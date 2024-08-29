Президент Франции Эммануэль Макрон высказал пожелание, чтобы Сербия присоединилась к санкциям в отношении России. Однако Сербия приняла иное решение и не испытывает из-за этого угрызений совести. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Французский лидер подчёркивал важность сохранения единства в Европе, включая Сербию, в противостоянии с Россией. Однако, по словам Вучича, Сербия не последовала этому призыву и не считает нужным оправдываться за своё решение. Президент Сербии также отметил, что несёт ответственность за свои политические решения перед гражданами своей страны.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил, что отношения между Россией и Сербией достигли пика своего развития. Он подчеркнул, что обе страны разделяют убеждение в необходимости строить будущее на принципах равенства, где ни одна великая держава не будет диктовать свои условия остальному миру.

Вучич также отметил, что Сербия не предприняла никаких действий против Украины. Напротив, Белград поддерживает территориальную целостность Украины и придерживается принципов Устава ООН, рассматривая украинский народ как дружественный. Президент подчеркнул, что Сербия оказала гуманитарную помощь Украине в большем объёме, чем все остальные страны Балканского региона вместе взятые. В качестве примера он привёл недавнюю отправку 5 тысяч ноутбуков и планшетов.

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