3 и магнием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование давления → гипертония и инсульт → регулярный контроль тонометром.

  • Снятие стресса алкоголем → поражение сосудов → физическая активность и хобби.

  • Курение «для расслабления» → тромбоз и инфаркт → никотин-заместительная терапия и консультация специалиста.

  • Откладывание визита к врачу → внезапный инфаркт → профилактический осмотр раз в год.

А что если болезнь уже проявилась?

Даже при первых симптомах — одышке, боли за грудиной, скачках давления — ещё можно многое изменить. Современные методы лечения позволяют контролировать гипертонию и предупреждать катастрофы. Важно не откладывать обращение за помощью.

