Шансы на зачатие ребенка: диетолог раскрыла 5 продуктов, которые мужчинам нужно есть каждый день

Шансы мужчины зачать ребенка могут быть значительно повышены благодаря определенным пищевым веществам, которые играют ключевую роль в поддержании репродуктивного здоровья. Как сообщает NEWS. ru со ссылкой на врача-диетолога Елену Хохлову, цинк является одним из наиболее важных элементов в рационе мужчины, стремящегося к отцовству.

Цинк, в изобилии содержащийся в мясе и морепродуктах, играет ключевую роль в производстве тестостерона, главного мужского гормона, и поддержании здоровья сперматозоидов. Низкий уровень цинка может негативно влиять на качество семенной жидкости, снижая подвижность и количество сперматозоидов, что, в свою очередь, затрудняет зачатие. Поэтому, включение в рацион продуктов, богатых цинком, является важным шагом для улучшения мужской фертильности.

Витамин D: гормон солнца и тестостерона

Витамин D также играет важную роль в мужском здоровье. Он помогает организму усваивать кальций, необходимый для здоровья костей, и положительно влияет на уровень тестостерона. Хорошими источниками витамина D являются жирная рыба, яйца и молочные продукты, а также прогулки на свежем воздухе в солнечные дни.

Под воздействием солнечного света организм вырабатывает витамин D, что делает его доступным и естественным способом поддержания необходимого уровня этого важного витамина.

Важен для мужчин и магний, содержащийся в шпинате, орехах и бобовых культурах. Магний играет роль в более чем 300 ферментативных реакциях в организме, включая те, которые связаны с репродуктивной функцией. Он также помогает регулировать уровень стресса, который может негативно влиять на фертильность.

Омега-3 жирные кислоты: улучшение качества спермы

Омега-3 жирные кислоты, присутствующие в рыбе и грецких орехах, помогают улучшить качество спермы, повышая подвижность и жизнеспособность сперматозоидов. Эти полезные жиры также оказывают противовоспалительное действие и поддерживают общее здоровье организма.

Еще одним важным элементом является лизин — аминокислота, играющая ключевую роль в синтезе белков и производстве гормонов. Лизин улучшает кровообращение и поддерживает здоровье сперматозоидов. Основными источниками лизина являются мясо, рыба, молочные и бобовые продукты.

Интересные факты о питании и мужской фертильности

Исследования показывают, что мужчины, употребляющие большое количество обработанного мяса, сахара и трансжиров, имеют более низкое качество спермы, чем те, кто придерживается здоровой диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами.

Ожирение может негативно влиять на мужскую фертильность, снижая уровень тестостерона и ухудшая качество спермы. Поддержание здорового веса является важным фактором для поддержания репродуктивного здоровья.

Курение и употребление алкоголя также могут негативно влиять на мужскую фертильность, снижая количество и подвижность сперматозоидов. Отказ от этих вредных привычек является важным шагом для улучшения репродуктивного здоровья.

Врач-диетолог Елена Хохлова подчеркивает важность сбалансированного и полноценного питания для поддержания мужской фертильности.

"Включение в рацион продуктов, богатых цинком, витамином D, магнием, омега-3 жирными кислотами и лизином, может значительно улучшить качество спермы и повысить шансы на зачатие ребенка”, — отмечает она.

В заключение, правильное питание играет важную роль в поддержании мужской фертильности. Употребление продуктов, богатых необходимыми питательными веществами, поддержание здорового веса и отказ от вредных привычек помогут улучшить качество спермы и повысить шансы на отцовство.