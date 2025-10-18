Мужчинам тоже грозит рак груди: болезнь, о которой многие даже не догадываются
Рак груди традиционно ассоциируется с женщинами, но, как отмечают онкологи, мужчины тоже подвержены этому заболеванию — хоть и значительно реже. Опасность заключается в том, что симптомы у мужчин долгое время остаются незамеченными, из-за чего диагноз часто ставится на поздних стадиях. О характерных признаках, особенностях течения болезни и современных методах терапии рассказал врач-онколог Самарской городской больницы № 10 Роман Манаков.
Как проявляется болезнь
"Обычно болезнь поражает одну грудную железу, двухсторонние новообразования выявляются только у двух процентов больных", — отметил врач-онколог Роман Манаков.
На ранних стадиях заболевание развивается почти бессимптомно. Чаще всего мужчина замечает плотное, безболезненное уплотнение в области груди. Иногда возникает втяжение кожи или соска.
"На начальных стадиях в области груди возникает безболезненное опухолевидное образование. У трети пациентов отмечается локальное утолщение и втяжение кожи в области узла", — пояснил специалист.
Со временем новообразование увеличивается, кожа над ним может краснеть, истончаться и даже изъязвляться. Появление выделений из соска, изменение его формы и плотности также являются тревожными признаками.
Как развивается рак грудной железы у мужчин
Опухоль чаще всего формируется в железистой ткани под соском. При прогрессировании она прорастает в соседние структуры — мышцы, ребра, плевру и лимфатические узлы.
"Метастазирование в лимфоузлы подмышечной области происходит на раннем этапе", — сообщил Манаков.
По мере распространения болезни появляется боль в грудной клетке, ограничение подвижности руки на поражённой стороне, ощущение тяжести. Когда опухоль достигает крупных сосудов или нервных сплетений, развивается выраженный болевой синдром.
Почему мужчины обращаются поздно
Рак груди у мужчин встречается примерно в 100 раз реже, чем у женщин, но из-за низкой настороженности пациенты часто обращаются уже при запущенных формах. Мужчины склонны игнорировать уплотнения в области груди, считая, что "у них просто не может быть такого диагноза".
Факторами риска являются:
-
наследственная предрасположенность (мутации генов BRCA1 и BRCA2);
-
гормональные нарушения (повышение уровня эстрогенов);
-
ожирение;
-
хронические заболевания печени;
-
злоупотребление алкоголем;
-
воздействие радиации и канцерогенов.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание
|Ранние признаки
|Поздние признаки
|Безболезненное уплотнение под соском
|Увеличение и деформация груди
|Втяжение кожи или соска
|Изъязвления и покраснение кожи
|Незначительное уплотнение ткани
|Боль и ограничение подвижности руки
|Увеличение лимфоузлов подмышкой
|Отёки, выраженный болевой синдром
Если один или несколько симптомов сохраняются более двух недель, необходимо обратиться к онкологу или маммологу.
Диагностика заболевания
Ранняя диагностика играет решающую роль в исходе болезни. Врач проводит осмотр и пальпацию, назначает:
-
УЗИ или маммографию грудных желез;
-
биопсию для уточнения природы опухоли;
-
МРТ или КТ для оценки распространённости процесса;
-
анализы крови на онкомаркеры и гормоны.
Благодаря этим методам можно определить стадию болезни и подобрать оптимальную тактику лечения.
Как лечат рак груди у мужчин
"Лечение рака грудной железы у мужчин осуществляют по тем же принципам, что и у женщин", — подчеркнул Манаков.
Применяется комбинированная терапия, которая включает несколько направлений:
-
Хирургическое вмешательство - удаление опухоли (мастэктомия) с ближайшими лимфоузлами.
-
Химиотерапия - для уничтожения оставшихся раковых клеток.
-
Лучевая терапия - облучение области груди и лимфоузлов.
-
Гормонотерапия - применяется при опухолях, чувствительных к гормонам.
-
Таргетное лечение - воздействие на специфические белки раковых клеток.
Комплексный подход повышает шансы на выздоровление, особенно при ранней диагностике.
"Раннее выявление заболевания значительно улучшает прогноз и эффективность лечения", — подчеркнул врач.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать уплотнение в груди.
Последствие: позднее обращение и метастазы.
Альтернатива: при любых изменениях обращаться к врачу.
-
Ошибка: считать, что рак груди бывает только у женщин.
Последствие: упущенное время и запущенная форма заболевания.
Альтернатива: помнить, что болезнь встречается и у мужчин.
-
Ошибка: отказываться от химиотерапии из-за страха побочных эффектов.
Последствие: риск рецидива и прогрессирования болезни.
Альтернатива: доверить подбор схемы врачу-онкологу.
Плюсы и минусы различных методов терапии
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Хирургия
|Удаляет опухоль полностью
|Требует восстановления
|Химиотерапия
|Воздействует на микрометастазы
|Возможны побочные эффекты
|Лучевая терапия
|Снижает риск рецидива
|Может вызывать слабость
|Гормонотерапия
|Эффективна при гормонозависимых опухолях
|Подходит не всем пациентам
Советы шаг за шагом
-
При любых уплотнениях в груди не откладывайте визит к врачу.
-
Если есть наследственная предрасположенность, проходите профилактический осмотр раз в год.
-
Поддерживайте нормальный вес и уровень гормонов.
-
Откажитесь от курения и алкоголя.
-
Сбалансируйте питание: больше овощей, рыбы, цельных злаков.
Мифы и правда о мужском раке груди
-
Миф: у мужчин нет грудных желез, значит, и рака быть не может.
Правда: железистая ткань есть у всех, просто в меньшем объёме.
-
Миф: рак груди — следствие травмы.
Правда: механическое повреждение не вызывает опухоль, но может выявить уже существующую.
-
Миф: если опухоль безболезненная, значит, она безопасна.
Правда: ранние стадии часто протекают без боли.
А что если диагноз уже поставлен?
При своевременном начале терапии прогноз благоприятный. После лечения важно регулярно наблюдаться у онколога, проходить УЗИ и анализы крови, соблюдать рекомендации по питанию и физической активности.
Психологическая поддержка также имеет значение: общение с родственниками, участие в группах пациентов, консультации психотерапевта помогают преодолеть стресс и повысить качество жизни.
Часто задаваемые вопросы
Как часто мужчины болеют раком груди?
Примерно 1 случай на 100 диагнозов у женщин, но болезнь у мужчин протекает агрессивнее.
Можно ли вылечиться полностью?
Да, при ранней диагностике излечение возможно в 80-90% случаев.
Нужна ли химиотерапия всем пациентам?
Нет, схема подбирается индивидуально в зависимости от типа опухоли.
Как снизить риск болезни?
Контролировать вес, избегать гормональных нарушений, отказаться от алкоголя и своевременно проходить медосмотр.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru