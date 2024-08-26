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Шведские учёные нашли ген ApiAP2, отвечающий за пол малярийного плазмодия
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Молекулярные биологи намерены испортить половую жизнь возбудителям малярии

Шведские учёные нашли ген ApiAP2, отвечающий за пол малярийного плазмодия

Молекулярные биологи из Стокгольмского университета нашли ген, определяющий пол малярийного плазмодия. Открытие, описанное в Nature Communications, ведёт к разработке принципиально новых методов борьбы с распространением малярии.

Малярия уносит больше жизней, чем все остальные паразитарные заболевания, вместе взятые. Её вызывает эволюционно древний эукариотический плазмодий. Чтобы перейти от человека-хозяина к переносчику-комару, он должен определиться с полом. У млекопитающих пол определяется на уровне хромосом, а что влияет на половую судьбу простейших, до сих пор оставалось неясным.

С помощью геномных инструментов высокого разрешения и вычислительных моделей учёные установили, что за формирование пола возбудителя малярии ответственно семейство факторов транскрипции ApiAP2.

"Наши данные высокого разрешения позволили нам вычислительно связать экспрессию нескольких из этих генов ApiAP2 с мужской или женской линией, что указывает на их участие в определении судьбы половых клеток. Что важно, мы также установили большой набор новых генов-кандидатов — "драйверов" судеб мужских и женских клеток, которые мы в настоящее время дополнительно изучаем в лаборатории с использованием технологии CRISPR", — пояснил Йохан Анкарклев, доцент кафедры молекулярных биологических наук Института Веннера Грена.

Противодействие распространению малярии до сих пор заключалась в симптоматическом лечении больных, а также борьбе с комарами. Открытие же шведских учёных даёт возможность применения принципиально нового подхода — разработки средств против размножения паразитов.

Кроме того, в фундаментальном смысле исследование важно как дающее новую информацию и подсказки относительно эволюции пола у эукариот.

Фото: CDC/James Gathany

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