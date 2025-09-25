Скрытая война за репродуктивность: бактерии и вирусы действуют в тылу организма
Мужское здоровье напрямую связано не только с образом жизни, но и с состоянием репродуктивной системы. Одним из скрытых факторов риска для фертильности являются инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Многие из них годами могут не проявлять себя яркими симптомами, но постепенно снижают шансы на успешное зачатие.
Об этом рассказал уролог-андролог центра репродуктивного здоровья Артур Богатырев в интервью РИАМО.
"Бактерии хламидий вызывают воспаление придатка яичка (эпидидимит) и самого яичка (орхит), что может привести к образованию рубцов и непроходимости семявыводящих путей", — отметил уролог-андролог Артур Богатырев.
По словам специалиста, до половины мужчин с хламидиозом даже не подозревают о заболевании, поскольку оно протекает бессимптомно. Но именно скрытое течение и делает такие инфекции особенно коварными.
Какие инфекции чаще всего маскируются
К бессимптомным инфекциям относятся хламидиоз, микоплазмоз и уреаплазмоз. Они способны годами разрушать репродуктивную систему мужчины. Мастером маскировки является и гонорея, которая не всегда проявляется классическими выделениями и болью.
"Вирус простого герпеса (ВПГ) и ВИЧ можно назвать "диверсанты глубокого тыла”. Они могут годами находиться в организме бессимптомно", — добавил уролог-андролог Артур Богатырев.
Сравнение инфекций
|Заболевание
|Как протекает
|Последствия для фертильности
|Хламидиоз
|Часто бессимптомно, до 50% случаев
|Эпидидимит, орхит, непроходимость каналов
|Микоплазмоз
|Скрытые или слабые проявления
|Воспаление мочеполовой системы, снижение подвижности сперматозоидов
|Уреаплазмоз
|Незаметное течение
|Хроническое воспаление, рубцы
|Гонорея
|Может протекать стёрто
|Повреждение тканей мочеполовых органов
|ВПГ
|Долгий латентный период
|Вспышки инфекции, риск передачи партнёрше
|ВИЧ
|Симптомов нет долгие годы
|Иммунодефицит, вторичные инфекции
Советы шаг за шагом
-
Проходите профилактические обследования у уролога не реже одного раза в год.
-
При смене партнёра используйте средства защиты.
-
Не игнорируйте слабые признаки — дискомфорт при мочеиспускании, снижение потенции, необычные выделения.
-
При подтверждении диагноза лечитесь вместе с партнёршей.
-
После терапии сдайте повторные анализы, чтобы убедиться в полном выздоровлении.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование профилактических анализов → скрытое течение инфекции, бесплодие → регулярные обследования.
-
Лечение "народными средствами" → переход болезни в хроническую форму → современная антибактериальная терапия.
-
Приём антибиотиков без диагноза → устойчивость бактерий → назначение препаратов только по результатам тестов.
FAQ
Как выбрать лабораторию для обследования?
Лучше обращаться в клиники с лицензией, где анализы проводят ПЦР-методом и есть консультация уролога.
Сколько стоит проверка на ИППП?
Комплексное обследование обойдётся от 3000 до 8000 рублей в зависимости от набора инфекций.
Что лучше — экспресс-тест или ПЦР?
Для точности и полноты картины предпочтительнее ПЦР-анализ.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru