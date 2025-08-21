Не всегда рак: какие ещё причины вызывают рост груди у мужчин
Необычные изменения в организме часто игнорируются, однако они могут указывать на серьезные болезни. Врач общей практики Сурадж Кукадия в беседе с Daily Mirror объяснил, почему рост груди по женскому типу у мужчин нельзя оставлять без внимания.
Что такое гинекомастия
Речь идет о состоянии, которое называется гинекомастия. Оно проявляется:
- увеличением груди;
- изменением формы сосков;
- появлением уплотнений в области груди.
Возможные причины
Кукадия отметил, что гинекомастия может быть симптомом опасных заболеваний, среди которых:
- болезни печени;
- рак яичек;
- рак молочной железы у мужчин (хотя встречается редко).
Однако далеко не всегда увеличение груди связано с онкологией. Его также могут вызывать:
- возрастные гормональные изменения;
- избыточный вес;
- прием некоторых лекарств;
- заболевания щитовидной железы.
Почему важно обратиться к врачу
Даже если симптом кажется безобидным, он требует медицинской проверки. Обследование помогает исключить тяжелые диагнозы и выявить истинную причину изменений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru