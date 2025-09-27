Мужчины рождаются с риском: сердце начинает отсчёт ещё в молодости
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются одной из главных причин смертности во всём мире. Инфаркты и инсульты особенно часто поражают мужчин среднего возраста — именно они оказываются в зоне риска из-за особенностей гормонального фона, образа жизни и накопленного стресса. Врачи подчёркивают: многие трагедии можно было бы предотвратить, если вовремя позаботиться о здоровье сердца.
"Мужской пол — фактор риска сердечно-сосудистых болезней. К сожалению, рождаясь мужчиной, человек уже делает первый шаг к кардиологу. Связано это преимущественно с особенностями гормонального статуса, прежде всего, с мужскими половыми гормонами", — пояснила врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.
Почему мужчины рискуют больше
У мужчин чаще отмечается повышенный уровень гормонов, влияющих на обмен веществ и сосуды. Кроме того, с детства им навязывается необходимость быть сдержанными: эмоции скрываются, а стресс копится внутри. В зрелом возрасте это превращается в привычку гасить напряжение с помощью алкоголя и курения.
Роль стресса и сна
"Хронический стресс и нарушения сна тесно взаимосвязаны с риском развития сердечно-сосудистых катастроф", — отметила невролог Марина Гаджиева.
Недостаток отдыха усиливает гормональные сбои, провоцирует гипертонию и повышает риск инсульта. Мужчины, занятые работой и карьерой, часто жертвуют сном и не обращаются к врачу при первых симптомах.
Сравнение факторов риска
|Фактор
|Влияние
|Последствие
|Пол (мужчины 45-55 лет)
|Гормональный фон
|Более высокий риск инфаркта
|Хронический стресс
|Гормональные всплески, гипертония
|Инсульт, аритмии
|Курение
|Повреждение сосудов
|Атеросклероз, тромбоз
|Алкоголь
|Перегрузка сердца, печени
|Гипертония, аритмия
|Недостаток сна
|Нарушение регуляции давления
|Риск инсульта
|Малоподвижность
|Ожирение, застой крови
|Атеросклероз
Советы шаг за шагом
-
Проверяйте давление минимум раз в неделю.
-
Сдавайте кровь на холестерин и глюкозу хотя бы раз в год.
-
Найдите способы снять стресс: спорт, дыхательные практики, йога.
-
Откажитесь от курения — это один из самых быстрых способов снизить риски.
-
Употребляйте алкоголь не чаще пары раз в месяц и в умеренных дозах.
-
Спите 7–8 часов каждую ночь.
-
Добавьте в рацион овощи, рыбу, продукты с омега-3 и магнием.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование давления → гипертония и инсульт → регулярный контроль тонометром.
-
Снятие стресса алкоголем → поражение сосудов → физическая активность и хобби.
-
Курение «для расслабления» → тромбоз и инфаркт → никотин-заместительная терапия и консультация специалиста.
-
Откладывание визита к врачу → внезапный инфаркт → профилактический осмотр раз в год.
А что если болезнь уже проявилась?
Даже при первых симптомах — одышке, боли за грудиной, скачках давления — ещё можно многое изменить. Современные методы лечения позволяют контролировать гипертонию и предупреждать катастрофы. Важно не откладывать обращение за помощью.
