Молчаливая угроза для мужчин: одно стеснение может обернуться болью и операцией
Мужчины нередко откладывают визит к врачу, когда дело касается интимного здоровья. Чувство неловкости и распространённые мифы заставляют многих игнорировать тревожные симптомы. Однако некоторые заболевания, включая фимоз, требуют своевременной диагностики и лечения. Об этом в интервью изданию UfaTime.ru рассказал уролог-андролог Ильнур Аглиуллин.
"Фимоз может привести к опасным последствиям, если его не лечить", — предупредил уролог-андролог Ильнур Аглиуллин.
Что такое фимоз
Фимоз — это сужение крайней плоти, из-за которого невозможно полностью обнажить головку полового члена. Такое состояние встречается у мальчиков и взрослых мужчин, при этом может быть как врождённым, так и приобретённым.
У детей физиологический фимоз — нормальное явление: крайняя плоть постепенно открывается по мере роста. Но если к подростковому возрасту она остаётся слишком узкой или возникают боли при мочеиспускании, требуется консультация специалиста.
У взрослых фимоз чаще бывает следствием воспалений, травм, рубцевания или инфекций, а также может развиться из-за диабета или низкого уровня гигиены.
Почему опасно не лечить фимоз
"Бездействие при этой патологии может быть опасно", — отметил Аглиуллин.
Без лечения фимоз приводит к ряду осложнений:
-
воспаления головки (баланопостит);
-
затруднение гигиены - скопление смегмы и бактерий;
-
инфекции мочеполовых путей;
-
боль и трещины при половом акте;
-
психологический дискомфорт и снижение самооценки.
В тяжёлых случаях может развиться парафимоз — состояние, когда суженная крайняя плоть ущемляет головку, нарушая кровоток. Это уже не просто неудобство, а неотложная ситуация, требующая медицинской помощи.
Сравнение: норма и патология
|Показатель
|Индивидуальная норма
|Патологический фимоз
|Открытие головки
|Безболезненное, полное
|Частичное или невозможное
|Гигиена
|Без затруднений
|Проблемы с очищением, воспаления
|Боль
|Отсутствует
|Есть при мочеиспускании или сексе
|Риск инфекций
|Минимальный
|Высокий
|Необходимость лечения
|Нет
|Требуется консультация уролога
Как лечат фимоз
Современные методы терапии зависят от степени сужения и причин. Врач может назначить:
-
Местное лечение. Используются мази с гормональными компонентами, которые помогают размягчить кожу и увеличить её эластичность.
-
Мягкое растяжение. Выполняется под контролем врача, постепенно расширяя отверстие крайней плоти.
-
Оперативное вмешательство. При выраженных рубцах проводится круговое иссечение крайней плоти — обрезание (циркумцизия). Это безопасная и быстрая процедура, часто проводимая под местной анестезией.
После лечения восстановление занимает 1-2 недели, а риск повторного сужения минимален.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать проблему из-за стеснения.
Последствие: Хронические воспаления, боль, ухудшение сексуальной функции.
Альтернатива: Обратиться к врачу — урологу или андрологу, пройти обследование.
-
Ошибка: Пробовать растягивать крайнюю плоть самостоятельно.
Последствие: Микротрещины, рубцы, усугубление состояния.
Альтернатива: Делать процедуры только под контролем специалиста.
-
Ошибка: Надеяться, что "само пройдёт".
Последствие: Развитие парафимоза или инфекций.
Альтернатива: Своевременная диагностика и щадящее лечение.
Когда идти к врачу
"Чтобы проверить, является ли фимоз индивидуальной нормой или патологией, которая требует лечения, важно пройти обследование у уролога или андролога", — пояснил Ильнур Аглиуллин.
Поводом для обращения к врачу являются:
-
боль при мочеиспускании или эрекции;
-
невозможность полностью обнажить головку;
-
воспаление, зуд, покраснение;
-
выделения с неприятным запахом.
Чем раньше начато лечение, тем выше шанс избежать операции и сохранить здоровье без осложнений.
FAQ
Фимоз — это всегда патология?
Нет, у детей до 6-7 лет это физиологическая особенность, но у взрослых требует внимания.
Можно ли лечить мазями без осмотра врача?
Нет. Только специалист определит степень сужения и назначит подходящую терапию.
Больно ли делать обрезание?
Операция проводится под местной анестезией, а восстановление проходит быстро.
Можно ли заниматься спортом после лечения?
Через 10-14 дней после заживления — да, если врач не установил противопоказаний.
Мифы и правда
Миф 1. Фимоз — это редкое заболевание.
Правда: До 5% взрослых мужчин сталкиваются с этой проблемой.
Миф 2. После обрезания снижается чувствительность.
Правда: Восприятие меняется, но не ухудшается. Большинство мужчин отмечают улучшение комфорта.
Миф 3. Если нет боли, значит, лечить не нужно.
Правда: Даже без выраженных симптомов фимоз может привести к воспалению и инфекциям.
