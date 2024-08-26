Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии через пост в соцсети X. Поводом для критики стали комментарии Макрона о том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не носит политического характера.

Ранее Макрон утверждал, что арест Дурова не является политически мотивированным и был проведен в рамках судебного расследования, решения по которому будут принимать судьи. Однако Дюпон-Эньян выразил недовольство этими заявлениями, заявив, что Макрон, начиная с момента своего избрания, систематически посягает на общественные свободы и стремится, совместно с Евросоюзом, подавить свободомыслящих людей. Политик также призвал своих сторонников противостоять таким действиям президента.

Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Согласно информации местных СМИ, Дуров, обладающий также французским гражданством, находился в списке разыскиваемых лиц. Ему могут быть предъявлены обвинения в ряде преступлений, включая отказ Telegram сотрудничать с властями Франции. Среди возможных обвинений также упоминаются терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег. По данным источников, Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы.

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