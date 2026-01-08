Россияне штурмуют Мальдивы: турпоток побил рекорд и изменил карту отдыха

В 2025 году туристический поток из России на Мальдивы достиг беспрецедентных масштабов, сделав россиян одной из ключевых групп иностранных гостей архипелага. Страна закрепила за собой статус крупнейшего европейского рынка для этого направления, а рекордные показатели оказались заметны даже на фоне общего роста туризма. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Рекордный рост турпотока из России

Согласно данным АТОР, по итогам 2025 года россияне установили абсолютный рекорд по числу поездок на Мальдивские острова. Каждый восьмой иностранный турист, посетивший архипелаг, оказался гражданином России. По сравнению с предыдущим годом поток вырос на 23,8%, что стало самым значительным увеличением за всю историю наблюдений.

В ассоциации отмечают, что интерес к направлению усилился не только за счёт традиционного зимнего сезона. Существенно выросла популярность летнего отдыха, который ранее считался для Мальдив менее востребованным у российских туристов. В АТОР связывают это с перераспределением спроса на фоне роста цен на альтернативных курортах.

Мальдивы как альтернатива Турции

Эксперты подчёркивают, что всё больше россиян рассматривают Мальдивы как замену подорожавшей Турции. При сопоставимом уровне цен путешественники получают иной формат отдыха, ориентированный на приватность и высокий уровень сервиса.

"На Мальдивские острова в этом году приехали отдыхать на 23,8% больше россиян, чем годом ранее, причем резко выросла популярность летнего отдыха на островах — теперь их часто выбирают как замену подорожавшей Турции, цены вполне схожи", — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Такой сдвиг в предпочтениях стал одним из ключевых факторов, позволивших побить предыдущий максимум посещаемости, зафиксированный годом ранее.

Где останавливаются российские туристы

Предыдущий рекорд — 225 204 визита из России — был установлен на Мальдивах в 2024 году. В 2025 году этот показатель был не только повторён, но и значительно превышен. При этом структура размещения туристов осталась достаточно стабильной.

По данным АТОР, 73,4% всех иностранных гостей Мальдив в 2025 году выбрали островные отели-резорты. Ещё 21,8% остановились в гестхаусах на локальных островах, что отражает растущий интерес к более доступному формату отдыха. Около 2,1% туристов проживали в городских отелях Мале, и столько же гостей провели отпуск на судах, путешествуя по островам в формате круизов.

Тренд на долгосрочное закрепление

В АТОР считают, что рекорд 2025 года может стать не разовым явлением, а частью устойчивого тренда. Расширение прямых и стыковочных перевозок, гибкая ценовая политика и рост интереса к экзотическим направлениям создают условия для дальнейшего увеличения турпотока.

Таким образом, Мальдивы постепенно превращаются для россиян из нишевого премиального курорта в одно из массовых зарубежных направлений, способное конкурировать с традиционными пляжными странами.