Мальчик, который выжил, несмотря на невозможное: как редкое чудо в Лос-Анджелесе изменило судьбы

Хирургам больницы Седарс-Синай в Лос-Анджелесе удалось провести уникальные роды при редчайшей абдоминальной беременности, спасая и мать, и ребенка. Врачи называют случившееся настоящим чудом, а семья молодой женщины — ответом на 17 лет молитв. Об этом пишет Доктор Питер. Этот случай привлек внимание мирового медицинского сообщества, поскольку подобные операции проводятся крайне редко и связаны с высокими рисками.

Редкая абдоминальная беременность

41-летняя медсестра Сьюз Лопес из Бейкерсфилда долгое время жила с растущей кистой яичника, которая требовала немедленного удаления. Однако, когда опухоль достигла больших размеров, у нее неожиданно обнаружилась беременность. Женщина, почти два десятилетия пытавшаяся завести второго ребенка, была счастлива, несмотря на долгие годы безуспешных попыток.

"Не могла поверить, что после многолетних безуспешных попыток я наконец беременна", — делится Сьюз Лопес.

Когда начались сильные боли, Сьюз обратилась к врачам, и УЗИ показало удивительную картину — матка была пуста, а почти доношенный ребенок находился в брюшной полости рядом с печенью. Из-за гигантской опухоли весом около 10 кг, которая выталкивала плод, его ягодицы упирались в матку, оставляя ему практически неоткуда пространства для роста.

Шансы на выживание ребенка в такой ситуации были минимальны, а для матери существовала реальная угроза смерти из-за возможного катастрофического кровотечения.

Уникальная операция

Для спасения матери и ребенка была сформирована команда из 30 врачей, которые подготовили уникальный план операции. Сначала планировалось удалить опухоль, а затем извлечь ребенка и плаценту. Всё шло по плану, но после рождения ребенка началось сильное кровотечение у матери, как и ожидалось.

"Каждая секунда была на счету", — рассказывает доктор Майкл Санчес, анестезиолог, участвовавший в операции.

Несмотря на все риски, мальчик по имени Рю появился на свет с весом около 3,6 кг, без серьезных проблем со здоровьем. Его легкие функционировали отлично, несмотря на опасения врачей. Через день ему сняли дыхательную трубку, а через две недели он был готов вернуться домой.

Сьюз Лопес, работающая медсестрой, особенно благодарна медсестре Кармен Чавес, которую она называет своим "ангелом-хранителем". Кармен была рядом на всех этапах, помогала подготовиться к родам, участвовала в консультациях и даже помогла объяснить дочери Сьюз, что происходит.

"Она так часто навещала меня… Это значило для меня всё", — признается Сьюз Лопес.

Чудо и благодарность

"Бог дал мне этого ребенка, чтобы он стал примером для всего мира, что чудеса и правда случаются", — говорит Сьюз Лопес.

Родители выбрали для сына второе имя — Джесси, что в переводе означает "дар Божий". Сьюз уверена, что Бог дал ей этого ребенка, чтобы тот стал примером для всех, что чудеса действительно случаются.