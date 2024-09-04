Новый глава правительства Франции: Макрон сделает выбор в среду

BFMTV: Макрон объявит имя нового премьер-министра в среду

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового премьер-министра в среду, после нескольких недель переговоров с различными политическими блоками. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Франция уже семь недель живет без нового кабинета министров, после того как президент принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Это является рекордом для послевоенной Пятой республики.

Ожидается, что Елисейский дворец опубликует соответствующее коммюнике между 17 и 20 часами вечера, в котором будет объявлено имя нового премьер-министра.

Наиболее вероятной кандидатурой на пост премьера считается председатель совета региона О-де-Франс и член партии "Республиканцы" Ксавье Бертран.

Ранее BFMTV сообщал, что Макрон рассматривает несколько кандидатур на пост премьера, включая бывшего премьера и главу МВД при Франсуа Олланде, социалиста Бернара Казнева, и главы региона О-де-Франс, экс-министра в кабмине Николя Саркози, республиканца Ксавье Бертрана.

Основным критерием, которым руководствуется президент, является минимальный риск того, что оппозиция свергнет нового премьера с помощью вотума недоверия.

Между тем, правая партия "Национальное объединение" уже заявила о намерении выдвинуть вотум недоверия правительству в случае назначения на пост премьера Франции Бернара Казнева или Ксавье Бертрана.

На внеочередных выборах в парламент Франции в июле коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места.

Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства, что осложняет процесс назначения нового премьера.

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