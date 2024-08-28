История не пострадала: в израильском музее мальчик разбил сосуд, возраст которого около 3,5 тысяч лет

В Хайфе произошел инцидент, в ходе которого пятилетний мальчик случайно повредил сосуд, возраст которого составляет около 3,5 тысяч лет.
Это произошло в музее Хехта во время экскурсии, как сообщают местные СМИ, в частности, 12-й канал израильского телевидения.
В ходе последнего уикенда ребенок задел древнюю урну, что привело к ее разрушению. Хотя эта археологическая находка была потеряна, ущерб не оказался значительным с финансовой точки зрения, по информациям телеканала.
Музей Хехта ставит перед собой цель сделать свою коллекцию археологических экспонатов доступной для широкой публики, поэтому многие находки не защищены от случайных повреждений.
В пресс-релизе представители музея отметили, что сосуд будет подвергнут процессу реставрации, и вскоре его снова выставят для обозрения посетителей.
Директор музея Инбаль Ривлин указала на то, что подобные ситуации, хотя и являются неприятными, все же случаются.
Она добавила, что они пригласили мальчика, его родителей и всех желающих на экскурсию, которую проведут сами сотрудники музея. Важно, чтобы это происшествие не стало причиной отказа от дальнейших посещений выставок.
Отметим, что вход в музей Хехта является бесплатным, и его экспонаты позволяют ознакомиться с историей земли Израиля, начиная с медного века и заканчивая византийским периодом. В дополнение к этому, в музее представлены картины известных художников со всего мира.
Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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