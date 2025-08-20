Почему уплотнения в области груди требуют срочной проверки
Может ли увеличение груди у мужчин быть признаком серьёзного заболевания? Врач общей практики Сурадж Кукадия уверен — да, и относиться к этому симптому легкомысленно не стоит.
Что такое гинекомастия и почему она опасна
Увеличение груди по женскому типу у мужчин называется гинекомастией. Это явление встречается нечасто, однако в некоторых случаях может сигнализировать о серьёзных нарушениях в организме.
По словам Сураджа Кукадии, гинекомастия проявляется не только увеличением объёма груди, но и:
- изменением формы сосков,
- появлением уплотнений в области грудной железы.
"Важно знать об этом симптоме, так как он характерен для многих заболеваний, включая болезни печени, рак яичек и иногда рак молочной железы у мужчин", — отметил врач в беседе с Daily Mirror.
Не всегда связано с онкологией
При этом специалист подчёркивает: гинекомастия не обязательно связана с раком. Существует и ряд других возможных причин:
- возрастные изменения гормонального фона;
- избыточный вес;
- побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов;
- заболевания щитовидной железы.
Что делать, если появились изменения
Появление увеличения груди или даже небольшого уплотнения — серьёзный повод для визита к врачу. Только специалист сможет провести необходимые обследования и исключить опасные заболевания.
