Малайзия готовится удивить: после 20 лет тишины страна возвращается в мировую туристическую игру
В Куала-Лумпуре после двадцатилетнего перерыва прошла международная выставка Global Travel Meet 2025, и она стала не просто витриной достижений, а настоящим поворотным моментом для всей туристической индустрии страны. Малайзия готовится удивить мир в рамках кампании Visit Malaysia 2026 - показать себя не только через привычные виды на башни Петронас и острова Лангкави, но и через малоизвестные уголки, культуру, ремесла и гастрономию.
Возрождение интереса к Малайзии
Главная цель предстоящего года — разрушить стереотип о Малайзии как о "стране на два дня". На выставке министр туризма, искусства и культуры Тионг Кинг Синг признался, что именно работа над подготовкой к Visit Malaysia 2026 открыла глаза на проблему восприятия страны.
"Мы с сожалением для себя поняли, что представления о Малайзии у профессионалов турбизнеса ограничены стандартными локациями", — заявил министр туризма Малайзии Тионг Кинг Синг.
Чтобы исправить ситуацию, власти решили возродить Global Travel Meet — площадку, где туроператоры, авиакомпании и журналисты со всего мира могут заново открыть Малайзию. В этом году участие приняли более 600 специалистов и свыше 100 представителей СМИ.
Россия на туристической карте Малайзии
Российскую сторону представляли туроператоры ПАКС, ITM group, Ambotis Holidays, а также турагент из Калининграда и журналисты. Их визит прошёл по приглашению национального офиса по туризму. За три дня участники провели десятки встреч и обсуждений с местными компаниями.
"Я туфлями стерла себе лак на ногтях: так много ходила. Зато возможность открыть своим туристам "другую" Малайзию — потрясающая", — рассказала турагент из Калининграда Олеся Писменкова.
Что интересует россиян
Российские туристы по-прежнему отдают предпочтение классике — Куала-Лумпуру, Лангкави и Десару. При этом всё больше путешественников комбинируют маршруты: столица + пляжный отдых, или же Малайзия + Таиланд, Вьетнам, Камбоджа.
Руководитель отдела по работе с ключевыми партнёрами ITM group Любовь Целиковская отметила, что популярность страны растёт во многом благодаря выгодным тарифам авиаперевозчиков:
"У нас популярны программы с посещением Малайзии, Индонезии, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Такое сочетание возможно благодаря нашим блочным программам на рейсах Etihad Airways и Emirates Airlines", — пояснила Любовь Целиковская.
Таблица сравнения популярных направлений среди россиян
|Направление
|Тип отдыха
|Особенности
|Средняя длительность поездки
|Куала-Лумпур
|Городской туризм
|Культура, шопинг, гастрономия
|3-4 дня
|Лангкави
|Пляжный отдых
|Курорты, водопады, тропики
|5-7 дней
|Десару
|Семейный отдых
|Спокойствие, аквапарки, гольф
|4-6 дней
|Борнео
|Экотуризм
|Природа, дайвинг, этнические деревни
|5-8 дней
Природное и культурное богатство
Штаты Сабах и Саравак на острове Борнео становятся новой точкой притяжения. Здесь туристов ждёт не только джунгли и дикая природа, но и традиционные ремесла, фестивали, редкие животные.
"Туристы любят традиционные напитки, в том числе рисовое вино — туак", — отметили представители офиса по туризму Борнео.
На выставке гости могли попробовать национальные блюда, познакомиться с народными танцами и даже поторговаться за сувениры — от батика до сушёной рыбы. Атмосфера праздника пронизывала все три дня.
Советы путешественникам: как открыть "другую" Малайзию
-
Не ограничивайтесь столицей. После знакомства с Куала-Лумпуром отправляйтесь на Борнео или остров Тиоман.
-
Изучайте локальную кухню. Попробуйте дуриан, лапшичный суп лакса и традиционные десерты из кокоса.
-
Посетите ремесленные деревни. В Mari Mari Cultural Village туристов знакомят с бытом местных народов.
-
Выбирайте комбинированные туры. Малайзия удобно совмещается с другими азиатскими странами.
-
Планируйте заранее. В период Visit Malaysia 2026 ожидается наплыв туристов, поэтому бронирование стоит сделать за несколько месяцев.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Считать Малайзию транзитной страной для короткой остановки.
-
Последствие: Потеряете шанс увидеть экзотические уголки и аутентичную культуру.
-
Альтернатива: Спланируйте хотя бы неделю — откройте острова, горы и культурные маршруты.
А что если…
А что если отправиться в Малайзию зимой? Пляжи Лангкави и Перхентиан идеальны с ноября по март, когда нет муссонов. А в это время в Европе и России стоит холод. Малайзия может стать альтернативой привычным направлениям вроде Таиланда или Вьетнама, особенно для тех, кто ищет более спокойный отдых без избыточной коммерциализации.
Плюсы и минусы отдыха в Малайзии
|Плюсы
|Минусы
|Высокий уровень сервиса и чистоты
|Длительный перелёт
|Безопасность и доброжелательные жители
|Жаркий и влажный климат
|Много прямых и стыковочных рейсов
|Меньше ночных развлечений, чем в Таиланде
|Богатая кухня и природа
|Сезонность некоторых регионов
FAQ
Как выбрать курорт в Малайзии?
Для пляжного отдыха подойдёт Лангкави или Тиоман. Если интересует природа — Борнео, а для гастрономии и шопинга — Куала-Лумпур.
Сколько стоит путешествие?
Средняя цена тура на неделю начинается от 1800 долларов на двоих с перелётом. Можно сэкономить, комбинируя города с внутренними авиаперелётами.
Что лучше — Малайзия или Таиланд?
Малайзия предлагает более спокойный, культурно насыщенный отдых, меньше толп и больше экзотики. Таиланд же привлекает массовостью и ночной жизнью.
Мифы и правда о Малайзии
|Миф
|Правда
|Малайзия — скучная страна
|Здесь десятки фестивалей, заповедников и кухонь разных народов
|Добраться сложно
|Стыковочные рейсы через Дубай и Абу-Даби делают путь удобным
|Это только пляжи
|Есть горы, джунгли, дайвинг и колоритные города
|Здесь дорого
|Уровень цен сравним с Таиландом, а качество выше
3 интересных факта
• На Борнео живут орангутаны, которых можно увидеть только здесь и на Суматре.
• Куала-Лумпур считается одной из самых зелёных столиц Азии — почти 50% города занимают парки.
• В Малайзии находится самый старый тропический лес на планете — Таман-Негара, возрастом более 130 миллионов лет.
Исторический контекст
Ещё двадцать лет назад Малайзия принимала менее 10 млн туристов в год. Сегодня этот показатель превышает 24 млн, а к 2026 году страна планирует достичь отметки 47 миллионов гостей.
Согласно данным офиса Tourism Malaysia, за первое полугодие 2025 года турпоток из России вырос на 11,7%, достигнув 78 637 визитов. В отеле Berjaya Langkawi россияне уже занимают около 10% от общего числа постояльцев.
Взгляд в будущее
Министр туризма подчеркнул, что страна готовится показать не только новые маршруты, но и обновлённую инфраструктуру. Малайзия стремится стать удобной, современной и при этом сохранить самобытность. Туроператоры уже предсказывают рост интереса к направлению на 30% в 2026 году.
"Малайзия скоро станет такой, какой её хотят видеть туристы — в плане инфраструктуры и такой, какой они её ещё никогда не видели — в плане экскурсионной составляющей", — заявил министр туризма Малайзии Тионг Кинг Синг.
