Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии через пост в соцсети X. Поводом для критики стали комментарии Макрона о том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не носит политического характера.
Ранее Макрон утверждал, что арест Дурова не является политически мотивированным и был проведен в рамках судебного расследования, решения по которому будут принимать судьи. Однако Дюпон-Эньян выразил недовольство этими заявлениями, заявив, что Макрон, начиная с момента своего избрания, систематически посягает на общественные свободы и стремится, совместно с Евросоюзом, подавить свободомыслящих людей. Политик также призвал своих сторонников противостоять таким действиям президента.
Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Согласно информации местных СМИ, Дуров, обладающий также французским гражданством, находился в списке разыскиваемых лиц. Ему могут быть предъявлены обвинения в ряде преступлений, включая отказ Telegram сотрудничать с властями Франции. Среди возможных обвинений также упоминаются терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег. По данным источников, Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы.
Фото: commons.wikimedia.orgRemi Jouan( Creative Commons Attribution 4.0 International )
Проблема с трансграничными платежами стала причиной банкротства компании "Ника"
В последнее время на российском рынке облигаций произошло два случая дефолта, связанных с трудностями в проведении трансграничных платежей с Китаем. В августе компания «Ника» объявила о неисполнении своих обязательств по облигационному выпуску. В конце июля аналогичная ситуация произошла с АО РКК.
В первый день карнавала в Лондоне арестовали девяносто человек
По данным лондонской полиции в первый день ежегодного карибского карнавала были арестованы девяносто человек, пострадали пятнадцать офицеров полиции.
В российских школах и колледжах пройдут уделят внимание безопасности
27 августа в российских школах и колледжах Министерство просвещения и МЧС проведут единые однодневные тренировочные сборы-учения по безопасности, сообщают «Известия».
Двое туристов из Швейцарии из любопытства взломали кабину машиниста в метро
Издание "Фонтанка" сообщает, что двое швейцарцев проникли в кабину машиниста метро Санкт-Петербурга из любопытства. Это произошло вечером на станции "Рыбацкое" Невско-Василеостровской линии.