Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил олимпийскую деревню в пригороде Парижа, где выразил уверенность в полной готовности страны к предстоящим Олимпийским играм. Об этом сообщает издание Le Figaro.

В ходе своего визита глава государства торжественно открыл полицейский участок и пожарную часть, расположенные на территории олимпийской деревни.

Макрон подчеркнул, что Франция полностью подготовлена к проведению Олимпиады и сохранит высокий уровень готовности на протяжении всего спортивного мероприятия.

Обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов и пожарной службы, президент выразил глубокую признательность за их самоотверженность, отметив, что именно благодаря их готовности к самопожертвованию страна может испытывать чувство гордости.

Олимпийская деревня, расположенная в Сен-Дени к северу от Парижа, станет временным домом для 14,5 тысяч участников Игр.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Стоит отметить, что из российских спортсменов согласие на участие в соревнованиях выразили лишь 15 атлетов.

Фото: From Wikimedia Commons/ The Kremlin, Moscow