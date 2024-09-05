Представитель Еврокомиссии Ана Писонеро, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, обозначила ключевые критерии, определяющие доступ балканских государств к финансовой поддержке из фонда ЕС, предназначенного для стимулирования развития региона. В частности, она подчеркнула, что одним из непременных условий является гармонизация внешнеполитического курса этих стран с генеральной линией Евросоюза, а также неукоснительное соблюдение санкционного режима, введенного Брюсселем. Таким образом, Писонеро косвенно ответила на вопрос о том, могут ли тесные связи балканских стран с Россией стать препятствием для получения европейских средств.