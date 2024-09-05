Напряженная неоднозначность: Малайзию напрягают отношения между США и Китаем

Малайзия обеспокоена ростом напряженности между США и Китаем, но не готова выбирать чью-либо сторону, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT на полях ВЭФ.
Анвар Ибрагим подчеркнул, что Китай является важным соседом, торговым партнером и крупным инвестором для Малайзии. Страна занимает позицию, позволяющую извлекать выгоду из таких отношений.
Он отметил, что хотя Малайзия и озабочена усилением напряженности между США и Китаем, она не готова выбирать сторону.
Малайзия является значимым торговым и инвестиционным партнером для США, которые остаются крупнейшим экономическим партнером. Однако Китай также играет важную роль, и взаимодействие с ним становится все более всеобъемлющим. Анвар Ибрагим назвал это всеобъемлющим стратегическим партнерством.
Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Фото: commons. wikimedia.org/Ralff Nestor Nacor (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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