Не всегда рак: какие ещё причины вызывают рост груди у мужчин

Необычные изменения в организме часто игнорируются, однако они могут указывать на серьезные болезни. Врач общей практики Сурадж Кукадия в беседе с Daily Mirror объяснил, почему рост груди по женскому типу у мужчин нельзя оставлять без внимания.

Что такое гинекомастия

Речь идет о состоянии, которое называется гинекомастия. Оно проявляется:

увеличением груди;

изменением формы сосков;

появлением уплотнений в области груди.

Возможные причины

Кукадия отметил, что гинекомастия может быть симптомом опасных заболеваний, среди которых:

болезни печени;

рак яичек;

рак молочной железы у мужчин (хотя встречается редко).

Однако далеко не всегда увеличение груди связано с онкологией. Его также могут вызывать:

возрастные гормональные изменения;

избыточный вес;

прием некоторых лекарств;

заболевания щитовидной железы.

Почему важно обратиться к врачу

Даже если симптом кажется безобидным, он требует медицинской проверки. Обследование помогает исключить тяжелые диагнозы и выявить истинную причину изменений.