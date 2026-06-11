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Современная мужская красота
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:24

Мужчины выбирают молчание вместо врача: последствия такого поведения видны слишком поздно

Мужское нежелание своевременно обращаться за медицинской помощью обусловлено не только биологическими особенностями, но и глубоко укоренившимися социальными установками. О том, почему представители сильного пола склонны пренебрегать сигналами организма и к каким последствиям это приводит, в беседе с NewsInfo рассказал кандидат психологических наук, действительный член Международной Академии психологических наук Александр Пузырев.

Ранее сообщалось, что согласно недавним исследованиям, лишь треть российских мужчин записываются к врачу сразу после появления недомоганий. Около четверти опрошенных пытаются поставить диагноз самостоятельно через интернет, одиннадцать процентов надеются на самоизлечение, а еще девять процентов никогда не проходили диспансеризацию. При этом значительная часть пациентов игнорирует скрининги, даже если профилактические осмотры включают новые подходы к оценке здоровья.

"Вот ты пойдешь к врачу, тебя могут упрекнуть в том, что ты излишне мнителен", — отметил Пузырев.

Эксперт подчеркнул, что в мужской среде существует негласный кодекс поведения, согласно которому демонстрация слабости или жалобы на боль считаются чем-то предосудительным. Мужчины часто предпочитают полагаться на сомнительные способы релаксации, такие как употребление алкоголя, который ошибочно воспринимается как механизм психологической защиты от невротических ситуаций. Специалисты при этом напоминают, что даже безопасная доза алкоголя запускает негативные процессы в организме, не говоря уже о долгосрочной опасности для сердечно-сосудистой системы.

"Ты же настоящий мужчина, чего тебе ходить к врачу, когда тебе надо детей кормить, семью содержать. Поэтому в мужской среде это как-то не принято. Какой-то мужской кодекс поведения, настоящий мужчина должен быть прямым и гордым. Страх, мне кажется, в меньшей степени здесь завязан, чем желание быть настоящим мужчиной", — пояснил психолог.

По мнению эксперта, именно отказ от признания проблемы становится ключевым фактором, влияющим на продолжительность жизни мужчин. В то время как женщины более склонны к своевременным консультациям со специалистами при первых признаках недомогания, мужчины нередко доводят состояние до критической точки.

Ситуация осложняется тем, что многие болезни сердца стремительно молодеют, требуя от представителей любого пола более внимательного отношения к своему организму в молодом возрасте.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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