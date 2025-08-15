Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сперматозоиды
Сперматозоиды
© https://www.flickr.com/photos/102642344@N02/10184003036 by Zappys Technology Solutions is licensed under CC BY 2.0 DEED
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:43

Бомба замедленного действия: этот синдром рушит планы на потомство – как его обезвредить

Тревожный звонок для мужчин: когда стоит задуматься о заморозке спермы – мнение эксперта

Илья Володяев, старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ, поделился важной информацией относительно репродуктивного здоровья мужчин. Врачи часто рекомендуют мужчинам замораживать сперматозоиды в возрасте до 35 лет для сохранения их высокого качества. Однако, по мнению эксперта, некоторым мужчинам, особенно при наличии синдрома Клайнфельтера, стоит задуматься об этой процедуре уже в 20 лет.

Синдром Клайнфельтера — это генетическое заболевание, характеризующееся наличием дополнительной X-хромосомы у мужчин (кариотип XXY). Это состояние может не проявляться внешне и не влиять на качество жизни, однако оно часто вызывает раннюю остановку сперматогенеза — процесса выработки сперматозоидов. В результате, сперматозоиды могут исчезнуть из организма уже к 25 годам, даже если в 20 лет они еще присутствуют.

"Если это состояние диагностировано, необходимо замораживать сперматозоиды или использовать их в программах ЭКО как можно раньше. Если в 20 лет они еще обнаруживаются, то в 25 может уже ничего не найтись", — предупреждает Илья Володяев.

Это подчеркивает важность своевременного обращения к специалистам и принятия решений о сохранении генетического материала.

Репродуктивное здоровье женщин: заморозка яйцеклеток

Для женщин, которые планируют отсрочить рождение детей, также существует возможность сохранить свою репродуктивную функцию. Заморозка яйцеклеток рекомендуется в возрасте от 25 до 35 лет. Хотя процедура может быть финансово затратной и не очень приятной, она считается безопасной и не несет значительных рисков.

Возраст матери оказывает существенное влияние на вероятность получения эмбриона с нормальным хромосомным набором при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). С возрастом качество яйцеклеток снижается, что может привести к увеличению риска хромосомных аномалий у плода. Заморозка яйцеклеток позволяет сохранить их молодость и качество, тем самым увеличивая шансы на успешное ЭКО.

Сохранение репродуктивного материала — это важный шаг для тех, кто хочет иметь детей в будущем, но пока не готов к родительству. Эта процедура дает возможность сохранить репродуктивное здоровье и увеличить шансы на успешное зачатие и рождение здорового ребенка.

Интересные факты о репродуктивном здоровье:

  • Репродуктивное здоровье — это не только отсутствие болезней, но и физическое, эмоциональное и социальное благополучие.
  • Факторы окружающей среды, образ жизни и генетические особенности могут влиять на репродуктивное здоровье.
  • Регулярные медицинские осмотры и консультации со специалистами помогают поддерживать репродуктивное здоровье.
  • Заморозка сперматозоидов и яйцеклеток — это современные методы сохранения репродуктивной функции.

Современная медицина предлагает эффективные решения для сохранения репродуктивного здоровья как мужчин, так и женщин. Заморозка сперматозоидов и яйцеклеток — это важный шаг для тех, кто планирует семью в будущем, но сталкивается с определенными факторами риска, связанными с возрастом или генетическими особенностями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чёрный цвет в одежде связан с контролем и уверенностью — психологи сегодня в 15:21

Забудьте про яркие цвета: чёрный в гардеробе — признак слабости или тихой власти

Чёрный и серый — это не мрачность, а стратегия. Разбираем, как сдержанные цвета помогают управлять впечатлением и транслировать уверенность без слов.

Читать полностью » Секреты сбалансированного питания: умеренность и польза сегодня в 10:43

Правильное питание: почему важен не только состав, но и внимание к себе

Узнайте о главных мифах о правильном питании! Развенчиваем заблуждения о диетах и "суперфудах", подчеркивая важность сбалансированного рациона, индивидуальных потребностей и умеренности для поддержания здоровья.

Читать полностью » Псковские врачи и белорусские специалисты разработали ИИ для выявления патологии шейки матки сегодня в 10:18

Россия запускает оружие против рака — и оно работает с точностью 92%

В Пскове готовят к тестированию нейросеть для диагностики рака шейки матки, а в России зарегистрировали первую отечественную вакцину от ВПЧ.

Читать полностью » Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья: мнение эксперта сегодня в 9:29

Можно ли есть яйца каждый день: врач назвала неочевидные противопоказания

Эндокринолог рассказала, сколько яиц безопасно есть в день. Узнайте, как количество влияет на холестерин, потребности спортсменов и общее здоровье.

Читать полностью » Врач рассказал, какие омега-3, витамины и антиоксиданты полезны для когнитивного здоровья сегодня в 9:13

Что есть, чтобы мозг работал как часы и не подвёл в старости

Диетолог Антон Поляков рассказал, какие продукты помогут снизить риск деменции и поддержат работу мозга, а также напомнил о важности питьевого режима.

Читать полностью » Забудьте о боли в спине: простые упражнения на ночь, рекомендованные экспертом сегодня в 8:29

Секрет здоровой спины раскрыт: 10 минут, которые изменят ваше утро навсегда

Реабилитолог рассказал о простых вечерних упражнениях, которые избавят от утренней боли в спине. Узнайте о комплексе упражнений и ритуале перед сном!

Читать полностью » Врач Нечаев назвал упражнения для снятия усталости и отёков в ногах при сидячей работе сегодня в 8:10

Сидите по 8 часов? Вот что сделает ваши ноги лёгкими за 5 минут

Врач Владимир Нечаев назвал пять простых упражнений, которые помогут снять отёки и усталость в ногах прямо на рабочем месте.

Читать полностью » Новый закон о медицине: когда врачам разрешено отступать от клинических рекомендаций сегодня в 7:29

Врачи больше не боятся: новый закон меняет правила игры в российской медицине – что нужно знать

В России врачам разрешено отступать от клинических рекомендаций. Закон дает больше свободы в принятии решений, но требует четких критериев и адаптации.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Российский туризм вырос на 7% в 2025: Калмыкия лидирует с приростом 81,7%
Спорт и фитнес

Мягкая йога: 20-минутный комплекс для улучшения сна и снятия мышечного напряжения
Культура и шоу-бизнес

Археологи нашли в Гнездово доказательства разрушения курганов по приказу княгини Ольги
Дом

Уход за пластиковыми окнами: когда проводить и какие средства использовать
Красота и здоровье

Жительница США попала в больницу после выдавливания прыща в "треугольнике смерти"
Питомцы

Ветеринары назвали 5 ошибок в уходе за кошками, сокращающих их жизнь
Питомцы

Как отучить кошку спать на клавиатуре — советы ветеринаров
Садоводство

Как горчица преображает почву: практический уход за землей после лука и чеснока
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru