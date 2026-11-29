Макрурус — рыба, которую часто недооценивают из-за её капризного характера. Мясо у неё диетическое, почти без костей и лишнего рыбного запаха, но структурно оно уязвимо: в тканях много воды и мало соединительного. Если дать ему слишком много времени в бульоне или варке, стейки буквально рассыпаются, теряя форму. Именно поэтому шефы советуют ограничиться запеканием или жаркой в кляре. Аэрогриль здесь оказывается идеальным инструментом: он позволяет контролировать температуру точно и предотвращает те самые "брызги по всей плите", которые пугают при обычной обжарке. В итоге получается то, чего добиваются в ресторанах: сочная, нежная текстура внутри и выраженная хрустящая корочка снаружи.

Технология и вкус

Секрет нежности макруруса кроется в его обработке. Рыбу не нужно полностью размораживать — лёгкое подморожение помогает сохранить структуру. Сначала стейки приправляют солью, специями и сбрызгивают лимонным соком. Далее наступает этап формирования "кокона".

Панировка здесь играет роль термостойкого каркаса. Сухари смешиваются с крахмалом, затем рыба дважды окунается: сначала в сухую смесь, затем в взбитое яйцо и снова в панировку. Этот плотный слой защищает хрупкое мясо от перегрева и влаги, позволяя ему приготовиться равномерно, а внешнему слою — стать хрустящим.

К такому рыбе хорошо идут запеченные овощи. Мелкая морковь и сладкий красный перец, слегка политые маслом и приправленные специями, становятся сладковатыми и мягкими. Они дают контраст текстуры и цвета, не забивая собой вкус рыбы, а лишь дополняя его. Можно подать к блюду кетчуп или любой другой соус, который подчеркнет сочность стейков.

Рецепт: Макрурус, запеченный в аэрогриле с овощами

Стейки макруруса — 200 г

Яйцо куриное — 1 шт

Сухари панировочные — 3 ст. л.

Крахмал кукурузный — 0,5 ст. л.

Приправа для рыбы — 1 ч. л.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Морковь (для гарнира) — 100 г

Перец сладкий красный (для гарнира) — 0,5 шт

Специи для овощей — 1 ч. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Стейки макруруса не нужно полностью размораживать, пусть они остаются слегка подмороженными. Рыбу приправить специями, посолить и сбрызнуть соком лимона. В одной тарелке смешать панировочные сухари и крахмал. В другой тарелке разболтать яйцо. Каждый кусок рыбы обмакнуть в панировку, затем в разболтанное яйцо и снова в панировку, формируя плотный "кокон". Запекать в аэрогриле 10-12 минут при температуре 200°C. Для гарнира: морковь и сладкий перец посолить, поперчить, сбрызнуть растительным маслом и посыпать приправой. Запекать овощи в аэрогриле при температуре 180°C в течение 15 минут. Подавать рыбу с овощами и любым желаемым соусом.

Калорийность готового блюда — 712.8 ккал, из них белки — 53.2 г, жиры — 22.5 г, углеводы — 74.1 г. В 100 граммах: 151.7 ккал, белки — 11.3 г, жиры — 4.8 г, углеводы — 15.8 г.