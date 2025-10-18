Мужчинам тоже грозит рак груди: болезнь, о которой многие даже не догадываются

Рак груди традиционно ассоциируется с женщинами, но, как отмечают онкологи, мужчины тоже подвержены этому заболеванию — хоть и значительно реже. Опасность заключается в том, что симптомы у мужчин долгое время остаются незамеченными, из-за чего диагноз часто ставится на поздних стадиях. О характерных признаках, особенностях течения болезни и современных методах терапии рассказал врач-онколог Самарской городской больницы № 10 Роман Манаков.

Как проявляется болезнь

"Обычно болезнь поражает одну грудную железу, двухсторонние новообразования выявляются только у двух процентов больных", — отметил врач-онколог Роман Манаков.

На ранних стадиях заболевание развивается почти бессимптомно. Чаще всего мужчина замечает плотное, безболезненное уплотнение в области груди. Иногда возникает втяжение кожи или соска.

"На начальных стадиях в области груди возникает безболезненное опухолевидное образование. У трети пациентов отмечается локальное утолщение и втяжение кожи в области узла", — пояснил специалист.

Со временем новообразование увеличивается, кожа над ним может краснеть, истончаться и даже изъязвляться. Появление выделений из соска, изменение его формы и плотности также являются тревожными признаками.

Как развивается рак грудной железы у мужчин

Опухоль чаще всего формируется в железистой ткани под соском. При прогрессировании она прорастает в соседние структуры — мышцы, ребра, плевру и лимфатические узлы.

"Метастазирование в лимфоузлы подмышечной области происходит на раннем этапе", — сообщил Манаков.

По мере распространения болезни появляется боль в грудной клетке, ограничение подвижности руки на поражённой стороне, ощущение тяжести. Когда опухоль достигает крупных сосудов или нервных сплетений, развивается выраженный болевой синдром.

Почему мужчины обращаются поздно

Рак груди у мужчин встречается примерно в 100 раз реже, чем у женщин, но из-за низкой настороженности пациенты часто обращаются уже при запущенных формах. Мужчины склонны игнорировать уплотнения в области груди, считая, что "у них просто не может быть такого диагноза".

Факторами риска являются:

наследственная предрасположенность (мутации генов BRCA1 и BRCA2);

гормональные нарушения (повышение уровня эстрогенов);

ожирение;

хронические заболевания печени;

злоупотребление алкоголем;

воздействие радиации и канцерогенов.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание