Как замедлить старение: врачи советуют начать заботу о здоровье уже с 20 лет
Осенью организму нужно особое внимание. Врач рассказала, какие продукты помогут мягко восстановить силы и почему стоит отказаться от некоторых привычек.Читать полностью » сегодня в 7:29
Эксперты раскрывают смертельную опасность нелегальных капельниц на дому: почему самолечение и анонимные услуги угрожают жизни. Мнение нарколога и реальные случаи.Читать полностью » сегодня в 6:36
Не всегда "мешки" под глазами связаны с недосыпом. Врач объяснила, какие болезни могут скрываться за стойкими отеками и когда нужно срочно к врачу.Читать полностью » сегодня в 6:29
Осень — время роста детских инфекций. Узнайте, как защитить ребенка: вакцинация, гигиена и укрепление иммунитета. Советы педиатра Красногорской больницы №5.Читать полностью » сегодня в 5:32
Гинеколог рассказала, какие методы контрацепции считаются самыми надежными. Презерватив не вошел в список лидеров, но у него есть другое преимущество.Читать полностью » сегодня в 4:24
Диетолог рассказала, какие домашние заготовки особенно опасны. Даже одна банка может привести к тяжёлому заболеванию, которое трудно распознать.Читать полностью » сегодня в 3:21
Врач рассказал, какие продукты наносят вред здоровью школьников и мешают их развитию. Он также назвал полезные добавки и дал советы родителям.Читать полностью » сегодня в 2:18
С началом учебного года врачи предупреждают о росте заболеваемости лишаем и педикулёзом. Эксперты назвали неожиданные источники заражения.Читать полностью »