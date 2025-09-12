Шутка про спальни получила продолжение: идея мужских консультаций выходит на федеральный уровень

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой создать в стране сеть мужских консультаций, сообщает Daily Storm.

Зачем это нужно

Политик отметила, что ухудшение демографических показателей требует новых подходов. По её словам:

заботиться о репродуктивном здоровье должны не только женщины, но и мужчины ;

профилактика и контроль со стороны мужчин помогут комплексно влиять на ситуацию.

Матвиенко добавила, что подобная практика уже существует в отдельных регионах, например в Москве.

Контекст

Тема демографии всё чаще поднимается на региональном уровне. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов в шутливой форме призвал мужчин активнее участвовать в улучшении показателей рождаемости:

"Унести жен в спальни и заняться наполнением детских садов", — сказал он на открытии обновлённого детсада на 280 мест.

Итог

Создание сети мужских консультаций может стать новым направлением демографической политики России. Оно должно привлечь внимание к здоровью мужчин и повысить их роль в вопросах планирования семьи.