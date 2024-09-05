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Мишель Барнье стал новым приемьер-министром Франции
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Эммануэль Макрон назначил Мишеля Барнье новым премьер-министром

Мишель Барнье стал новым приемьер-министром Франции

Бывший еврокомиссар и экс-министр иностранных дел Франции Мишель Барнье был назначен новым премьер-министром страны, как сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на информацию из Елисейского дворца.

Телеканал отметил, что Елисейский дворец официально подтвердил назначение Барнье на должность главы правительства.

Фото: commons.wikimedia.orgYann Caradec from Paris, France( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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