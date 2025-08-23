Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Секс на первом свидании: последствия
Секс на первом свидании: последствия
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:01

Шансы на зачатие ребенка: диетолог раскрыла 5 продуктов, которые мужчинам нужно есть каждый день

5 продуктов, которые повышают шансы стать отцом: мнение диетолога Елены Хохловой

Шансы мужчины зачать ребенка могут быть значительно повышены благодаря определенным пищевым веществам, которые играют ключевую роль в поддержании репродуктивного здоровья. Как сообщает NEWS. ru со ссылкой на врача-диетолога Елену Хохлову, цинк является одним из наиболее важных элементов в рационе мужчины, стремящегося к отцовству.

Цинк, в изобилии содержащийся в мясе и морепродуктах, играет ключевую роль в производстве тестостерона, главного мужского гормона, и поддержании здоровья сперматозоидов. Низкий уровень цинка может негативно влиять на качество семенной жидкости, снижая подвижность и количество сперматозоидов, что, в свою очередь, затрудняет зачатие. Поэтому, включение в рацион продуктов, богатых цинком, является важным шагом для улучшения мужской фертильности.

Витамин D: гормон солнца и тестостерона

Витамин D также играет важную роль в мужском здоровье. Он помогает организму усваивать кальций, необходимый для здоровья костей, и положительно влияет на уровень тестостерона. Хорошими источниками витамина D являются жирная рыба, яйца и молочные продукты, а также прогулки на свежем воздухе в солнечные дни.

Под воздействием солнечного света организм вырабатывает витамин D, что делает его доступным и естественным способом поддержания необходимого уровня этого важного витамина.

Важен для мужчин и магний, содержащийся в шпинате, орехах и бобовых культурах. Магний играет роль в более чем 300 ферментативных реакциях в организме, включая те, которые связаны с репродуктивной функцией. Он также помогает регулировать уровень стресса, который может негативно влиять на фертильность.

Омега-3 жирные кислоты: улучшение качества спермы

Омега-3 жирные кислоты, присутствующие в рыбе и грецких орехах, помогают улучшить качество спермы, повышая подвижность и жизнеспособность сперматозоидов. Эти полезные жиры также оказывают противовоспалительное действие и поддерживают общее здоровье организма.

Еще одним важным элементом является лизин — аминокислота, играющая ключевую роль в синтезе белков и производстве гормонов. Лизин улучшает кровообращение и поддерживает здоровье сперматозоидов. Основными источниками лизина являются мясо, рыба, молочные и бобовые продукты.

Интересные факты о питании и мужской фертильности

Исследования показывают, что мужчины, употребляющие большое количество обработанного мяса, сахара и трансжиров, имеют более низкое качество спермы, чем те, кто придерживается здоровой диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами.
Ожирение может негативно влиять на мужскую фертильность, снижая уровень тестостерона и ухудшая качество спермы. Поддержание здорового веса является важным фактором для поддержания репродуктивного здоровья.
Курение и употребление алкоголя также могут негативно влиять на мужскую фертильность, снижая количество и подвижность сперматозоидов. Отказ от этих вредных привычек является важным шагом для улучшения репродуктивного здоровья.

Врач-диетолог Елена Хохлова подчеркивает важность сбалансированного и полноценного питания для поддержания мужской фертильности.

"Включение в рацион продуктов, богатых цинком, витамином D, магнием, омега-3 жирными кислотами и лизином, может значительно улучшить качество спермы и повысить шансы на зачатие ребенка”, — отмечает она.

В заключение, правильное питание играет важную роль в поддержании мужской фертильности. Употребление продуктов, богатых необходимыми питательными веществами, поддержание здорового веса и отказ от вредных привычек помогут улучшить качество спермы и повысить шансы на отцовство.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Андрей Терешин: даже малые дозы алкоголя повышают риск онкологических заболеваний сегодня в 2:30

Семь видов рака, которые провоцирует алкоголь

Онколог Андрей Терешин назвал алкоголь главным канцерогеном, который провоцирует сразу семь видов рака. Даже небольшие дозы запускают опасные процессы — но риск можно снизить, сократив потребление.

Читать полностью » Смородина, облепиха и рыба: какие продукты поддерживают иммунитет в конце лета сегодня в 1:27

Как подготовить организм к осени: 7 шагов для крепкого иммунитета

Август — идеальное время, чтобы укрепить иммунитет перед осенними простудами. Врачи объясняют, какие продукты, витамины и привычки действительно помогают организму подготовиться к сезону вирусов.

Читать полностью » Ломова: кофе, цитрусовые и выпечка по утрам раздражают желудок и вызывают изжогу сегодня в 0:23

Завтрак может спровоцировать гастрит: что категорически нельзя есть натощак

Не все привычные продукты подходят для утреннего приёма пищи. Гастроэнтеролог объясняет, почему кофе, соки и выпечка натощак могут ухудшить состояние ЖКТ и спровоцировать изжогу.

Читать полностью » Врач-онколог рассказал, почему психоэмоциональное состояние важно для долголетия вчера в 23:23

Пожил, но не вечно: что мешает человеку прожить более 125 лет

Правильное питание, активный образ жизни и своевременное лечение могут продлить жизнь, но биологический предел — 125 лет. Узнайте, как заботиться о теле и душе для долгих лет.

Читать полностью » Кардиолог назвал скрытые симптомы инфаркта у женщин вчера в 23:17

Женский инфаркт: 5 удивительных симптомов, которые вы принимаете за усталость

Узнайте о редких симптомах инфаркта у женщин: усталость, одышка и другие малозаметные признаки, которые могут спасти жизнь.

Читать полностью » Рак головы и шеи: курение и алкоголь увеличивают риски — важность ранней диагностики, по мнению онколога вчера в 22:26

Рак, который не болит до последнего: почему симптомы могут быть проигнорированы

Как курение и алкоголь повышают риск рака головы и шеи? Почему ранняя диагностика так важна и как правильно себя защищать от этой угрозы? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Врач рассказала, как облегчить боль в горле летом — советы по использованию мороженого и чая вчера в 22:22

От жары — к боли в горле: как перепады температур влияют на ваше самочувствие

Летние перепады температур могут вызвать боль в горле. Узнайте, как простые средства, такие как мороженое и леденцы, помогут облегчить состояние.

Читать полностью » Врачи рассказали о восьми способах лечения тромбоза глубоких вен вчера в 22:15

Как распознать тромбоз глубоких вен: важные симптомы, о которых нужно знать

Тромбоз глубоких вен становится все более распространенной угрозой. Узнайте, как распознать симптомы и предотвратить опасные последствия.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт Джереми Талли назвал безопасные упражнения для начала силовых тренировок
Наука и технологии

Учёные обнаружили истинный источник бирюзового свечения Южного океана
Авто и мото

Байкеры Германии в 1956 году ввели жёлтый шарф как сигнал поломки мотоцикла
Авто и мото

Эксперты спрогнозировали рост доли китайских авто на вторичном рынке
Красота и здоровье

Терапевт Антон Ухаботин: окружность талии помогает выявить риск диабета 2-го типа
Еда

Как приготовить беф бургиньон
Садоводство

Нашатырный спирт восполняет дефицит азота у растений за 7–10 дней
Наука и технологии

Польские археологи обнаружили 70,000-летнюю мастерскую неандертальцев в долине Золенки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru