Мужчина может стать отцом и в 60 лет: одна деталь важнее цифры в паспорте

Состояние здоровья и образ жизни мужчины имеют гораздо большее значение для успешного зачатия, чем его возраст, заявила гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Елена Андреева. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что готовность к отцовству определяется гормональным фоном и отсутствием хронических инфекций.

При планировании беременности внимание чаще всего сосредоточено на возрасте и здоровье женщины. Однако возраст будущего отца также играет важную роль: с годами меняется качество спермы, повышается вероятность генетических нарушений в мужских половых клетках, что может влиять на течение беременности и здоровье ребенка. Ранее сообщалось, что комплексная подготовка к родительству позволяет минимизировать медицинские риски для плода.

По словам Андреевой, биологические показатели мужчин одного возраста могут кардинально различаться. Специалист отметила, что даже в 20 лет молодой человек может столкнуться с бесплодием из-за перенесенных воспалительных заболеваний, в то время как мужчина в 60 лет при высоком уровне тестостерона сохраняет репродуктивный потенциал. Стоит учитывать, что современная медицина фиксирует, как мужское бесплодие становится все более распространенной проблемой вне зависимости от социального статуса.

Профессор обратила внимание на негативное влияние лишнего веса на фертильность. Избыточная масса тела провоцирует гормональные сбои, ухудшая качество сперматозоидов. Врачи предупреждают, что серьезный метаболический синдром негативно сказывается на выработке ключевых половых гормонов.

"Дело не в возрасте, дело в образе жизни, в гормонах мужских половых, в том числе. Мужчина, если он серьезно идет на зачатие ребенка, должен сдать спермограмму", — пояснила эксперт.

Андреева рекомендует парам начинать обследование именно с мужчины. Если в анализе спермограммы не указана норма, необходимо обратиться к узкому специалисту — андрологу. Важно помнить, что на биологические показатели могут влиять даже внешние условия.

Так, ученые доказали, что определенные сезонные ритмы воздействуют на подвижность половых клеток. Также на этапе планирования стоит исключить факторы, провоцирующие гормональный фон к нежелательным изменениям.

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