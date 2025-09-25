Скрытая война за репродуктивность: бактерии и вирусы действуют в тылу организма

Мужское здоровье напрямую связано не только с образом жизни, но и с состоянием репродуктивной системы. Одним из скрытых факторов риска для фертильности являются инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Многие из них годами могут не проявлять себя яркими симптомами, но постепенно снижают шансы на успешное зачатие.

Об этом рассказал уролог-андролог центра репродуктивного здоровья Артур Богатырев в интервью РИАМО.

"Бактерии хламидий вызывают воспаление придатка яичка (эпидидимит) и самого яичка (орхит), что может привести к образованию рубцов и непроходимости семявыводящих путей", — отметил уролог-андролог Артур Богатырев.

По словам специалиста, до половины мужчин с хламидиозом даже не подозревают о заболевании, поскольку оно протекает бессимптомно. Но именно скрытое течение и делает такие инфекции особенно коварными.

Какие инфекции чаще всего маскируются

К бессимптомным инфекциям относятся хламидиоз, микоплазмоз и уреаплазмоз. Они способны годами разрушать репродуктивную систему мужчины. Мастером маскировки является и гонорея, которая не всегда проявляется классическими выделениями и болью.

"Вирус простого герпеса (ВПГ) и ВИЧ можно назвать "диверсанты глубокого тыла”. Они могут годами находиться в организме бессимптомно", — добавил уролог-андролог Артур Богатырев.

