Футболист, которому неинтересен футбол: признание Максима Глушенкова

Полузащитник "Зенита" и сборной России Максим Глушенков признался, что футбол как зрелище его мало интересует. В интервью Sport24 он отметил, что предпочитает проводить время за другими занятиями, а матчи смотрит лишь выборочно.

"Лучше сериал какой-нибудь"

"Этим летом только финал Клубного чемпионата мира видел. Вообще, редко смотрю футбол, только некоторые команды. Неинтересно. Лучше сериал какой-нибудь", — рассказал Глушенков.

По словам футболиста, зарубежные лиги его практически не привлекают.

Интерес только к РПЛ

При этом игрок подчеркнул, что иногда следит за матчами Российской премьер-лиги:

"Только РПЛ и смотрю. Иногда", — добавил он.

Карьера в "Зените"

26-летний Глушенков перешёл в "Зенит" в 2024 году. В нынешнем сезоне он уже провёл пять матчей в РПЛ, отметившись одним голом и результативной передачей.

Итог

Таким образом, футболист признаётся, что вне поля его интерес к игре минимален. Основное внимание он уделяет собственным выступлениям и матчам российской лиги, а для досуга чаще выбирает кино и сериалы.