Олег Белов Опубликована сегодня в 2:52

Не всегда рак: какие ещё причины вызывают рост груди у мужчин

Daily Mirror: врач назвал гормональные сбои и лишний вес частыми причинами увеличения груди у мужчин

Необычные изменения в организме часто игнорируются, однако они могут указывать на серьезные болезни. Врач общей практики Сурадж Кукадия в беседе с Daily Mirror объяснил, почему рост груди по женскому типу у мужчин нельзя оставлять без внимания.

Что такое гинекомастия
Речь идет о состоянии, которое называется гинекомастия. Оно проявляется:

  • увеличением груди;
  • изменением формы сосков;
  • появлением уплотнений в области груди.

Возможные причины
Кукадия отметил, что гинекомастия может быть симптомом опасных заболеваний, среди которых:

  • болезни печени;
  • рак яичек;
  • рак молочной железы у мужчин (хотя встречается редко).

Однако далеко не всегда увеличение груди связано с онкологией. Его также могут вызывать:

  • возрастные гормональные изменения;
  • избыточный вес;
  • прием некоторых лекарств;
  • заболевания щитовидной железы.

Почему важно обратиться к врачу
Даже если симптом кажется безобидным, он требует медицинской проверки. Обследование помогает исключить тяжелые диагнозы и выявить истинную причину изменений.

