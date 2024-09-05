"Западные принципы шокируют": премьер Ибрагим шокирован решением Запада по мирным инициативам

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил глубокое беспокойство в связи с нежеланием западных стран придерживаться принципов мирного урегулирования конфликтов, в частности, на Украине и в секторе Газа.

В интервью РИА Новости и RT Анвар Ибрагим подчеркнул, что Малайзия выступает за мирное разрешение любых споров, включая конфликт на Украине и ситуацию в секторе Газа, где, по его словам, палестинский народ подвергается жестокому обращению.

Премьер-министр отметил, что его глубоко обеспокоила позиция западных государств, которые игнорируют принципы мирного разрешения конфликтов. В качестве примера он привел использование вооружения, поставляемого Западом, в боевых действиях на Украине.

Анвар Ибрагим находится в России с двухдневным визитом в рамках Восточного экономического форума. 4 сентября состоялись переговоры премьера с президентом России Владимиром Путиным, на которых стороны договорились об активизации сотрудничества во всех сферах.

Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером мероприятия.

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