Молекулярные биологи намерены испортить половую жизнь возбудителям малярии

Молекулярные биологи из Стокгольмского университета нашли ген, определяющий пол малярийного плазмодия. Открытие, описанное в Nature Communications, ведёт к разработке принципиально новых методов борьбы с распространением малярии.
Малярия уносит больше жизней, чем все остальные паразитарные заболевания, вместе взятые. Её вызывает эволюционно древний эукариотический плазмодий. Чтобы перейти от человека-хозяина к переносчику-комару, он должен определиться с полом. У млекопитающих пол определяется на уровне хромосом, а что влияет на половую судьбу простейших, до сих пор оставалось неясным.
С помощью геномных инструментов высокого разрешения и вычислительных моделей учёные установили, что за формирование пола возбудителя малярии ответственно семейство факторов транскрипции ApiAP2.
"Наши данные высокого разрешения позволили нам вычислительно связать экспрессию нескольких из этих генов ApiAP2 с мужской или женской линией, что указывает на их участие в определении судьбы половых клеток. Что важно, мы также установили большой набор новых генов-кандидатов — "драйверов" судеб мужских и женских клеток, которые мы в настоящее время дополнительно изучаем в лаборатории с использованием технологии CRISPR", — пояснил Йохан Анкарклев, доцент кафедры молекулярных биологических наук Института Веннера Грена.
Противодействие распространению малярии до сих пор заключалась в симптоматическом лечении больных, а также борьбе с комарами. Открытие же шведских учёных даёт возможность применения принципиально нового подхода — разработки средств против размножения паразитов.
Кроме того, в фундаментальном смысле исследование важно как дающее новую информацию и подсказки относительно эволюции пола у эукариот.
Фото: CDC/James Gathany
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