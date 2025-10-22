Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Китайские врачи с пациентом
Китайские врачи с пациентом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:24

Молчаливая угроза для мужчин: одно стеснение может обернуться болью и операцией

Уролог-андролог Ильнур Аглиуллин объяснил, чем опасен фимоз и почему его нужно лечить

Мужчины нередко откладывают визит к врачу, когда дело касается интимного здоровья. Чувство неловкости и распространённые мифы заставляют многих игнорировать тревожные симптомы. Однако некоторые заболевания, включая фимоз, требуют своевременной диагностики и лечения. Об этом в интервью изданию UfaTime.ru рассказал уролог-андролог Ильнур Аглиуллин.

"Фимоз может привести к опасным последствиям, если его не лечить", — предупредил уролог-андролог Ильнур Аглиуллин.

Что такое фимоз

Фимоз — это сужение крайней плоти, из-за которого невозможно полностью обнажить головку полового члена. Такое состояние встречается у мальчиков и взрослых мужчин, при этом может быть как врождённым, так и приобретённым.

У детей физиологический фимоз — нормальное явление: крайняя плоть постепенно открывается по мере роста. Но если к подростковому возрасту она остаётся слишком узкой или возникают боли при мочеиспускании, требуется консультация специалиста.

У взрослых фимоз чаще бывает следствием воспалений, травм, рубцевания или инфекций, а также может развиться из-за диабета или низкого уровня гигиены.

Почему опасно не лечить фимоз

"Бездействие при этой патологии может быть опасно", — отметил Аглиуллин.

Без лечения фимоз приводит к ряду осложнений:

  • воспаления головки (баланопостит);

  • затруднение гигиены - скопление смегмы и бактерий;

  • инфекции мочеполовых путей;

  • боль и трещины при половом акте;

  • психологический дискомфорт и снижение самооценки.

В тяжёлых случаях может развиться парафимоз — состояние, когда суженная крайняя плоть ущемляет головку, нарушая кровоток. Это уже не просто неудобство, а неотложная ситуация, требующая медицинской помощи.

Сравнение: норма и патология

Показатель Индивидуальная норма Патологический фимоз
Открытие головки Безболезненное, полное Частичное или невозможное
Гигиена Без затруднений Проблемы с очищением, воспаления
Боль Отсутствует Есть при мочеиспускании или сексе
Риск инфекций Минимальный Высокий
Необходимость лечения Нет Требуется консультация уролога

Как лечат фимоз

Современные методы терапии зависят от степени сужения и причин. Врач может назначить:

  1. Местное лечение. Используются мази с гормональными компонентами, которые помогают размягчить кожу и увеличить её эластичность.

  2. Мягкое растяжение. Выполняется под контролем врача, постепенно расширяя отверстие крайней плоти.

  3. Оперативное вмешательство. При выраженных рубцах проводится круговое иссечение крайней плоти — обрезание (циркумцизия). Это безопасная и быстрая процедура, часто проводимая под местной анестезией.

После лечения восстановление занимает 1-2 недели, а риск повторного сужения минимален.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать проблему из-за стеснения.
    Последствие: Хронические воспаления, боль, ухудшение сексуальной функции.
    Альтернатива: Обратиться к врачу — урологу или андрологу, пройти обследование.

  • Ошибка: Пробовать растягивать крайнюю плоть самостоятельно.
    Последствие: Микротрещины, рубцы, усугубление состояния.
    Альтернатива: Делать процедуры только под контролем специалиста.

  • Ошибка: Надеяться, что "само пройдёт".
    Последствие: Развитие парафимоза или инфекций.
    Альтернатива: Своевременная диагностика и щадящее лечение.

Когда идти к врачу

"Чтобы проверить, является ли фимоз индивидуальной нормой или патологией, которая требует лечения, важно пройти обследование у уролога или андролога", — пояснил Ильнур Аглиуллин.

Поводом для обращения к врачу являются:

  • боль при мочеиспускании или эрекции;

  • невозможность полностью обнажить головку;

  • воспаление, зуд, покраснение;

  • выделения с неприятным запахом.

Чем раньше начато лечение, тем выше шанс избежать операции и сохранить здоровье без осложнений.

FAQ

Фимоз — это всегда патология?
Нет, у детей до 6-7 лет это физиологическая особенность, но у взрослых требует внимания.

Можно ли лечить мазями без осмотра врача?
Нет. Только специалист определит степень сужения и назначит подходящую терапию.

Больно ли делать обрезание?
Операция проводится под местной анестезией, а восстановление проходит быстро.

Можно ли заниматься спортом после лечения?
Через 10-14 дней после заживления — да, если врач не установил противопоказаний.

Мифы и правда

Миф 1. Фимоз — это редкое заболевание.
Правда: До 5% взрослых мужчин сталкиваются с этой проблемой.

Миф 2. После обрезания снижается чувствительность.
Правда: Восприятие меняется, но не ухудшается. Большинство мужчин отмечают улучшение комфорта.

Миф 3. Если нет боли, значит, лечить не нужно.
Правда: Даже без выраженных симптомов фимоз может привести к воспалению и инфекциям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Апноэ сна нарушает кровоснабжение и повышает уровень гормонов стресса — Александр Мясников сегодня в 6:07
Спите с шумом — просыпаетесь с болью: как обычный храп превращается в болезнь, опасную для жизни

Александр Мясников объяснил, почему обычный храп может привести к язве желудка и другим болезням. Как апноэ влияет на организм и как его вовремя распознать.

Читать полностью » Дерматолог Ифе Родни: кистозные прыщи нельзя выдавливать — воспаление уходит глубоко под кожу вчера в 22:30
Болит, пульсирует и не проходит: как приручить самый коварный прыщ под кожей

Как избавиться от болезненного подкожного прыща, не оставив шрама? Разбираемся, какие средства действительно работают и когда пора идти к дерматологу.

Читать полностью » Косметологи рассказали, как алоэ вера помогает восстановить упругость и мягкость кожи вчера в 22:14
Увлажнение, коллаген, сияние — всё в одной баночке, которую можно сделать дома

Узнайте, как приготовить натуральный крем с алоэ вера в домашних условиях. Рецепт, советы и сравнение с магазинными аналогами. Сделайте кожу увлажнённой, молодой и сияющей!

Читать полностью » Свёкла и какао признаны природными средствами для снижения давления вчера в 21:11
Болезни сердца убивают каждую четвёртую жизнь: спасение начинается с тарелки

Узнайте, как поддержать здоровье сердца с помощью питания. 5 доступных продуктов, которые помогут укрепить сосуды и снизить риск сердечных заболеваний.

Читать полностью » Своевременная реабилитация снижает риск повторного инсульта и улучшает речь вчера в 20:09
Инсульт не ждёт утра: почему каждая минута решает судьбу мозга

Инсульт – это внезапное прекращение кровотока к мозгу. Узнайте о факторах риска, методе FAST для распознавания и способах предотвращения "удара по мозгу". Современная помощь и ранняя реабилитация увеличивают шансы на восстановление. Не игнорируйте первые симптомы.

Читать полностью » Сыр и яблоки названы лучшими продуктами для здоровья зубов вчера в 19:04
Эти продукты чистят зубы не хуже щётки: простые привычки для крепкой эмали

Узнайте, какие продукты помогут укрепить зубную эмаль и защитить от кариеса. Секреты от стоматологов для здоровой и красивой улыбки. Топ продуктов для гигиены полости рта.

Читать полностью » Медики предупредили: сутулость и смещённые плечи приводят к хроническим болям вчера в 18:22
Опустили плечи — опустили жизнь: чем опасна сутулость, о которой молчат

Ваши плечи могут рассказать о вас больше, чем вы думаете. Узнайте, как их положение влияет на здоровье и что поможет вернуть лёгкость движений.

Читать полностью » Врачи советуют сочетать красный и белый лук, чтобы получить максимум пользы вчера в 18:01
Один защищает сердце, другой — желудок: какой лук выбрать на кухне

Узнайте, какой лук полезнее для здоровья: красный или белый? Диетологи раскрывают секреты обоих сортов и дают советы по их применению для максимальной пользы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Наталья Орлова из Пироговского университета рассказала, когда при простуде нужны антибиотики
Дом
Антиквар объяснила, какие лампы, часы и фарфор из СССР высоко ценятся на рынке
Садоводство
Имбирь укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение — Екатерина Мельникова
Питомцы
Ветеринары: чаще всего собаки отказываются от сухого корма из-за проблем с дёснами и зубами
Еда
Свинина в красном вине с чесноком и лавровым листом сохраняет насыщенный вкус
Авто и мото
Сервис-менеджер Тимофеев: внешний вид машины влияет на решение покупателя
Авто и мото
В США подан коллективный иск против Stellantis из-за уязвимости систем защиты автомобилей
Наука
Археологи нашли в Борзуме 450 римских монет и золотое кольцо — Маркус Шайбнер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet