Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина бегает
Пожилой мужчина бегает
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:21

Как замедлить старение: врачи советуют начать заботу о здоровье уже с 20 лет

Инна Решетова: первые процессы старения запускаются уже после 25 лет

Процесс старения затрагивает каждого человека, но протекает он у всех по-разному. На него влияют наследственность, образ жизни, питание и уровень физической активности. Кроме того, у мужчин и женщин возрастные изменения проявляются по-разному. Об этом рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Инна Решетова в беседе с "Газетой.ru".

Биологический и паспортный возраст

Врач пояснила, что биологический возраст может не совпадать с паспортным. У разных людей, даже у близнецов, живущих в разных условиях, процессы старения могут протекать неодинаково. Это подтверждает важность индивидуального подхода к профилактике и поддержанию здоровья.

Различия между мужчинами и женщинами

По словам Решетовой, у мужчин быстрее стареет сердечно-сосудистая система, что повышает риск инфарктов и инсультов уже в среднем возрасте. При этом их костно-мышечная система дольше сохраняет прочность и силу.

У женщин наблюдается обратная картина: сердечно-сосудистая система стареет медленнее, но костно-мышечная — быстрее. Это ведет к более раннему развитию остеопороза и саркопении — состояния, при котором уменьшается мышечная масса и снижается сила.

Когда начинается старение

Специалист отметила, что первые возрастные изменения запускаются уже около 25 лет. Поэтому профилактику стоит начинать в молодости — следить за питанием, заниматься спортом и уделять внимание здоровью в целом.

"Заботиться о своем здоровье, правильном питании и физической активности рекомендуется начинать уже с 20 лет", — подчеркнула Решетова.

При этом врач добавила, что и в зрелом возрасте не поздно замедлить старение: даже в 50-60 лет изменения в образе жизни способны дать заметный результат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач назвала продукты, которые поддержат пищеварение и детоксикацию в осенний период сегодня в 7:39

Скрытая угроза в тарелке: что перегружает печень и поджелудочную

Осенью организму нужно особое внимание. Врач рассказала, какие продукты помогут мягко восстановить силы и почему стоит отказаться от некоторых привычек.

Читать полностью » Нарколог Шуров: 3 причины никогда не вызывать капельницы на дому сегодня в 7:29

Опасное восстановление: почему препараты в жилах могут остановить сердце

Эксперты раскрывают смертельную опасность нелегальных капельниц на дому: почему самолечение и анонимные услуги угрожают жизни. Мнение нарколога и реальные случаи.

Читать полностью » Врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк: отеки под глазами могут быть признаком болезней почек сегодня в 6:36

На что обратить внимание, если отеки под глазами не проходят

Не всегда "мешки" под глазами связаны с недосыпом. Врач объяснила, какие болезни могут скрываться за стойкими отеками и когда нужно срочно к врачу.

Читать полностью » Врач Красногорской больницы назвал главные методы профилактики гриппа у детей осенью сегодня в 6:29

Школьная эпидемия: почему осенью дети болеют в 3 раза чаще — защита внутри текста

Осень — время роста детских инфекций. Узнайте, как защитить ребенка: вакцинация, гигиена и укрепление иммунитета. Советы педиатра Красногорской больницы №5.

Читать полностью » Врач Ханмирзоева: гормональный имплант признан наиболее эффективным средством контрацепции сегодня в 5:32

Презервативы перестали считаться надежным средством: врачи назвали альтернативы

Гинеколог рассказала, какие методы контрацепции считаются самыми надежными. Презерватив не вошел в список лидеров, но у него есть другое преимущество.

Читать полностью » Диетолог Елена Соломатина назвала маринованные грибы самым опасным видом заготовок сегодня в 4:24

Отравление грибами часто маскируется под инсульт: почему врачи теряют время

Диетолог рассказала, какие домашние заготовки особенно опасны. Даже одна банка может привести к тяжёлому заболеванию, которое трудно распознать.

Читать полностью » Александр Мясников назвал сладкие газированные напитки самым вредным продуктом для детей сегодня в 3:21

Учёба под угрозой: неправильное питание превращает школьников в больных

Врач рассказал, какие продукты наносят вред здоровью школьников и мешают их развитию. Он также назвал полезные добавки и дал советы родителям.

Читать полностью » Марият Мухина: дети чаще заражаются лишаем и педикулёзом после поездок в Азию сегодня в 2:18

В школу вместе с детьми вернулись лишай и вши: врачи фиксируют рост заражений

С началом учебного года врачи предупреждают о росте заболеваемости лишаем и педикулёзом. Эксперты назвали неожиданные источники заражения.

Читать полностью »

Новости
Дом

ТОП-7 кухонных гаджетов, которые значительно сокращают время готовки
Еда

Кулинарный эксперт: креветки варятся в панцире из замороженного сырья для раскрытия аромата
Дом

Освещение для комнатных растений: лампы для дома
Садоводство

Фитофтора сохраняется в почве и растительных остатках после зимы — агрономы назвали способы защиты
Культура и шоу-бизнес

Дмитрий Масленников задолжал ФНС более 2 млн рублей — PostNews
Еда

Рецепт Имам Баялды на зиму готовится с соблюдением армянских традиций
Авто и мото

"Ингосстрах" назвал премиальные авто с наибольшим числом ДТП
Питомцы

Специалисты: шум во время прогулки в лесу снижает риск нападения медведя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet