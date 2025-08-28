Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поцелуй
© freepik.com is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:41

Климакс бывает только у женщин? Врачи объяснили, что происходит с мужчинами после 40

Уролог Ланзак: у мужчин тоже бывает климакс

Считается, что климакс — это исключительно женское явление. Однако уролог Альберто Перес Ланзак в интервью Infosalus подчеркнул: у мужчин тоже наступает гормональный спад, и он проявляется своими симптомами.

Первые признаки
По словам специалиста, о мужском климаксе могут свидетельствовать:

  • снижение уровня энергии,
  • ухудшение полового влечения,
  • проблемы с эрекцией,
  • появление жировых отложений в области живота.

Изменения в психоэмоциональной сфере
Наряду с физическими проявлениями у мужчин часто наблюдаются:

  • раздражительность,
  • потеря мотивации,
  • трудности с концентрацией внимания.

Также повышается риск развития депрессии и остеопороза — хрупкости костей, ведущей к переломам.

Когда начинается гормональный спад
Ланзак отметил, что снижение уровня гормонов у мужчин стартует постепенно уже в 30-40 лет, но наиболее выраженным становится после 50.

На интенсивность симптомов влияют:

  • генетическая предрасположенность,
  • образ жизни,
  • наличие хронических заболеваний,
  • вредные привычки.

Вывод
Мужской климакс — это не выдумка, а реальность, с которой сталкиваются многие мужчины. Его проявления зависят от множества факторов, и своевременное внимание к здоровью помогает смягчить последствия гормональных изменений.

