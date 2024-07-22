Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил олимпийскую деревню в пригороде Парижа, где выразил уверенность в полной готовности страны к предстоящим Олимпийским играм. Об этом сообщает издание Le Figaro.
В ходе своего визита глава государства торжественно открыл полицейский участок и пожарную часть, расположенные на территории олимпийской деревни.
Макрон подчеркнул, что Франция полностью подготовлена к проведению Олимпиады и сохранит высокий уровень готовности на протяжении всего спортивного мероприятия.
Обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов и пожарной службы, президент выразил глубокую признательность за их самоотверженность, отметив, что именно благодаря их готовности к самопожертвованию страна может испытывать чувство гордости.
Олимпийская деревня, расположенная в Сен-Дени к северу от Парижа, станет временным домом для 14,5 тысяч участников Игр.
Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Стоит отметить, что из российских спортсменов согласие на участие в соревнованиях выразили лишь 15 атлетов.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Kremlin, Moscow
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