Как замедлить старение: врачи советуют начать заботу о здоровье уже с 20 лет

Процесс старения затрагивает каждого человека, но протекает он у всех по-разному. На него влияют наследственность, образ жизни, питание и уровень физической активности. Кроме того, у мужчин и женщин возрастные изменения проявляются по-разному. Об этом рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Инна Решетова в беседе с "Газетой.ru".

Биологический и паспортный возраст

Врач пояснила, что биологический возраст может не совпадать с паспортным. У разных людей, даже у близнецов, живущих в разных условиях, процессы старения могут протекать неодинаково. Это подтверждает важность индивидуального подхода к профилактике и поддержанию здоровья.

Различия между мужчинами и женщинами

По словам Решетовой, у мужчин быстрее стареет сердечно-сосудистая система, что повышает риск инфарктов и инсультов уже в среднем возрасте. При этом их костно-мышечная система дольше сохраняет прочность и силу.

У женщин наблюдается обратная картина: сердечно-сосудистая система стареет медленнее, но костно-мышечная — быстрее. Это ведет к более раннему развитию остеопороза и саркопении — состояния, при котором уменьшается мышечная масса и снижается сила.

Когда начинается старение

Специалист отметила, что первые возрастные изменения запускаются уже около 25 лет. Поэтому профилактику стоит начинать в молодости — следить за питанием, заниматься спортом и уделять внимание здоровью в целом.

"Заботиться о своем здоровье, правильном питании и физической активности рекомендуется начинать уже с 20 лет", — подчеркнула Решетова.

При этом врач добавила, что и в зрелом возрасте не поздно замедлить старение: даже в 50-60 лет изменения в образе жизни способны дать заметный результат.