Малайзия готовится удивить: после 20 лет тишины страна возвращается в мировую туристическую игру

В Куала-Лумпуре после двадцатилетнего перерыва прошла международная выставка Global Travel Meet 2025, и она стала не просто витриной достижений, а настоящим поворотным моментом для всей туристической индустрии страны. Малайзия готовится удивить мир в рамках кампании Visit Malaysia 2026 - показать себя не только через привычные виды на башни Петронас и острова Лангкави, но и через малоизвестные уголки, культуру, ремесла и гастрономию.

Возрождение интереса к Малайзии

Главная цель предстоящего года — разрушить стереотип о Малайзии как о "стране на два дня". На выставке министр туризма, искусства и культуры Тионг Кинг Синг признался, что именно работа над подготовкой к Visit Malaysia 2026 открыла глаза на проблему восприятия страны.

"Мы с сожалением для себя поняли, что представления о Малайзии у профессионалов турбизнеса ограничены стандартными локациями", — заявил министр туризма Малайзии Тионг Кинг Синг.

Чтобы исправить ситуацию, власти решили возродить Global Travel Meet — площадку, где туроператоры, авиакомпании и журналисты со всего мира могут заново открыть Малайзию. В этом году участие приняли более 600 специалистов и свыше 100 представителей СМИ.

Россия на туристической карте Малайзии

Российскую сторону представляли туроператоры ПАКС, ITM group, Ambotis Holidays, а также турагент из Калининграда и журналисты. Их визит прошёл по приглашению национального офиса по туризму. За три дня участники провели десятки встреч и обсуждений с местными компаниями.

"Я туфлями стерла себе лак на ногтях: так много ходила. Зато возможность открыть своим туристам "другую" Малайзию — потрясающая", — рассказала турагент из Калининграда Олеся Писменкова.

Что интересует россиян

Российские туристы по-прежнему отдают предпочтение классике — Куала-Лумпуру, Лангкави и Десару. При этом всё больше путешественников комбинируют маршруты: столица + пляжный отдых, или же Малайзия + Таиланд, Вьетнам, Камбоджа.

Руководитель отдела по работе с ключевыми партнёрами ITM group Любовь Целиковская отметила, что популярность страны растёт во многом благодаря выгодным тарифам авиаперевозчиков:

"У нас популярны программы с посещением Малайзии, Индонезии, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Такое сочетание возможно благодаря нашим блочным программам на рейсах Etihad Airways и Emirates Airlines", — пояснила Любовь Целиковская.

Таблица сравнения популярных направлений среди россиян

Направление Тип отдыха Особенности Средняя длительность поездки Куала-Лумпур Городской туризм Культура, шопинг, гастрономия 3-4 дня Лангкави Пляжный отдых Курорты, водопады, тропики 5-7 дней Десару Семейный отдых Спокойствие, аквапарки, гольф 4-6 дней Борнео Экотуризм Природа, дайвинг, этнические деревни 5-8 дней

Природное и культурное богатство

Штаты Сабах и Саравак на острове Борнео становятся новой точкой притяжения. Здесь туристов ждёт не только джунгли и дикая природа, но и традиционные ремесла, фестивали, редкие животные.

"Туристы любят традиционные напитки, в том числе рисовое вино — туак", — отметили представители офиса по туризму Борнео.

На выставке гости могли попробовать национальные блюда, познакомиться с народными танцами и даже поторговаться за сувениры — от батика до сушёной рыбы. Атмосфера праздника пронизывала все три дня.

Советы путешественникам: как открыть "другую" Малайзию

Не ограничивайтесь столицей. После знакомства с Куала-Лумпуром отправляйтесь на Борнео или остров Тиоман. Изучайте локальную кухню. Попробуйте дуриан, лапшичный суп лакса и традиционные десерты из кокоса. Посетите ремесленные деревни. В Mari Mari Cultural Village туристов знакомят с бытом местных народов. Выбирайте комбинированные туры. Малайзия удобно совмещается с другими азиатскими странами. Планируйте заранее. В период Visit Malaysia 2026 ожидается наплыв туристов, поэтому бронирование стоит сделать за несколько месяцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Считать Малайзию транзитной страной для короткой остановки.

Последствие: Потеряете шанс увидеть экзотические уголки и аутентичную культуру.

Альтернатива: Спланируйте хотя бы неделю — откройте острова, горы и культурные маршруты.

А что если…

А что если отправиться в Малайзию зимой? Пляжи Лангкави и Перхентиан идеальны с ноября по март, когда нет муссонов. А в это время в Европе и России стоит холод. Малайзия может стать альтернативой привычным направлениям вроде Таиланда или Вьетнама, особенно для тех, кто ищет более спокойный отдых без избыточной коммерциализации.

Плюсы и минусы отдыха в Малайзии

Плюсы Минусы Высокий уровень сервиса и чистоты Длительный перелёт Безопасность и доброжелательные жители Жаркий и влажный климат Много прямых и стыковочных рейсов Меньше ночных развлечений, чем в Таиланде Богатая кухня и природа Сезонность некоторых регионов

FAQ

Как выбрать курорт в Малайзии?

Для пляжного отдыха подойдёт Лангкави или Тиоман. Если интересует природа — Борнео, а для гастрономии и шопинга — Куала-Лумпур.

Сколько стоит путешествие?

Средняя цена тура на неделю начинается от 1800 долларов на двоих с перелётом. Можно сэкономить, комбинируя города с внутренними авиаперелётами.

Что лучше — Малайзия или Таиланд?

Малайзия предлагает более спокойный, культурно насыщенный отдых, меньше толп и больше экзотики. Таиланд же привлекает массовостью и ночной жизнью.

Мифы и правда о Малайзии

Миф Правда Малайзия — скучная страна Здесь десятки фестивалей, заповедников и кухонь разных народов Добраться сложно Стыковочные рейсы через Дубай и Абу-Даби делают путь удобным Это только пляжи Есть горы, джунгли, дайвинг и колоритные города Здесь дорого Уровень цен сравним с Таиландом, а качество выше

3 интересных факта

• На Борнео живут орангутаны, которых можно увидеть только здесь и на Суматре.

• Куала-Лумпур считается одной из самых зелёных столиц Азии — почти 50% города занимают парки.

• В Малайзии находится самый старый тропический лес на планете — Таман-Негара, возрастом более 130 миллионов лет.

Исторический контекст

Ещё двадцать лет назад Малайзия принимала менее 10 млн туристов в год. Сегодня этот показатель превышает 24 млн, а к 2026 году страна планирует достичь отметки 47 миллионов гостей.

Согласно данным офиса Tourism Malaysia, за первое полугодие 2025 года турпоток из России вырос на 11,7%, достигнув 78 637 визитов. В отеле Berjaya Langkawi россияне уже занимают около 10% от общего числа постояльцев.

Взгляд в будущее

Министр туризма подчеркнул, что страна готовится показать не только новые маршруты, но и обновлённую инфраструктуру. Малайзия стремится стать удобной, современной и при этом сохранить самобытность. Туроператоры уже предсказывают рост интереса к направлению на 30% в 2026 году.