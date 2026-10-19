Тайны скрытых кварталов Нижнего Новгорода: почему элита веками выбирала Малую Покровскую улицу

Малая Покровская улица в Нижнем Новгороде представляет собой уникальное историческое пространство протяженностью около 702 метров. За несколько веков эта локация превратилась из окраины у Большого острога в престижный район, где сосредоточились усадьбы влиятельных купеческих семейств, таких как Башкировы и Иконниковы. Сегодня архитектурный облик улицы сочетает в себе дореволюционное наследие, советские постройки и актуальные девелоперские проекты. Об этом сообщает ИА В городе N".

В XIX столетии выбор места для жизни на этой улице определялся стремлением элиты к уединенности и комфорту вблизи кремлевской стены. Как пояснила руководитель школы реставрации АНО "АСИРИС" Оксана Крупина, состоятельные предприниматели обустраивали масштабные усадьбы в глубине кварталов, чтобы отгородиться от шума проезжих частей.

"Это подчеркивало их богатство и гарантировало тишину, спокойствие. Они селились как бы вокруг кремля, на богатых местах, где были исторически сложившиеся улицы не на проезжей части", — отметила Крупина.

После событий 1917 года социальный состав жителей кардинально изменился, а купеческие особняки были приспособлены под нужды советской власти, коммунальное жилье и ведомственные учреждения. В 1930-е годы важной архитектурной доминантой квартала стал Дом чекиста, спроектированный как закрытая коммуна для сотрудников силовых структур. В современных реалиях этот объект уступает место новому элитному жилому комплексу "Легенда", который продолжает традицию формирования обособленных пространств для определенных социальных групп.