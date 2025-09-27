Мужчины рождаются с риском: сердце начинает отсчёт ещё в молодости

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются одной из главных причин смертности во всём мире. Инфаркты и инсульты особенно часто поражают мужчин среднего возраста — именно они оказываются в зоне риска из-за особенностей гормонального фона, образа жизни и накопленного стресса. Врачи подчёркивают: многие трагедии можно было бы предотвратить, если вовремя позаботиться о здоровье сердца.

"Мужской пол — фактор риска сердечно-сосудистых болезней. К сожалению, рождаясь мужчиной, человек уже делает первый шаг к кардиологу. Связано это преимущественно с особенностями гормонального статуса, прежде всего, с мужскими половыми гормонами", — пояснила врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

Почему мужчины рискуют больше

У мужчин чаще отмечается повышенный уровень гормонов, влияющих на обмен веществ и сосуды. Кроме того, с детства им навязывается необходимость быть сдержанными: эмоции скрываются, а стресс копится внутри. В зрелом возрасте это превращается в привычку гасить напряжение с помощью алкоголя и курения.

Роль стресса и сна

"Хронический стресс и нарушения сна тесно взаимосвязаны с риском развития сердечно-сосудистых катастроф", — отметила невролог Марина Гаджиева.

Недостаток отдыха усиливает гормональные сбои, провоцирует гипертонию и повышает риск инсульта. Мужчины, занятые работой и карьерой, часто жертвуют сном и не обращаются к врачу при первых симптомах.

Сравнение факторов риска