Климакс бывает только у женщин? Врачи объяснили, что происходит с мужчинами после 40
Считается, что климакс — это исключительно женское явление. Однако уролог Альберто Перес Ланзак в интервью Infosalus подчеркнул: у мужчин тоже наступает гормональный спад, и он проявляется своими симптомами.
Первые признаки
По словам специалиста, о мужском климаксе могут свидетельствовать:
- снижение уровня энергии,
- ухудшение полового влечения,
- проблемы с эрекцией,
- появление жировых отложений в области живота.
Изменения в психоэмоциональной сфере
Наряду с физическими проявлениями у мужчин часто наблюдаются:
- раздражительность,
- потеря мотивации,
- трудности с концентрацией внимания.
Также повышается риск развития депрессии и остеопороза — хрупкости костей, ведущей к переломам.
Когда начинается гормональный спад
Ланзак отметил, что снижение уровня гормонов у мужчин стартует постепенно уже в 30-40 лет, но наиболее выраженным становится после 50.
На интенсивность симптомов влияют:
- генетическая предрасположенность,
- образ жизни,
- наличие хронических заболеваний,
- вредные привычки.
Вывод
Мужской климакс — это не выдумка, а реальность, с которой сталкиваются многие мужчины. Его проявления зависят от множества факторов, и своевременное внимание к здоровью помогает смягчить последствия гормональных изменений.
