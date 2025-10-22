Молчаливая угроза для мужчин: одно стеснение может обернуться болью и операцией

Мужчины нередко откладывают визит к врачу, когда дело касается интимного здоровья. Чувство неловкости и распространённые мифы заставляют многих игнорировать тревожные симптомы. Однако некоторые заболевания, включая фимоз, требуют своевременной диагностики и лечения. Об этом в интервью изданию UfaTime.ru рассказал уролог-андролог Ильнур Аглиуллин.

"Фимоз может привести к опасным последствиям, если его не лечить", — предупредил уролог-андролог Ильнур Аглиуллин.

Что такое фимоз

Фимоз — это сужение крайней плоти, из-за которого невозможно полностью обнажить головку полового члена. Такое состояние встречается у мальчиков и взрослых мужчин, при этом может быть как врождённым, так и приобретённым.

У детей физиологический фимоз — нормальное явление: крайняя плоть постепенно открывается по мере роста. Но если к подростковому возрасту она остаётся слишком узкой или возникают боли при мочеиспускании, требуется консультация специалиста.

У взрослых фимоз чаще бывает следствием воспалений, травм, рубцевания или инфекций, а также может развиться из-за диабета или низкого уровня гигиены.

Почему опасно не лечить фимоз

"Бездействие при этой патологии может быть опасно", — отметил Аглиуллин.

Без лечения фимоз приводит к ряду осложнений:

воспаления головки (баланопостит);

затруднение гигиены - скопление смегмы и бактерий;

инфекции мочеполовых путей ;

боль и трещины при половом акте ;

психологический дискомфорт и снижение самооценки.

В тяжёлых случаях может развиться парафимоз — состояние, когда суженная крайняя плоть ущемляет головку, нарушая кровоток. Это уже не просто неудобство, а неотложная ситуация, требующая медицинской помощи.

Сравнение: норма и патология