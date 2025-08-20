Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Раковые клетки
Раковые клетки
© https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer) is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:31

Почему уплотнения в области груди требуют срочной проверки

Врач Сурадж Кукадия предупредил, что увеличение груди у мужчин может быть признаком болезни

Может ли увеличение груди у мужчин быть признаком серьёзного заболевания? Врач общей практики Сурадж Кукадия уверен — да, и относиться к этому симптому легкомысленно не стоит.

Что такое гинекомастия и почему она опасна

Увеличение груди по женскому типу у мужчин называется гинекомастией. Это явление встречается нечасто, однако в некоторых случаях может сигнализировать о серьёзных нарушениях в организме.

По словам Сураджа Кукадии, гинекомастия проявляется не только увеличением объёма груди, но и:

  • изменением формы сосков,
  • появлением уплотнений в области грудной железы.

"Важно знать об этом симптоме, так как он характерен для многих заболеваний, включая болезни печени, рак яичек и иногда рак молочной железы у мужчин", — отметил врач в беседе с Daily Mirror.

Не всегда связано с онкологией

При этом специалист подчёркивает: гинекомастия не обязательно связана с раком. Существует и ряд других возможных причин:

  • возрастные изменения гормонального фона;
  • избыточный вес;
  • побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов;
  • заболевания щитовидной железы.

Что делать, если появились изменения

Появление увеличения груди или даже небольшого уплотнения — серьёзный повод для визита к врачу. Только специалист сможет провести необходимые обследования и исключить опасные заболевания.

