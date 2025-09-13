Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужской стиль в духе Гая Ричи
Мужской стиль в духе Гая Ричи
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:02

50% бесплодных браков связаны с ними: почему эксперты требуют срочно открыть особые центры

Стресс и вредные привычки — главные враги репродуктивного здоровья мужчин

Инициатива по созданию специализированных мужских консультаций в России рассматривается как важный шаг в решении проблемы бесплодия. Об этом рассказал в беседе врач-уролог Андрей Герич. По словам специалиста, именно мужской фактор часто становится причиной трудностей при зачатии, и игнорировать это нельзя.

"Причиной большой части бесплодных браков остаётся мужской фактор. Мужчинам нужно прививать культуру отношения к собственному здоровью, потому что она у нас отсутствует. Наши мужчины себя не берегут", — подчеркнул врач-уролог Андрей Герич.

Эксперт отмечает, что открытие таких консультаций поможет не только выявлять проблемы на ранних стадиях, но и формировать у мужчин ответственное отношение к собственному здоровью. Речь идёт о регулярных обследованиях, профилактике заболеваний и доступе к современной медицинской информации.

Мужские консультации могут стать аналогом женских консультаций, давно работающих в системе здравоохранения. Если мужчины будут чаще обращаться к специалистам, это позволит снизить количество случаев запущенных заболеваний, а также вовремя корректировать факторы риска — от образа жизни до хронических болезней.

По словам Герича, одним из ключевых направлений станет работа по информированию: разъяснения о том, как влияют на репродуктивное здоровье стресс, вредные привычки, питание и отсутствие физической активности. Таким образом, консультации будут не только медицинской, но и просветительской площадкой.

Три интересных факта

  1. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в половине случаев бесплодных браков причина связана именно с мужским фактором.
  2. Регулярные обследования у уролога могут снизить риск развития тяжёлых осложнений, включая рак предстательной железы.
  3. В ряде европейских стран мужские консультации уже стали нормой и доказали свою эффективность в профилактике бесплодия.

