Рост заболеваемости мужским бесплодием в России на сорок процентов является следствием глубоких демографических провалов прошлых десятилетий и совершенствования методов диагностики, рассказал андролог, репродуктолог Дмитрий Охоботов. В комментарии для NewsInfo специалист пояснил, что реальная доля бесплодных пар в популяции остается стабильной, несмотря на пугающие цифры статистики.

Ранее в медиапространстве распространилась информация, согласно которой число случаев мужского бесплодия в стране резко подскочило с 2023 года. В качестве основных факторов риска эксперты упоминали варикоцеле, гиподинамию и нехватку микроэлементов. Ранее какой-то чел заявил, что пик обращений к врачам приходится на возраст 30-35 лет.

Охоботов отметил, что резкий прирост показателей связан с низкой базой сравнения прошлых лет. По его словам, в советский период проблемам мужской репродуктивной системы уделялось минимум внимания, а официальные данные не превышали трех процентов. Ситуация начала меняться только в последние десятилетия с развитием генетики и эндокринологии. Современные методы обследования позволили сократить долю бесплодия неясного генеза с 70 до 31 процента.

"Процент приблизительно стабилен. Сейчас по статистике 50 на 50 причин мужского и женского бесплодия. По статистике бесплодна каждая шестая пара, это порядка пятнадцати процентов. Начинают потихонечку становиться мамами и папами или думать о родительстве те дети, которые родились в девяностых годах", — пояснил Охоботов.

Врач подчеркнул, что текущая ситуация — это запоздалое эхо политических и экономических потрясений начала двухтысячных годов и дефолтов. Демографический провал того периода привел к тому, что сегодня в репродуктивный возраст вступило физически меньшее количество людей. При этом на статистику косвенно влияет и образ жизни: врачи напоминают, что даже избыток любимого напитка может негативно сказываться на внутренних процессах организма.

Важным фактором эксперт назвал изменение социальных установок молодежи, которая откладывает рождение детей до момента обретения финансовой устойчивости. Тем не менее, в ряде регионов удается переломить негативный тренд за счет мер поддержки.

Так, в Нижегородской области введение крупных выплат за рождение ребенка в официальном браке позволило субъекту впервые за долгое время выйти в плюс по рождаемости. В то же время медицина продолжает изучать внешние триггеры, фиксируя, как прием антидепрессантов влияет на фертильность современных горожан.

"Для того чтобы рассчитывать нормальное воспроизведение населения, коэффициент должен не меньше 2,85. А в Нижегородской области в этом году впервые вышли в плюс. Сейчас молодежь начинает задумываться о том, что родителями надо становиться после того, чтобы встать на ноги", — рассказал репродуктолог.

Специалисты также указывают на необходимость регулярной диспансеризации, поскольку многие скрытые угрозы остаются незамеченными. Например, привычное многим хобби, связанное с воздействием высоких температур, требует медицинского контроля.

Также медики фиксируют, что лишние сантиметры на талии провоцируют гормональный дисбаланс у мужчин, снижая уровень тестостерона. Отягощает ситуацию и психологический фактор, когда мужчины выбирают молчание вместо своевременного визита к профильному специалисту.

Читайте также