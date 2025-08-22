Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by jcomp
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:50

Дофаминовая ловушка: как алкоголь порабощает мужчин на гормональном уровне

Врачи развеяли миф об алкоголизме: почему женщины не виноваты в мужской зависимости

В российском обществе часто возникают споры о причинах алкоголизма. Недавнее заявление священника РПЦ о вине женщин в развитии мужской алкогольной зависимости вызвало широкий резонанс. Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун категорически опроверг это утверждение, подчеркнув, что алкоголизм — это сложная проблема, обусловленная множеством факторов.

По мнению Александра Ковтуна, алкоголизм — это не просто следствие чьих-то действий, а результат совокупности факторов. Среди основных причин, способствующих развитию зависимости, эксперт выделяет плохую экологическую обстановку, генетическую предрасположенность (наследственность) и психическую неустойчивость.

"Все эти факторы в комплексе формируют основу для развития мужского алкоголизма,” — пояснил Ковтун.

Роль женщин: усугубление, а не причина

Ковтун подчеркивает, что женщины могут лишь усугубить ситуацию, если у мужчины уже сформирована зависимость. Однако, они не являются первопричиной алкоголизма. В таких случаях, когда зависимость уже сформирована, мужчина не сможет избавиться от пагубной привычки самостоятельно, так как в трезвости будет чувствовать себя подавленно и дискомфортно. Это указывает на необходимость квалифицированной медицинской помощи и психотерапии.

Врач-психиатр и психотерапевт Алексей Вилков дополнил картину, подчеркнув роль психологических особенностей мужчин в развитии алкоголизма. По его словам, мужчины чаще сталкиваются с алкогольной зависимостью из-за повышенной эмоциональной нестабильности, стремления к новизне и острым ощущениям, а также большей склонности к употреблению различных психоактивных веществ.

Гормоны и зависимость: механизм привыкания

Вилков обращает внимание на то, что мужской организм более восприимчив к воздействию алкоголя, что способствует более быстрому развитию зависимости. При употреблении спиртного у мужчин выделяется больше дофамина — гормона радости. При его недостатке возникают негативные переживания, фрустрация, которые снова подталкивают человека к поиску стимулятора. Этот механизм способствует формированию сначала психологической, а затем и физической зависимости.

Эксперты подчеркивают, что лечение алкоголизма требует комплексного подхода, включающего медицинскую помощь, психотерапию и социальную поддержку. Самостоятельное избавление от зависимости, особенно на поздних стадиях, практически невозможно. Необходимо обращаться к квалифицированным специалистам для получения помощи и поддержки.

Интересные факты об алкоголизме:

  • Генетическая предрасположенность играет важную роль в развитии алкоголизма: у людей, чьи родственники страдали от алкоголизма, риск развития зависимости выше.
  • Алкоголизм — это хроническое заболевание, которое требует постоянного лечения и профилактики рецидивов.
  • Чрезмерное употребление алкоголя является одной из ведущих причин предотвратимой смертности в мире.

В заключение, эксперты сходятся во мнении, что алкоголизм — это многофакторное заболевание, требующее комплексного подхода к лечению. Обвинять в развитии зависимости только одну сторону — неправильно. Необходимо понимать причины, обратиться к специалистам и начать борьбу за здоровую и трезвую жизнь.

