Метастазирование рака молочной железы в печень
© Wikimedia Commons by Unknown photographer is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:48

Мужчинам тоже грозит рак груди: болезнь, о которой многие даже не догадываются

Онколог Роман Манаков: мужчины тоже подвержены раку груди, но обращаются слишком поздно

Рак груди традиционно ассоциируется с женщинами, но, как отмечают онкологи, мужчины тоже подвержены этому заболеванию — хоть и значительно реже. Опасность заключается в том, что симптомы у мужчин долгое время остаются незамеченными, из-за чего диагноз часто ставится на поздних стадиях. О характерных признаках, особенностях течения болезни и современных методах терапии рассказал врач-онколог Самарской городской больницы № 10 Роман Манаков.

Как проявляется болезнь

"Обычно болезнь поражает одну грудную железу, двухсторонние новообразования выявляются только у двух процентов больных", — отметил врач-онколог Роман Манаков.

На ранних стадиях заболевание развивается почти бессимптомно. Чаще всего мужчина замечает плотное, безболезненное уплотнение в области груди. Иногда возникает втяжение кожи или соска.

"На начальных стадиях в области груди возникает безболезненное опухолевидное образование. У трети пациентов отмечается локальное утолщение и втяжение кожи в области узла", — пояснил специалист.

Со временем новообразование увеличивается, кожа над ним может краснеть, истончаться и даже изъязвляться. Появление выделений из соска, изменение его формы и плотности также являются тревожными признаками.

Как развивается рак грудной железы у мужчин

Опухоль чаще всего формируется в железистой ткани под соском. При прогрессировании она прорастает в соседние структуры — мышцы, ребра, плевру и лимфатические узлы.

"Метастазирование в лимфоузлы подмышечной области происходит на раннем этапе", — сообщил Манаков.

По мере распространения болезни появляется боль в грудной клетке, ограничение подвижности руки на поражённой стороне, ощущение тяжести. Когда опухоль достигает крупных сосудов или нервных сплетений, развивается выраженный болевой синдром.

Почему мужчины обращаются поздно

Рак груди у мужчин встречается примерно в 100 раз реже, чем у женщин, но из-за низкой настороженности пациенты часто обращаются уже при запущенных формах. Мужчины склонны игнорировать уплотнения в области груди, считая, что "у них просто не может быть такого диагноза".

Факторами риска являются:

  • наследственная предрасположенность (мутации генов BRCA1 и BRCA2);

  • гормональные нарушения (повышение уровня эстрогенов);

  • ожирение;

  • хронические заболевания печени;

  • злоупотребление алкоголем;

  • воздействие радиации и канцерогенов.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Ранние признаки Поздние признаки
Безболезненное уплотнение под соском Увеличение и деформация груди
Втяжение кожи или соска Изъязвления и покраснение кожи
Незначительное уплотнение ткани Боль и ограничение подвижности руки
Увеличение лимфоузлов подмышкой Отёки, выраженный болевой синдром

Если один или несколько симптомов сохраняются более двух недель, необходимо обратиться к онкологу или маммологу.

Диагностика заболевания

Ранняя диагностика играет решающую роль в исходе болезни. Врач проводит осмотр и пальпацию, назначает:

  • УЗИ или маммографию грудных желез;

  • биопсию для уточнения природы опухоли;

  • МРТ или КТ для оценки распространённости процесса;

  • анализы крови на онкомаркеры и гормоны.

Благодаря этим методам можно определить стадию болезни и подобрать оптимальную тактику лечения.

Как лечат рак груди у мужчин

"Лечение рака грудной железы у мужчин осуществляют по тем же принципам, что и у женщин", — подчеркнул Манаков.

Применяется комбинированная терапия, которая включает несколько направлений:

  1. Хирургическое вмешательство - удаление опухоли (мастэктомия) с ближайшими лимфоузлами.

  2. Химиотерапия - для уничтожения оставшихся раковых клеток.

  3. Лучевая терапия - облучение области груди и лимфоузлов.

  4. Гормонотерапия - применяется при опухолях, чувствительных к гормонам.

  5. Таргетное лечение - воздействие на специфические белки раковых клеток.

Комплексный подход повышает шансы на выздоровление, особенно при ранней диагностике.

"Раннее выявление заболевания значительно улучшает прогноз и эффективность лечения", — подчеркнул врач.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать уплотнение в груди.
    Последствие: позднее обращение и метастазы.
    Альтернатива: при любых изменениях обращаться к врачу.

  2. Ошибка: считать, что рак груди бывает только у женщин.
    Последствие: упущенное время и запущенная форма заболевания.
    Альтернатива: помнить, что болезнь встречается и у мужчин.

  3. Ошибка: отказываться от химиотерапии из-за страха побочных эффектов.
    Последствие: риск рецидива и прогрессирования болезни.
    Альтернатива: доверить подбор схемы врачу-онкологу.

Плюсы и минусы различных методов терапии

Метод Преимущества Недостатки
Хирургия Удаляет опухоль полностью Требует восстановления
Химиотерапия Воздействует на микрометастазы Возможны побочные эффекты
Лучевая терапия Снижает риск рецидива Может вызывать слабость
Гормонотерапия Эффективна при гормонозависимых опухолях Подходит не всем пациентам

Советы шаг за шагом

  1. При любых уплотнениях в груди не откладывайте визит к врачу.

  2. Если есть наследственная предрасположенность, проходите профилактический осмотр раз в год.

  3. Поддерживайте нормальный вес и уровень гормонов.

  4. Откажитесь от курения и алкоголя.

  5. Сбалансируйте питание: больше овощей, рыбы, цельных злаков.

Мифы и правда о мужском раке груди

  1. Миф: у мужчин нет грудных желез, значит, и рака быть не может.
    Правда: железистая ткань есть у всех, просто в меньшем объёме.

  2. Миф: рак груди — следствие травмы.
    Правда: механическое повреждение не вызывает опухоль, но может выявить уже существующую.

  3. Миф: если опухоль безболезненная, значит, она безопасна.
    Правда: ранние стадии часто протекают без боли.

А что если диагноз уже поставлен?

При своевременном начале терапии прогноз благоприятный. После лечения важно регулярно наблюдаться у онколога, проходить УЗИ и анализы крови, соблюдать рекомендации по питанию и физической активности.

Психологическая поддержка также имеет значение: общение с родственниками, участие в группах пациентов, консультации психотерапевта помогают преодолеть стресс и повысить качество жизни.

Часто задаваемые вопросы

Как часто мужчины болеют раком груди?
Примерно 1 случай на 100 диагнозов у женщин, но болезнь у мужчин протекает агрессивнее.

Можно ли вылечиться полностью?
Да, при ранней диагностике излечение возможно в 80-90% случаев.

Нужна ли химиотерапия всем пациентам?
Нет, схема подбирается индивидуально в зависимости от типа опухоли.

Как снизить риск болезни?
Контролировать вес, избегать гормональных нарушений, отказаться от алкоголя и своевременно проходить медосмотр.

