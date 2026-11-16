Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Семья у автомобиля
Семья у автомобиля
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:23

Мужчина может стать отцом и в 60 лет: одна деталь важнее цифры в паспорте

Состояние здоровья и образ жизни мужчины имеют гораздо большее значение для успешного зачатия, чем его возраст, заявила гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Елена Андреева. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что готовность к отцовству определяется гормональным фоном и отсутствием хронических инфекций.

При планировании беременности внимание чаще всего сосредоточено на возрасте и здоровье женщины. Однако возраст будущего отца также играет важную роль: с годами меняется качество спермы, повышается вероятность генетических нарушений в мужских половых клетках, что может влиять на течение беременности и здоровье ребенка. Ранее сообщалось, что комплексная подготовка к родительству позволяет минимизировать медицинские риски для плода.

По словам Андреевой, биологические показатели мужчин одного возраста могут кардинально различаться. Специалист отметила, что даже в 20 лет молодой человек может столкнуться с бесплодием из-за перенесенных воспалительных заболеваний, в то время как мужчина в 60 лет при высоком уровне тестостерона сохраняет репродуктивный потенциал. Стоит учитывать, что современная медицина фиксирует, как мужское бесплодие становится все более распространенной проблемой вне зависимости от социального статуса.

Профессор обратила внимание на негативное влияние лишнего веса на фертильность. Избыточная масса тела провоцирует гормональные сбои, ухудшая качество сперматозоидов. Врачи предупреждают, что серьезный метаболический синдром негативно сказывается на выработке ключевых половых гормонов.

"Дело не в возрасте, дело в образе жизни, в гормонах мужских половых, в том числе. Мужчина, если он серьезно идет на зачатие ребенка, должен сдать спермограмму", — пояснила эксперт.

Андреева рекомендует парам начинать обследование именно с мужчины. Если в анализе спермограммы не указана норма, необходимо обратиться к узкому специалисту — андрологу. Важно помнить, что на биологические показатели могут влиять даже внешние условия.

Так, ученые доказали, что определенные сезонные ритмы воздействуют на подвижность половых клеток. Также на этапе планирования стоит исключить факторы, провоцирующие гормональный фон к нежелательным изменениям.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оспа обезьян добралась до Подмосковья: что мешает вирусу массово распространяться в России 06.11.2026 в 13:05

Выявление нового случая опасного заболевания в Подмосковье заставило ведущих вирусологов страны выступить с разъяснением о реальных масштабах угрозы для населения.

Читать полностью » Дорогая клиника еще не значит хорошая: что скрывается за лицензиями медицинских центров в России 05.11.2026 в 14:05

Система проверки компетенций медиков столкнулась с серьезной критикой профессионального сообщества, что ставит под вопрос безопасность пациентов в клиниках.

Читать полностью » Неожиданный гормональный сбой после отмены препаратов: что привело к потере густоты волос 04.11.2026 в 2:35

Отмена гормональных препаратов провоцирует скрытые процессы в организме, которые для многих становятся неприятным сюрпризом в зеркале.

Читать полностью » Горсть таблеток может уйти в прошлое: для пожилых готовят решение, которое пока кажется фантастикой 03.11.2026 в 14:26

Специалист клиник экспертной медицины рассказала о грядущей трансформации системы ухода за пожилыми людьми и внедрении систем, способных продлить ясность ума.

Читать полностью » Обхват талии растет — риск диабета идет следом: организм подает сигнал, который часто пропускают 03.11.2026 в 13:36

Изменение привычных параметров тела указывает на серьезные биохимические сбои, которые годами подтачивают ресурс поджелудочной железы и сосудистой системы.

Читать полностью » Для здоровья кожи и защиты клеток: витамин E можно получить из продуктов за копейки 02.11.2026 в 14:54

Молекулярный биолог объяснила, как всего два доступных продукта позволяют полностью отказаться от синтетических добавок и защитить клетки организма от старения.

Читать полностью » Люди стали стареть иначе: почему внутреннее ощущение молодости теперь сохраняется намного дольше 02.11.2026 в 14:32

Смена социальных парадигм и прогресс в медицине создали уникальный феномен, позволяющий игнорировать цифры в паспорте ради сохранения внутренней энергии.

Читать полностью » Медицинские вузы выпускают врачей, которым нужны наставники: возник неудобный вопрос 30.10.2026 в 11:10

Аллерголог Владимир Болибок оценил для NewsInfo систему наставничества в медицине.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Весной клумба просыпается без рассады: какие однолетние цветы можно доверить зимней земле
Сладкие мандарины не всегда самые красивые: почему внешний вид может обмануть покупателя
Сосиска, булочка и немного соуса: почему эти ингредиенты в хот-доге вызывают вопросы
Автомобиль записан на мать, а за рулем сын: почему машину все равно могут конфисковать
Технологии
Китайский беспилотник добрался до палубы: военные оставили без ответа важный вопрос об испытаниях
Сырым вяжет рот, а с мясом творит чудеса: свиной окорок запекают с неожиданным фруктом
Технологии
В Космических силах США побит кадровый рекорд: старший состав заметно вырастет на фоне планов службы
Технологии
Во Франции пулеметчикам пришлось начать заново: армия готовит новые подразделения к 2027 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet