Почему уплотнения в области груди требуют срочной проверки

Может ли увеличение груди у мужчин быть признаком серьёзного заболевания? Врач общей практики Сурадж Кукадия уверен — да, и относиться к этому симптому легкомысленно не стоит.

Что такое гинекомастия и почему она опасна

Увеличение груди по женскому типу у мужчин называется гинекомастией. Это явление встречается нечасто, однако в некоторых случаях может сигнализировать о серьёзных нарушениях в организме.

По словам Сураджа Кукадии, гинекомастия проявляется не только увеличением объёма груди, но и:

изменением формы сосков,

появлением уплотнений в области грудной железы.

"Важно знать об этом симптоме, так как он характерен для многих заболеваний, включая болезни печени, рак яичек и иногда рак молочной железы у мужчин", — отметил врач в беседе с Daily Mirror.

Не всегда связано с онкологией

При этом специалист подчёркивает: гинекомастия не обязательно связана с раком. Существует и ряд других возможных причин:

возрастные изменения гормонального фона;

избыточный вес;

побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов;

заболевания щитовидной железы.

Что делать, если появились изменения

Появление увеличения груди или даже небольшого уплотнения — серьёзный повод для визита к врачу. Только специалист сможет провести необходимые обследования и исключить опасные заболевания.