Климакс бывает только у женщин? Врачи объяснили, что происходит с мужчинами после 40

Считается, что климакс — это исключительно женское явление. Однако уролог Альберто Перес Ланзак в интервью Infosalus подчеркнул: у мужчин тоже наступает гормональный спад, и он проявляется своими симптомами.

Первые признаки

По словам специалиста, о мужском климаксе могут свидетельствовать:

снижение уровня энергии,

ухудшение полового влечения,

проблемы с эрекцией,

появление жировых отложений в области живота.

Изменения в психоэмоциональной сфере

Наряду с физическими проявлениями у мужчин часто наблюдаются:

раздражительность,

потеря мотивации,

трудности с концентрацией внимания.

Также повышается риск развития депрессии и остеопороза — хрупкости костей, ведущей к переломам.

Когда начинается гормональный спад

Ланзак отметил, что снижение уровня гормонов у мужчин стартует постепенно уже в 30-40 лет, но наиболее выраженным становится после 50.

На интенсивность симптомов влияют:

генетическая предрасположенность,

образ жизни,

наличие хронических заболеваний,

вредные привычки.

Вывод

Мужской климакс — это не выдумка, а реальность, с которой сталкиваются многие мужчины. Его проявления зависят от множества факторов, и своевременное внимание к здоровью помогает смягчить последствия гормональных изменений.