Премьер Малайзии оценил поддержку России и Китая в ближневосточном конфликте на ВЭФ-2024

Малайзия поддержала позицию РФ и КНР по Ближнему Востоку

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил одобрение позиции России и Китая в отношении конфликта на Ближнем Востоке, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Он отметил, что малайзийская сторона положительно оценивает усилия, предпринимаемые Россией и Китаем для урегулирования ситуации в регионе. Анвар Ибрагим подчеркнул, что многие страны, включая Малайзию, поддерживают признание государственности Палестины.

Форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, при этом РИА Новости выступает в роли генерального информационного партнера ВЭФ-2024.

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