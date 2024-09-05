Премьер Малайзии оценил поддержку России и Китая в ближневосточном конфликте на ВЭФ-2024

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил одобрение позиции России и Китая в отношении конфликта на Ближнем Востоке, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Он отметил, что малайзийская сторона положительно оценивает усилия, предпринимаемые Россией и Китаем для урегулирования ситуации в регионе. Анвар Ибрагим подчеркнул, что многие страны, включая Малайзию, поддерживают признание государственности Палестины.
Форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, при этом РИА Новости выступает в роли генерального информационного партнера ВЭФ-2024.
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Премьер-министр Малайзии знал о переговорах между Россией и Украиной
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на Восточном экономическом форуме сообщил, что был осведомлён о переговорах между Москвой и Киевом, проходивших в Стамбуле. Он отметил, что во время своего визита в этот город, который длился один день, у него сложилось впечатление, что данный вопрос будет решён. Это заявление было сделано в ходе пленарной сессии форума.
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